La carrera de medicina y de cirugía

Propongo que se separe la carrera de Medicina y se formen 2 carreras nuevas: Medicina clínica y Medicina quirúrgica (de cirugía)

Existen 2 tipos de médicos, desde, literalmente, siempre: los que se dedican a hacer diagnósticos y dar tratamientos (clínicos), y los que se dedican a operar (cirujanos); más sin embargo, la carrera para formar a éstos 2 grandes grupos de médicos es la misma.

Yo personalmente me recibí de médico en 1998 de la Universidad La Salle con el titulo de “Médico cirujano”, después me especialicé en Pediatria, y desde entonces, nunca he hecho cirugías, me dedico a dar consultas diagnosticando, y recetando tratamientos médicos, y así, muchos de los compañeros y compañeras que se especializaron en áreas relacionadas con cirugía, por medio de su habilidad manual, sobre todo, se dedican a operar.

En base a éste pensamiento práctico, y a principios fundamentales de vocación profesional e individualismo, propongo, por medio del presente ensayo, que se separe la carrera de Medicina y se formen 2 carreras nuevas: Medicina clínica y Medicina quirúrgica (de cirugía).

La propuesta, inicialmente para llevarse a cabo en México, consiste en que los 2 primeros años de ambas carreras, que son de materias básicas, incluyendo anatomía, fisiología y bioquímica, sean iguales para ambas carreras, pero a partir del tercer año, y hasta el sexto que se finalizan dichas carreras, los que estudian clínica se dedicarán sólo a afinar sus habilidades diagnósticas y científicas , y los que estudian quirúrgica perfeccionarán sus habilidades manuales para operar, incluyendo en ambas carreras los años de internado y de servicio social con éstas tenencias formativas.

Sé que el presente ensayo va causar controversias, como todos los que he escrito en SDP Noticias, pero pensar al respecto también sé que va a resultar muy interesante para muchos médicos y académicos de todo el Mundo, incluyendo al Dr. Juan Ramón de la Fuente, ex-rector de la UNAM y actual comisionado en la ONU, de quien tengo el honor de conocer personalmente.

Nota agregada: En una ocasión saludé al Dr. Juan Ramón de la Fuerte, hace poco más de 10 años, cuando impartió una extraordinaria conferencia en la Academia Nacional de Medicina sobre Valentín Gómez Farias, masón, médico, insurgente, Presidente de México en 5 ocasiones y redactor constitucionalista.

Nota cultural: El terminó “quirófano” significa etimológicamente: el templo de la mano, haciendo alusión a los cirujanos que operan en los quirófanos con sus habilidades manuales.