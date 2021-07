Carla Morrison, Molotov y Televisa

Hoy hablaré de las bandas, cantantes y grupos que critican a Televisa; sin duda alguna, este año fue el año de Carla Morrison, esta cantante originaria de Tecate, Baja California, independiente como ella sin describe, sin el apoyo de ninguna disquera, llegó a lo más alto en el ámbito musical en tan solo pocos años... no le debe nada a nadie, su éxito es bien merecido, con su propio esfuerzo y dedicación, con la originalidad en su estilo y sus letras ha llegado a donde ahora está.

Carla Morrison colaboró en el documental "Hecho en México" y "México Suena" con la principal televisora de México, Televisa, bueno, todos tienen sus defectos, sin embargo tiempo después se arrepintió, comentó que cuando ella vivía en Tecate Baja California, pensaba que la gente del Distrito Federal era muy “intensa” y al llegar a la capital se dio cuenta de que las televisoras manipulaban la información. ¿Sera?

@carlamorrisonmx : “Me sentí muy mal por no haberme informado antes y por haber dejado que la información llegara a mí a través de la televisión, porque mandan otros mensajes, pero cuando llegué me di cuenta que la gente sólo estaba luchando por sus derechos; México Suena fue antes de #YoSoy132 y por eso me daba gusto estar ahí, obviamente ahora no”, indicó.

Carla Morrison participó en la canción "Derecho de Nacimiento" al lado de Alan Ortiz, de Vicente Gayo, Pambo, Madame Recamier, Juan Manuel Torreblanca y Carmen Ruiz de Torreblanca, Marian Ruzzi (música de Julieta Venegas), Dan Zlotnik de Los Dorados, Sol Pereyra, Paola Beck, Andrea Acosta, Adriana Medina, Verónica Ortiz, Gustavo Guerrero y Uriel Herrera (músicos de Natalia Lafourcade). Excelente canción...

link: http://soundcloud.com/underechodenacimiento/varios-un-derecho-de

en el link dice: Este canto, es un canto de fe, esperanza, causa y amor. Nosotros somos músicos y perseguimos nuestros sueños, pero también perseguimos la felicidad de un país que necesita ser manejado con amor.

Por un México mejor, por un México que lo vale, por un México que puede brillar tan fuerte como el sol.

Nosotros tenemos el poder de crear esos cambios que nos harán respirar un aire mejor y nos llenen de alivio, luz y amor.

El movimiento somos todos.

#Músicosconyosoy132

La compositora y cantante aseguró que no volverá a participar con dichas cadenas de televisión, @carlamorrisonmx: “Yo le dije a mi equipo de trabajo, después de lo que me enteré, que yo ya no regreso a esos canales de televisión, porque yo no voy a andar apoyando ese tipo de movimientos en los que se nos están forzando líderes que no hemos escogido”. ¿Le creemos? Ojala así sea.

Morrison comentó: México Suena lo hice antes, igual que Hecho en México, pero de ahora en adelante no voy a colaborar con ese tipo de televisoras que no nos están aportando nada. Yo no separo eso (mi opinión personal) de mi trabajo, yo no voy a esos medios que manipulan la información y me vale madre que me vaya mal en mi trabajo, yo no voy a ir”, dijo tajante la cantante ganándose el aplauso de la prensa convocada.

Esta mujer es HERMOSA, tiene una voz divina y una excelente calidad de interpretación.

Si está gorda o no, ¡eso vale madres!, yo soy su Fan, a mi me encanta su música...

Ahora, me pregunto: ¿Carla Morrison seguirá Boicoteando a Televisa y rechazando a grandes disqueras como Sony y Universal Music etc.? ¿cuánto tiempo resisitiría Carla Morrison sin el apoyo de disqueras de "renombre"? Yo creo que mucho... el éxito de esta chica es indiscutible y natural, propio...

Algunos dicen que su voz se parece a la de Natalia Lafourcade, que es una copia de ella, etc. otros la critican por su físico, ¿Por qué la critican? ¿Qué tiene si está un poco gordita?

La verdadera Belleza se encuentra en el Interior.. no en su físico.

Por otra parte están el grupo de Molotov.

Su canción "Gimme The Power" saltó a la fama hace aproximadamente 15 años y se me hace difícil de creer que siga quedando ad hoc para el gobierno que tenemos y para el que nos van a imponer.

A veces me pregunto ¿cuántos años más seguiremos los mexicanos aguantando gobiernos corruptos y cantando esta canción? Espero que algún día tengamos un gobierno digno y que no tengamos que cantar más este himno.

La banda Molotov sacó el documental Gimme The Power Power este año, esta película o documental que podríamos llamar "Rockumental" se estrenó el 10 de Junio https://www.youtube.com/watch?v=Kq6la-0q6fY la pelicula-documental estuvo a cargo del señor Olallo Rubio.

Bien por Molotov, no podían quedarse atrás en esta histórica ocasión, Molotov es la voz del pueblo mexicano, siempre se han caracterizado por ser un grupo contestatario e irreverente y su poder de convocatoria entre la banda es inmenso, ojalá y se unan más rockeros a ellos, de eso se trata el rock, de denunciar, de gritar, de inconformarse, de decir que las cosas como están son una mierda.

Esta agrupación ha sido critica e idolatrada por sus éxitos Gimme The Power, Puto, Amateur, Que no te haga bobo Jacobo, Yofo, El Carnal de las Estrellas, Que el Peje lo apendeje, Guácala qué Rico, Hit Me, etc., no, no dudo de la calidad de músicos que son, me parecen geniales, pero me parece contradictorio que en el documental aparezcan ellos hablando de Televisa y todas sus relaciones con el mundo político y demás corruptelas, cuando promocionan su disco en Televisa. Si Molotov critica a Televisa, ¿por qué va a sus programas a promocionar su documental y su música?, ¿qué eso no es apoyar a lo que criticas? (conviviendo con el enemigo), lo peor de Molotov es que ponga los pies en Televisa. En fin...

"No puede ser posible que Calderón borracho siga manejando el país" esta parte fue censurada en el documental de Gimme The power

Chistorrón: la canción que nos hace sentir más mexicanos no es el himno, ni cielito lindo, es Gimme The Power de Molotov, quieras o no.

Versus: todo Mundo tiene su Precio. El del Tri se daba vuelo mentándosela a Telerisa.... un tiempo después de tirarles se le escuchaba con su "linda y ronca voz": ¡¡Mamá, prende la grabadora!!

Punto final: creo que México necesita más grupos de rock como alguna vez lo fueron el TRI y Molotov, (críticos) como ahora lo son Carla Morrison y otros grupos, cada vez son menos, ellos tienen los reflectores y las cámaras, que lo aprovechen para expresar y mostrar el sentir del pueblo mexicano, México necesita un cambio nacional, necesitamos revolucionar el país de una forma más libre y pareja, la pobreza no debe existir, México no es un país de flojos, somos un país de conformistas y miedosos, gobernados por cabrones sin escrúpulos... esa es la verdad. Me duele decirlo.

