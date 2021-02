Alan Pulido también cuestionó la gestión de Ricardo Peláez, director deportivo del Club Deportivo Guadalajara.

México.- Alan Pulido lanzó varias críticas contra el Club Deportivo Guadalajara, mejor conocido como Chivas, mismo en el que jugaba hace no mucho tiempo y donde probó las mieles del éxito al conseguir varios títulos.

En la percepción de Alan Pulido, actual delantero del Sporting Kansas City , algunos de los problemas deportivos de las Chivas se deben a que algunos de sus jugadores han quedado muy cortos en relación a las expectativas futbolísticas, esto en virtud de que les “ pesa la playera ”.

“Sinceramente no es lo mismo jugar a otros equipos y llegar a Chivas, no es lo mismo, la verdad es que sí pesa mucho la camiseta de Chivas, hay muchos jugadores que la rompen en otros equipos, llegan a Chivas y simplemente pasan desapercibidos, yo siempre he dicho que Chivas no es para cualquiera” Alan Pulido

Chivas debería tener a los mejores mexicanos, dice Alan Pulido

Asimismo, Alan Pulido afirmó que el Club Deportivo Guadalajara debe tener siempre a los mejores futbolistas mexicanos y que estos se autocritiquen de manera constante en aras de mantener el nivel a tope.

“Creo que Chivas necesita a los mejores futbolistas mexicanos porque al final de cuentas son los únicos jugadores que pueden estar ahí, ojalá que cada uno de los jugadores se analice y se autocritique para darse cuenta de lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal y traten de mejorarlo para ser mejores futbolísticamente y que ayuden mucho más al equipo” Alan Pulido

Recordemos que, ante pronóstico, pues venía de ser campeón goleador, “Pulidios” salió de las Chivas a inicios del 2020 en aras de recalar en el Sporting Kansas City de la MLS, donde registra 7 goles y 5 asistencias.

Alan Pulido revienta a Ricardo Peláez

Las críticas de Alan Pulido no sólo fueron en contra de los futbolistas, ya que también cargó contra Ricardo Peláez, director deportivo de las Chivas.

Y es que, tal como afirmó el delantero del Sporting Kansas City , Peláez prometió muchas cosas en su arribo al Club Deportivo Guadalajara, las cuales hasta ahora sigue sin cumplir.