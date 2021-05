Pablo Hernández, abanderado del Atlas FC contra Club Tigres, sufrió una desafortunada lesión al desplazarse lateralmente.

México.- El abanderado Pablo Hernández sufrió una fuerte lesión durante los primeros minutos del partido de repechaje entre Atlas FC y Club Tigres.

Fue al minuto 6 cuando Pablo Hernández sufrió la desafortunada lesión tras dar un mal paso de costado que le provocó una molestia en la rodilla .

Luego de que las asistencias médicas lo atendieran, el susodicho no pudo continuar como abanderado en el Atlas FC contra Club Tigres, partido que forma parte del repechaje del Torneo Guard1anes 2021.

En lugar de Pablo Hernández entró al quite Óscar Mejía, quien estaba de cuarto silbante y cuya especialidad es ser árbitro central y no abanderado; esperemos que no se equivoque.

Al momento el marcador entre Atlas y Tigres es de 0-0. Si este marcador prevalece tras el tiempo reglamentario, tendrán que ejecutarse tiros penales.