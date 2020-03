“Ojalá que cuando a Memo le toque salir de América, a mí me toque volver”: Agustín Marchesín

El argentino confesó que le dolió mucho la salida de las Águilas, aunque se dijo tranquilo porque en la portería azulcrema está un ídolo nacional.

Agustín Marchesín aún no se olvida de las Águilas del América y muestra de ello son las declaraciones en las que señaló que un día le gustaría volver al Club de Coapa tras una posible salida o retiro de Memo Ochoa.

En entrevista para TyC Sports, el arquero argentino habló sobre lo complicado que fue tomar la decisión de salir del Club de Coapa para cumplir su sueño europeo con los Dragones del Porto , tanto, que aseguró se fue llorando.

"En México se vive con pasión el fútbol. Así como me pasó en Lanús que me fui llorando, en América me pasó exactamente lo mismo. Fue muy difícil tomar la decisión" Agustín Marchesín

Pese a su salida en pleno torneo con América, 'Marche' dijo sentirse tranquilo con la llegada de Memo Ochoa, a quien consideró como un ídolo nacional. Además, aseguró le gustaría volver al equipo azulcrema de la mejor manera posible.

"Al final fue una gran decisión porque está Ochoa, que es un ídolo nacional. Ojalá que el día de mañana cuando a Memo le toque salir, a mí me toque volver de la mejor manera"

Marchesin quiere volver al América 🦅🏆 pic.twitter.com/PsRWK8ETPL — Fanáticos Azulcremas (@FanAzulcremas) March 28, 2020

Marchesín fue portero de América durante tres años y medio, lapso en el que fue una pieza fundamental para que el equipo levantara los títulos de Liga y Copa MX, así como el Campeón de Campeones, donde él convirtió el penal decisivo.

Negocio redondo para todos

La venta de Agustín Marchesín fue un negocio redondo para muchas partes. Sobre todo para América, que ingresó una buena cantidad de dinero además de que pudo convencer a Memo Ochoa de regresar al equipo de sus amores.

'Paco Memo' tuvo un inicio complicado con el equipo azulcrema, con varios partidos recibiendo goles y sin conocer la victoria; sin embargo, pasaron las jornadas y poco a poco fue mejorando junto al equipo, con el que llegó hasta la final del torneo.

Por su parte, Marchesín ha tenido una gran primera temporada con los Dragones del Porto, en una liga donde ha sido reconocido en varios meses como el mejor portero del torneo, además de que ha sido llamado a la Selección Argentina.