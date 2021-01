El promotor Eddie Hearn confirmó que hasta 15 mil fans podrán presencial la pelea de Canelo en el Hard Rock Stadium de Miami.

El boxeador mexicano, Saúl 'Canelo' Álvarez, podrá contar con la presencia de sus aficionados en su próxima pelea ante el turco Avni Yildirim, la cual se llevará a cabo el próximo sábado 27 de febrero en Miami, Florida.

Eddie Hearn, mandamás de Matchroom Boxing, confirmó a ESPN que hasta 15 mil aficionados podrán ingresar al Hard Rock Stadium, casa de los Miami Dolphins de la NFL, para ver la primera pelea del Canelo Álvarez en este 2021.

El inmueble, donde se llevó a cabo el Super Bowl 2020, tiene una capacidad de hasta 65 mil aficionados; sin embargo, la promotora y Canelo decidieron que sólo ingresaran 15 mil personas para garantizar las medidas sanitarias.

Nos vemos pronto MIAMI 🔥 https://t.co/TiqCEcqzyp — Canelo Alvarez (@Canelo) — Canelo Alvarez (@Canelo) January 22, 2021

Hearn también señaló que muy pronto se darán a conocer los precios, así como la dinámica para comprar los boletos para la próxima pelea, en la que estarán en juego los títulos de peso Supermedio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Los fans, la razón por la que Canelo no peleó en México

Antes de anunciar el combate contra Yildirim, se especuló con que la próxima pelea del Canelo Álvarez se llevaría a cabo en México, incluso se habló sobre que el inmueble elegido sería el Estadio Jalisco; no obstante, la función se llevará a cabo en Estados Unidos.

En entrevista para TV Azteca, el Canelo reveló que su intención era pelear en territorio mexicano, pero debido a que en México no podrían acudir los aficionados, decidió no hacerlo.