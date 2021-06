Rechaza Jorge Vergara agresión contra aficionado de Chivas

Guadalajara, 16 Nov. (Notimex).- Jorge Vergara, dueño y presidente de Guadalajara, afirmó a través de un comunicado de prensa que nunca agredió al aficionado con el que tuvo un altercado al final del partido ante Toluca el pasado jueves.

El cuadro tapatío aseguró que la persona con la que se dio el incidente "lanzó improperios y ofensas hacia las personas que se encontraban en el palco de Chivas, incluido el presidente de Chivas".

Ante esta situación, Vergara Madrigal "se aproximó al palco 165 para exigir una explicación de frente a la persona que lo insultaba e injuriaba".

"Jorge Vergara ha sido promotor de la No violencia y del respeto y tolerancia a las opiniones en todas sus expresiones sociales y empresariales; por ello es indispensable aclarar que no agredió ni física ni verbalmente, al aficionado en cuestión; empero fue firme en solicitar que fuera con él y de frente, y no a la distancia, si deseaba expresarle alguna molestia", señaló.

Asimismo, se indicó en el comunicado que "Jorge Vergara entiende la pasión con la que los aficionados se expresan en un estadio con el único límite del respeto a los demás, porque él también es aficionado quien desde luego merece respeto".

Finalmente, se afirmó que “la persona que genera todo el escándalo NO es propietario del palco 165, solo un invitado que aprovechó la distancia entre palcos para agredir, motivo por el cual esta mañana los propietarios del palco 165 han ofrecido disculpas al Sr. Jorge Vergara”.