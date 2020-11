Suspirantes al 2021, comienzan a dar color

Aunque el contexto es excepcional y de gran incertidumbre, los tiradores a los cargos de elección del próximo año comienzan a dar color.



El Rincón del Chamán



Son tiempos de decisiones electorales. Aunque el contexto es excepcional y de gran incertidumbre, los tiradores a los cargos de elección del próximo año comienzan a dar color.

Tome nota. Mauricio Kuri González, actual coordinador de los senadores panistas, va como candidato aliancista de PAN, PRI, PRD y del Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura queretana. Y no nos lo dijo un pajarito.

Una vez que Santiago Nieto apechugó la petición de #YaSabenQuién para que permaneciera en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), porque no encontraron con quién sustituirlo, se aclararon los escenarios.

Los senadores deliberan para decidir quién quedará como jefe de la bancada albiazul una vez que termine el periodo de sesiones.

El gobernador Pancho Domínguez quien se había mantenido en low profile -como dicen en mi colonia-, es decir, sin hacer olas, tendrá la posibilidad de ir como dirigente nacional del PAN después de entregar la administración queretana, aunque dependerán de que Ricardo Anaya lo haya perdonado. De no ser así, no descarten al sudcaliforniano Carlos Mendoza Davis.

La agenda política es y será durante los próximos meses totalmente electoral. Vamos por partes. En otros rincón del país, están analizando la propuesta de ex gobernadores y grupos políticos para que Héctor Osuna Jaime sea el candidato aliancista que enfrente al gallo de Jaime Bonilla.

En Sonora, Ernesto Gándara Camou es el perfil aliancista de PRI, PAN y PRD, peeero MC prefirió poner sus huevos en otra canasta e ir con Ricardo Bours, hermano del ex gobernador y dueño de la empresa Bachoco, Eduardo Bours. Como sea ambas son malas noticias para Poncho Durazo porque no será como ir a las mañaneras.

En Nuevo León se sigue cocinando la propuesta de que Ildefonso Guajardo Villarreal encabece la fórmula aliancista, continúa sus encuentros con actores políticos regios. En redes su mensaje es que quiere estar en la boleta electoral para encabezar un esfuerzo de unidad que permita recuperar a la entidad el liderazgo perdido. En Morena como que andan indecisos.

Al gobernador potosino Juan Manuel Carreras le ha tocado un cierre muy complicado, porque la 4T da por hecho que ganará la plaza en 2021. Asumió la Conago pero le renunciaron 10 gobernadores para integrar la Alianza Federalista. Daban por hecho que Esteban Moctezuma sería el elegido del elegido pero algo vio que no se quiso arriesgar.

Mientras PRI, PAN, PRD y Conciencia Popular formalizaron un acuerdo para ir en coalición potosina y deliberan para definir al bueno; en la otra esquina el ex priista Juan Ramiro Robledo -ex titular del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa- quien lleva varios intentos por ser gobernador, espera que la tercera sea la vencida, ya que no necesitará ir a la tómbola de #YaSabenQuién, aunque dejó a la chiquillería alborotada.

De las contiendas donde la 4T se relame los bigotes están Chihuahua y Nayarit. Javier Corral no ganaría un concurso de mister simpatía, pero está al frente de un estado muy codiciado.

Como los toreros, Cruz Pérez Cuellar, quiere la alternativa pero aunque sus orígenes son panistas, tiene récord pero de derrotas; renunció al PAN pero ni así porque en 2016 cuando compitió contra Corral, también perdió. Los detractores de Pérez Cuellar dicen que es muy amigo de César Duarte, eso dicen.

Y de Nayarit, hay quienes sostienen que la decisión de la fiscalía estatal de solicitar orden de aprehensión contra el ex gobernador Roberto Sandoval, podría tener un efecto positivo en la elección pero solo que se concrete la orden y no quede como acción efectista.

Hace años está en la cárcel el ex fiscal Édgar Veytia. Pero Sandoval sería un pez gordo para nuestros vecinos del norte pues las acusaciones que más pesan son las de las autoridades antinarcóticos de EU.

Y por si algo le faltara a los nayaritas, hay otros escándalos en los que están involucrados algunos panistas.

Extra extra que Morena ya pintó su raya con el Partido Verde en San Luis Potosí y Guerrero. En un video en redes Citlalli Hernández, dio a conocer la decisión pues comentó que con Ricardo Gallardo ni a la esquina, pues se trata de un “personaje con antecedentes criminales e historial muy negativo”. ¡Zaz!

Estas historias tenebrosas, continuarán.

Columnómetro de Aquiles Baeza

1.- Cae la industria editorial al doble de lo perdido el año pasado.

De la misma manera que el resto de las empresas en el país, la industria editorial mexicana ha apagado un alto costo por la crisis económica derivada de la pandemia, sin que existan políticas públicas que ayuden a mitigarla.

Pero el desaceleramiento viene desde el año pasado.

Datos de la Cámara Nacional de la Industria Editorial (CANIEM) mostraron que en el primer semestre de 2020, la edición de periódicos, revistas, libros, software y otros materiales y la edición de publicaciones integradas a la impresión, cayó 9.8 por ciento, casi el doble de las pérdidas del año pasado.

Los ingresos mensuales han caído en promedio 32 por ciento y ha perdido 12 por ciento de sus empleos.

Los empresarios tienen una percepción pesimista sobre el final de la crisis, tampoco creen que es buen momento para invertir.

La tasa cero para la industria ayudaría mucho a amortiguar los efectos demoledores de la crisis, pero no se ve claro.

2.- Iniciativa contra outsourcing se armó sin escuchar a las empresas.

La iniciativa que reforma diversas disposiciones en torno a la tercerización laboral en México pone en riesgo miles de empleos. Y parece más un capricho que un recurso legal para normar una actividad de la que el gobierno federal es uno de sus principales beneficiarios.

Con esta iniciativa, dijo la Coparmex, el gobierno no acató el Convenio número 144 de la OIT que promueve el tripartismo y el diálogo social, mismo que asegura que las voces de las organizaciones de empleadores y trabajadores sean escuchadas.

El sector patronal está de acuerdo en que se debe combatir el uso irregular y abusivo de la figura de la subcontratación para defraudar a los trabajadores, al fisco y a la seguridad social.

Pero no está de acuerdo en que se pierda de vista una importante actividad que genera empleo formal y digno por medio de la Subcontratación Laboral y que cumple con todos los estándares legales en la materia. Se debe regular, no prohibir.

3.- En qué cabeza cabe que se persiga a los empresarios dedicados al outsourcing como delincuentes y a los delincuentes del crimen organizado los traten con abrazos.

