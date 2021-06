Sergio Goyri, Yalitza, no jodan: Netflix compra el Oscar

¿A quién le importa la discusión entre un malísimo actor y una persona que no es actriz? Sólo a la civilización del espectáculo. Sergio Goyri debió cobrar por su comentario porque su comentario dio buenas ganancias a Netflix.

Sergio: “Pinche india”.

Yalitza Aparicio: “Yo estoy orgullosa de ser una indígena oaxaqueña y me apena que haya personas que no sepan el significado correcto de las palabras”.

Goyri: “Lo único que quiero decir es que nunca hubo dolo por parte mía de ofender a nadie. Le pido una gran disculpa a Yalitza que se merece eso y mucho más… Para mí es un honor que un mexicano esté nominado al Oscar”.

Sergio no estará nominado a nada, no lo merece. Sí Aparicio que no hizo ningún papel. No se trata de indígena ni de piel ni de color ni de eso: Yalitza no es Irene Papas, Meryl Streep u Ofelia Medina. Es un personaje mediocre usada y abusada, al fin sirvienta, por Alfonso Cuarón y Netflix.

¿Cuánto le ha invertido Netflix a los premios europeos y al Oscar?

La fotografía de Cuarón nada rebasa. Su narrativa, menos. Releer a José Emilio Pacheco, cantar con Café Tacuba sobre la Roma es mejor. También el vampiro que habitaba por ahí de Luis Zapata.

Los mediocres se juntan: Goyri y Aparicio. Netflix gana: ya entró a las nominaciones europeas y a Hollywood. Alfonso Cuarón, otro instrumento. ¿Roma? ¡Por favor!