Tom Cruise y la pandemia: El actor lo entiende mejor que muchos

Ronda por las redes sociales un audio donde Tom Cruise recrimina fuertemente las personas que están trabajando con el en la filmación de una película por no seguir las indicaciones sanitarias para evitar contagios por COVID-19. En el regaño les dice que en estos momentos los buscaron a ellos, entre muchos otros, para filmar en momentos cuando la industria cinematográfica esta parada. Hace alusión a las situaciones que están viviendo otras personas por no tener trabajo o manera de conseguir sustento y como ellos son afortunados teniéndolo.

Cruise debe de saber lo peligroso que es el virus del COVID-19 y como para trabajar se necesitan tomar todas las precauciones necesarias. También conoce que la industria del entretenimiento ha sufrido enormemente pues muchas de las filmaciones se llevan acabo en el estado de California, estado que ha tenido los cierres mas drásticos y pronunciados del país. Además de esto, el cierre de salas de cine ha hecho que los ingresos por asistir a una película hayan bajado de manera bastante considerable.

La producción de la película Mision Imposible 7 se ha retrasado desde febrero cuando 12 de los integrantes de la producción resultados contagiados de COVID-19. La producción se reanudó en el Reino Unido hace dos semanas y Cruise esta buscando que no haya mas retrasos. El mismo Cruise pago de su bolsillo 500 mil dólares para rentar un crucero y que su equipo este protegido durante los días de filmación en Noruega.

En resumen, Tom Cruise sabe que si tiene algún contagio en la filmación le cierran el changarro y no podrá darle trabajo a todos los involucrados cosa que no es lo mas conveniente, sobre todo en estos tiempos.

¿Usted ha visto a alguien como Tom Cruise regañando a sus empleados por no seguir las reglas sanitarias para evitar contagios? Seguramente no. En lo que va de la pandemia solo conozco a una persona que cada que ve a alguien que no trae cubrebocas o no lo esta utilizando de la manera correcta los corrige y les pide que lo utilicen como debe de ser.

Estamos en épocas donde ser políticamente correcto y no entrometernos, ¿usted le ha dicho a alguien que no trae cubrebocas que se lo ponga? Si lo trae mal colocado ¿le sugiere que se lo ponga bien? Parece algo lógico de pedir en estos tiempos pues el cubrebocas ya es como la ropa, si uno no lo trae parece estar desnudo.

Vayamos mas allá, la recomendación es no salir, ¿usted esta respetando eso o se esta aventando posadas ilegales al cabo nos estamos cuidando?

Seamos un poco mas como Tom Cruise que sabe que sus ingresos dependen de que bajen los contagios. Busquemos salir solo a lo necesario, evitar las reuniones, aunque todos se estén cuidando. La etapa que estamos viviendo ahora es critica y estamos en la frontera de un cierre fuerte. En Alemania, que se supone que está llevando la pandemia mejor que muchos países ya están empezando a cerrar todo de nuevo, ¿Qué tan lejos estamos nosotros de estar en el mismo escenario? Es para ponerse a pensar, ¿no cree?