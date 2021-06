El extraño caso de Javier Alarcón Televisa y el vetado Miguel Gurwitz

En realidad si Javier Alarcón trabajara para alguna otra televisora, su salida no sería importante para nadie, pero como el comunicador deportivo laboraba para el emporio televisivo de Chapultepec y San Ángel que influye en casi toda Latinoamérica, sobre todo en sus transmisiones deportivas pues los ojos de la opinión pública están puestos en este extraño asunto.

Javier Alarcón en Televisa.

El comunicador deportivo ha laborado durante 27 años según los que lo conocen para esta empresa comunicando y llevando la estrategia y logística de los eventos deportivos que se transmiten en Televisa y sus filiales con el puesto de director editorial de Televisa deportes y desde esa posición se pueden hacer muchos manejos de personal, dinero y otras cosas no muy claras y hasta oscuras en beneficio personal como muchos políticos lo hacen.

Televisa en un emporio que maneja mucho dinero y en la parte deportiva se llevan a cabo coberturas especiales en diferentes países como cuando se sigue a la selección nacional de futbol o a deportistas destacados en otras disciplinas. Lo anterior requiere de capital, gente y equipos de producción para poder llevar la información al momento pero también, si se tiene el poder de decisión y el control sobre los billetes, se pueden cometer algunos pequeños errores o cargos a favor de alguna persona en específico.

El supuesto fraude de Alarcón a Televisa

Cuando se es productor o director de una de las empresas más grandes de comunicaciones del mundo, se tiene un extraño poder y se gana mucho dinero. Hay dentro de esta empresa productores o directores que utilizan al personal de producción para arreglar su casa, cuidar a sus hijos y una serie de ?favores? personales que son pagados por esta empresa como trabajadores del staff de alguna producción. Hay asistentes que son choferes de esposas, hijos o amantes y que cobran su sueldo en las ventanillas de Televisa y no podemos negar que el precio de la fama lleva a hombres y a mujeres a convertirse en ?amantes o detalles? de quienes tienen el poder de llevarte a la pantalla aunque no tengas talento alguno pero si ganas y una buen par de tetas o nalgas.

Según información de la revista Proceso, Javier Alarcón será investigado o auditado por un supuesto fraude de más de 10 millones de pesos. Televisa y sus ejecutivos saben muy bien que muchos de sus productores estelares y directivos realizan ?negocios? extraños rentando equipo que no usan a empresas de sus amigos o pagando espectaculares cuentas de aviones, hoteles autos y renta de lujosas casas donde realizan fiestas y se divierten a lo grande con las estrellas del espectáculo y no dudo que Javier Alarcón haya realizado algunos cargos ?extras? a las producciones que él dirigía para satisfacer sus gustos personales pero siempre hay alguien a quien no le gustan las cosas o tiene sed de venganza.

Podría ser una venganza

Hace un par de meses salió de esta empresa de comunicaciones el periodista deportivo Miguel Gurwitz, quien tuvo la oportunidad de ingresar a esta compañía de la mando de Alarcón. Al parecer la salida de Gurwitz se dio debido a que a Javier Alarcón, no le gustó que la empresa Telemundo le hiciera un ofrecimiento para irse a trabajar con ellos a los Estados Unidos triplicando el sueldo que percibía en la empresa mexicana, dicen que Miguel trató de hablar con su jefe que era Javier y que éste le amañó un contrato para que así no pudiera laborar en televisión y fuera vetado por esta empresa, por supuesto que Gurwitz no pudo ya trabajar para Telemundo y menos ganar el triple de lo que recibía.

Dicen que Miguel Gurwitz era un hombre de confianza de Alarcón y de los más cercanos personal y profesionalmente hablando por lo que no dudo que el mismo Miguel haya realizado una estrategia de venganza contra Alarcón a sabiendas de los manejos de su ex jefe acercándose a algún poderoso de la empresa y que así por estas razones de peso Alarcón fuese removido del cargo. Pero eso es sólo parte de mi cochambrosa imaginación.