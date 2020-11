Tengo otros datos. Acuerdan la 4T y Gobierno/NL concluir Línea 3 de Metrorrey

A pesar de las diferencias políticas que existen entre estás dos administraciones.

La construcción de la Línea 3 del Metro de Monterrey la cual no ha podido ser concluida en más de 7 años, empieza a ver la luz gracias a los acuerdos entre el gobierno federal y del estado y es posible que comience a operar en febrero del 2021; solo falta que lleguen de China 26 vagones para poner en operación el sistema de transporte colectivo de la capital de Nuevo León.

La edificación de la obra de transporte conocido como Metrorrey comenzó en octubre de 2013 con el objetivo de dar servicio a 280 mil usuarios y una inversión de cinco mil 700 millones de pesos y los componentes de infraestructura planeados fueron un Viaducto de 7.5 kilómetros (0.5 kilómetros subterráneos; 6.7 elevado y 0.3 de transición), 8 estaciones (7 elevadas y 1 en subterránea) y conexión con las Líneas 1 y 2 del Metro, Ecovía.

En la conferencia de prensa mañanera del pasado 9 de julio del 2019, un reportero afirmó ante el presidente Andrés Manuel López Obrador: “la semana pasada estuve en Monterrey y el clamor de la gente es ver terminada una obra que ya parece broma, la Línea 3 del Metro. Su construcción de apenas ocho kilómetros lleva ya dos administraciones locales, la de Rodrigo Medina y la de Jaime Rodríguez ‘el Bronco’ y una federal. Ya pasaron siete años y no pueden concluirla”.

El mandatario respondió a la afirmación del reportero: "voy a tomar en cuenta lo que dice acerca del Metro. Voy a pedir información y mañana o pasado les preciso qué vamos a llevar a cabo y qué se está haciendo, cuántos recursos se están destinando a Nuevo León".

El Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) otorgó al gobierno de Nuevo León en julio del 2013 un apoyo no recuperable por mil 508 millones de pesos, para financiar la infraestructura de la Línea 3 del Metro de Regiomontano. En diciembre de 2014, se autorizó un apoyo adicional por 909 millones de pesos, con lo que la institución federal entrego un total de 2 mil 417 millones de pesos.

La inversión privada del proyecto se estimó en mil 952 millones de pesos, la cual se actualizó en junio de 2018 a 2 mil 373 millones de pesos, destinada al equipamiento y 26 vagones, a través de un esquema de arrendamiento financiero propuesto por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

El crédito con Banobras para la adquisición de los vagones se calculó inicialmente en mil 600 millones de pesos en 2014, pero con el incremento de los costos, el requerimiento crediticio aumentó a mil 850 millones de pesos.

En noviembre del año pasado el gobierno nuevoleonés dio a conocer que contrató un financiamiento por 2 mil 320 millones de pesos para la adquisición de los 26 vagones, resultando ganador de la licitación Banorte que financiaría mil 400 millones de pesos, mientras que a Banobras se le asignó un monto de 920 millones de pesos.

Los créditos que se contrataron con las dos instituciones bancarias fue a un plazo de 20 años con una tasa de interés de TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) + 0.85 por ciento.

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) federal indicó hace unos meses que de 2013 a 2019 se han destinado 2 mil 750 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), y 2 mil 204 millones de pesos provenientes del Fondo Nacional de Infraestructura, para la construcción de la Línea 3 del Metro de Monterrey.

La secretaria que actualmente dirige Jorge Arganis Díaz Leal, añadió que en 2018 se transfirieron 600 millones de pesos para la terminación de las obras civiles y en junio del año pasado se dieron otros 250 millones de pesos para la adquisición de seis carros autopropulsados y remanufacturados, los cuales se utilizarán para reforzar la operatividad del Metrorrey

El Fonadin actualizó en 2019 los costos financieros de la Línea 3 del Metrorrey quedando este en un total de 9 mil 240 millones de pesos que es un costo muy superior al que se proyectó 6 años atrás y el costo financiero del proyecto de transporte quedó de la siguiente forma:

Estadística

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) ganó el contrato para la fabricación de 26 trenes para la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Monterrey por un monto de 3 mil 300 millones de pesos.

Bajo el argumento de que el costo se ha incrementado dada la inflación de los últimos años, el gobierno del Estado anunció en octubre de 2019 que canceló la licitación que se había adjudicado a la empresa española CAF para la construcción de los 26 vagones de la Línea 3 del Metro.

La fabricación de las unidades de transporte del Metro Regio fue encargada a CRRC Zhuzhou Locomotive Co., que fue la única oferente que cumplió con todos los requisitos y venció en la licitación a otras tres firmas: CAF, que retiró voluntariamente su oferta, Stadler Rail Valencia y Jiangsu Railteco Equipment Co. LTD, las cuales incumplieron requisitos de la licitación.

La oferta de la compañía asiática ascendió a poco más de 70 millones de dólares en total, lo que representó un ahorro considerable respecto de la propuesta de la española CAF, a quien había sido adjudicado el contrato originalmente en 2014.

Los primeros cuatro vagones fabricados en China se espera que lleguen a la capital de Nuevo León el próximo mes de diciembre otros 12 llegarían en enero de 2021 y 10 en marzo del año que viene. Las pruebas de las unidades rodantes se harán en los últimos días de este año y se tiene programado que el próximo mes de febrero empiece a funcionar este transporte.

Los acuerdos alcanzados por el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) con el Gobierno de Nuevo León hacen posible que se este medio de transporte este cerca de entrar en operación; esto a pesar de las diferencias políticas que existen entre estás dos administraciones.