Pese a su poderío económico, los Rayados de Monterrey quedaron eliminados ante el modesto Puebla.

México.- En ocasiones el amor por un equipo de futbol se manifiesta de formas poco convencionales y, lamentablemente, incluso hasta violentas, tal como ocurrió con un aficionado de los Rayados de Monterrey.

Luego de que ante todo pronóstico los Rayados de Monterrey quedaran eliminados en el Repechaje del torneo Guard1anes 2020 frente al modesto Puebla, un aficionado descargó toda su furia contra la pantalla en la que se encontraba observando los comentarios finales acerca de dicho partido.

Fue en redes sociales donde se difundió el video que da cuenta del tremendo berrinche. En dicho clip se observa al aficionado lanzar una botella de cerveza contra el aparato receptor, que de manera inmediata quedó inservible.

Como era de esperarse, las personas que lo acompañaban se quedaron absolutamente sorprendidas por este ataque de ira. Aunque eso sí, al parecer la fiesta continuó más allá del señalado episodio y de la vergonzosa eliminación sufrida por los Rayados de Monterrey.

A la chingada la pantalla del buen fin 🤣🤣🤣 pinches rayados 🙃 pic.twitter.com/9lB12Y2Quy — Eliminada en repechaje (@karlatrevino_27) — Eliminada en repechaje (@karlatrevino_27) November 23, 2020

Para darnos una idea del fracaso de La Pandilla, vale decir que su nómina está valuada, según el portal Transfermarkt, en 81 millones de dólares, es decir, mil millones 600 mil pesos . Mientras que la del Puebla apenas alcanza los 21 mdd, que equivalen a poco más de 420 mdp .

Cabe señalar que el año de los Rayados de Monterrey ha sido verdaderamente desastroso, pues en el Clausura 2020, torneo que se suspendió por la pandemia de coronavirus, eran el último lugar de la tabla, en tanto que en el Guard1anes 2020 no pudieron avanzar a los Cuartos de Final.

No obstante, los pupilos de Antonio Mohamed ganaron la Copa MX, lo cual no puede significar un paliativo considerando que su nómina no sólo es una de las mejores y más costosas de la Liga MX, sino de todo el continente.