Te acaban de demandar penalmente, Miguel Treviño

También al titular de “ordenamiento y desarrollo urbano” por desviar el cauce de un arroyo y contratar obras sin licitación en San Pedro Garza García.

Sigilosa y subrepticiamente se me acercó en medio de la multitud y casi al oído me susurró: “que te manda decir el papá de Miguel que le bajes o te bajan”.

De bote pronto le respondí: dile a don Humberto que ni le bajo y no me bajan, y que si me trae ganas, que coja su ticket y se forme en la fila, porque adelante de él hay más de diez.

Luego, al oficioso mensajero le pedí: Anda, quítate el bozal y vamos a tomarnos una foto para que se la enseñes al que te usó de recadero.

Pero apenas me oyó, abruptamente se abrió paso entre la gente, tan rápido que no alcancé a anotar sus placas.

LOS HECHOS

Mientras el alcalde sampetrino anda mendigando firmas para su reelección, hoy le hicieron montón un grupo de aguerridas vecinas del municipio, dos diputadas y dos regidores, al presentar en el CODE de SPGG una denuncia penal contra él y su secretario de ordenamiento y desarrollo urbano, Javier Alberto de la Fuente García, por el desmadre que se traen en la otrora “joya de la corona” de los municipios de México.

Ahí estuvieron las diputadas Ivonne Bustos -del Partido Verde- Claudia Caballero, del PAN -presidenta de la comisión de medio ambiente del Congreso de NL- regidores, activistas y vecinos de San Pedro.

Los agraviados sostienen en su demanda que Miguel Treviño viola los reglamentos ambientales al talar cientos de árboles nativos en las inmediaciones del Arroyo El Capitán.

También lo acusan de construir el Parque Central y el de la Colonia Bosques Del Valle, violando los sellos de clausura que fueron impuestos por las autoridades ambientales estatales.

La demanda fue recibida virtualmente a las diputadas y luego les fue sellada por un funcionario del CODE.

La demanda penal que les fue recibida este jueves 3 de diciembre a las 9:50am en el Centro de Orientación y Denuncia -CODE- de San Pedro, incluye pruebas elaboradas por técnicos consultados por vecinos, por los regidores y las legisladores, donde se establece que el cauce del Arroyo El Capitán está siendo desviado de su cauce natural.

Explicaron que el daño al medio ambiente es de dimensiones catastróficas, pues es irreversible, "lo cual parece valerles queso a las autoridades".

TIENEN PRISA POR CAUSAS POLÍTICAS

En la zona de Bosques Del Valle donde se presentó el socavón hace casi dos meses, los trabajadores contratados por el Municipio rellenaron una cañada para dar lugar a las adecuaciones al Parque de esa Colonia.

Según los dictámenes presentados por los especialistas que asesoraron para la elaboración de la demanda, ese relleno puede tener relación con el socavón.

Los vecinos de esos sectores que estuvieron hoy en el CODE indicaron que las obras se realizan sin concurso ni licitación.

El Regidor Ernesto Chapa comentó que la razón que da la gente de Miguel Treviño para hacer las obras por asignación directa, es porque tienen prisa en terminar.

"Su prisa es porque hay razones políticas, Miguel se quiere reelegir y quiere impresionar a la gente con obras de relumbrón, aunque se violen todas las leyes ambientales y de administración pública", dijo el Regidor Ernesto Chapa.

La diputada Bustos comentó que han requerido en numerosas ocasiones a las autoridades municipales los dictámenes de impacto ambiental y no los han mostrado.

CAJÓN DE SASTRE

“Con esto, Miguel va que vuela para perder de calle su ansiada reelección, que parece ser su única prioridad, al tener convertido a San Pedro en -hagan de cuenta- una zona de guerra, con inseguridad, pozos y desorden vial por doquier”, comenta la irreverente de mi Gaby.