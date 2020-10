Terrible, ¿utilizan feminismo para levantar rating de Exatlón en TV Azteca?

Los programas de Tv Azteca ahora tergiversando la noticia, (ni les gusta) están hablando de misoginia

La situación de la pandemia obliga a todos a pasar el tiempo de la mejor manera posible, mi pequeño hijo de 14 años influyó en su servidora para ver el reality show de “Survivor”, en TvAzteca, al no tener agenda, le dedicamos algún tiempo y de paso sirvió para enseñarle que ninguno de los participantes estaba medianamente apto para sobrevivir realmente solo en una selva, analizábamos y discutíamos… Al final es sólo show.

Al término del show televisivo ese comenzó Exatlón, donde uno de sus “plus” es tener a competidores olímpicos en sus filas y de alguna manera sirve no solo como distractor y ayuda para “matar” tiempos, sino como ejemplo para los niños sobre lo que puedes lograr participando en encuentros deportivos a nivel centroamericano, panamericano e incluso olímpico, hasta ahí todo pasable a pesar de la mercadotecnia y manipulación de los productores de dicho programa…

Curiosamente en los “promos” comenzaron a difundir, “promocionar”, sobre un altercado que se daría entre contendientes de los dos grupos participantes; no informaban mucho, pero acrecentaban el morbo televisivo, en aras de rating, obviamente… Lo pudimos presenciar el domingo, 13 de septiembre, que también es utilizado para “eliminar” participantes menos aptos…

El pleito comienza después de que el equipo llamado “Héroes”, azules, son vapuleados por “milésima” vez por los “Titanes”, rojos… Cabe mencionar que desde la primera temporada de este show se marcaron mucho las diferencias entre bandos, los olímpicos buenos y de renombre estaban en el equipo rojo… Pues les decía, ya en el último punto a disputar y siendo vapuleados ampliamente, gana la concursante llamada Zudikey Rodríguez y los rojos corren en plena celebración, la contrincante perdedora, Cecilia “Wushu”, en alias al deporte que practica, se nota muy molesta y de manera intencional empuja, con codo incrustado en las costillas, al novio de la ganadora…

Acto seguido, el Pato Araujo reacciona al golpe, cualquiera lo haría, y llama “marrana”, aludiendo al sucio comportamiento poco deportivo, y se calientan los ánimos, más cuando otro de los azules, Cázares, reitera el “marrana” a la complexión de la aludida desatando con esto un dimes y diretes…

Son muchas cámaras las que utiliza la producción del turco David Limón Gerzso, productor del reality… en todas se puede ver la situación y analizar a detalle, la reacción de la agresora principal deja mucho que desear y en vez de ofrecer una disculpa en cuanto sintió el golpe, se ríe y dice: “accidente”, obviamente cuando ya los hombres de su grupo habían gritado en su defensa…

Lamentable, la intención antideportiva de esta mujer ocasionó todo el desgarriate, pero… ¡Agárrense, viene lo mejor!

Nuevamente los “promos” y adelantos del programa inducen a ver el lunes por la noche el encontronazo y a la mujer que inicia golpeando, hablar de feminicidios, mujeres maltratadas, incluso da cifras en una discusión a todas luces armada para causar furor y levantar audiencias televisivas… ¡Gravísimo!

Utilizar a las audiencias de esta manera debería de ser penado, por otro lado, un movimiento como el FEMINISTA en México, ya de por sí camina en la cuerda floja debido al actuar de algunas de sus representantes, con situaciones como la anteriormente relatada, vaya que no abona a su causa…

Una mujer no puede iniciar una agresión y esperar flores de regreso, si realmente fue un accidente, que no lo fue, la disculpa llega en el momento mismo… ¿Te ha ocurrido que tropiezas con alguien en la calle…? ¿Qué dices en automático? ¡Exacto!

La reacción tachada de “misógina” por parte del excapitán del equipo sub 17 olímpico, Patricio Araujo, también me parece exagerada, se entiende que la frustración de perder todo el tiempo y ser expuesto en cadena nacional e internacional debe ser tremenda, pero un deportista de la talla que se presume tienen, debiera tener el temple y aceptar sus carencias, utilizar ese coraje para salir adelante y demostrar en el campo de juego que se es mejor y no con marrullerías…

La necesidad de lucimiento personal es evidente ante cada celebración individual y si están para causar efecto en los jóvenes y menores, no es la mejor manera… la mala publicidad puede afectar más a un buen deportista a la larga, sintiéndolo mucho por la de Coahuila, pero dar a conocer un arte marcial como el “Weshu” y no mantener cabeza fría, habla muy mal de su capacidad profesional…

TVAzteca, ¡aguas! No todo lo es el raiting, una televisora que pondera “valores” y sin embargo deja mucho que desear en su programación…