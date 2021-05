En bomberos no hay austeridad, hay ¡MISERIA!

Instalaciones como perreras, así laboran los bomberos de la CDMX.

Bomberos de la CDMX, en pleno abandono

Ramón Muñoz, líder del Sindicato de Bomberos Resistencia y Libertad de la Ciudad de México, marcha al lado de sus compañeros desde el Hemiciclo a Juárez hasta el Zócalo capitalino. Con temor de ser despedidos, piden hablar con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para demandar equipos de trabajo que correspondan a sus necesidades, además de dar a conocer las violaciones a su contrato colectivo de trabajo. ¡Están en peligro!

"Un día yo no sé si cuando se vaya mi marido a trabajar, ya no regrese" Familiar de bombero

La corporación está integrada por más de 2 mil 400 bomberos en la ciudad de México, quienes fueron convocados para defender sus derechos; la guardia azul está en guardia, la roja y verde, marchan junto a su compañeros y personal que ya está jubilado y que también están siendo afectados.

#AlMomento bomberos de la Ciudad de México demandan mejores condiciones de trabajo ¡ Están en peligro! Piden hablar con @Claudiashein no tienen equipo especializado. Peor que animales... pic.twitter.com/XSSUhwpMU9 — Stephanie Palacios 🎥 (@novalick) — Stephanie Palacios 🎥 (@novalick) May 6, 2021

¿Y las plazas de los bomberos?

De acuerdo con los afectados no tuvieron incremento salarial en 2017 y 2019. El gobierno no está respetando su Contrato Colectivo de Trabajo, principalmente por que no están entregando las plazas a quienes ya se jubilaron y que es un derecho, que viene en su Contrato...¿Dónde están esas plazas? ¿Qué están haciendo con ellas?

Bomberos de la Ciudad de México, labora en las peores condiciones, con unidades inservibles, chatarra y que no tienen mantenimiento, son un estorbo.

Estación de Bomberos Stephanie Palacios

Un ejemplo en Iztapalapa II, donde tienen 15 unidades, sólo trabajan con un tanque "prestado" y una camioneta. Lo demás es historia.

En esa zona de Iztapalapa hay tres estaciones de bomberos; la CEDA de la Central de Abastos; Iztapalapa I sobre Ermita y la de Periférico y Eje 5; increíble que de estas tres estaciones NINGUNA, tiene bomba contra INCENDIOS, todas están descompuestas. Quienes podrían apoyarlos son Xochimilco y Coyoacán en algún siniestro, pero tampoco tienen bomba.

La únicas bombas, con las que podrían disponer son las de Unidad Central y la que se ubica en Benito Juárez.

Unidades de bomberos inservibles Stephanie Palacios

En riesgo la vida de los bomberos, con "uniformes" de poliéster.

Desde hace cuatro años mendigan seguridad y laboran en las peores condiciones de trabajo. No es entregar un "uniforme" es un equipo especializado de trabajo, en el que ponen en riesgo la vida de muchos.

En lo que va de este año (2021) se les entregó un "equipo"- si así lo podemos llamar- que NO cumple con las especificaciones de seguridad para cubrir un siniestro. Está elaborado con poliéster, y en una fuga de gas, este material crea chispas . Una muerte segura.

¿Quién no quiere negociar con los bomberos de la CDMX?

Y ¿Qué estará haciendo el Primer Superintendente Juan Manuel Pérez Cova , Director General del Heroico Cuerpo de Bomberos? Quizá saldrá a descalificar a los bomberos o enviará faltas administrativas como medida de castigo a los trabajadores , que salieron a demandar mejores condiciones de trabajo. ¡Esperemos que no!, sería muy penoso que además tenerlos como animales, todavía los quieran correr y dejarlos sin trabajo.

Policía Federal pasó a Guardia Nacional ahora ¿Bomberos de la CDMX pasará a Protección Civil?

Instituciones de gobierno no han querido que Resistencia y Libertad de la Ciudad de México, apoyen a sus trabajadores...¿Entonces? Quieren pasar por encima de los derechos de los trabajadores, e imponer su voluntad? Los bomberos, conocen los riesgos a los que se exponen, no los directores. No quieren consultarles.

Seguramente vamos esperar a que ocurra otro siniestro... como el incendio en la estación central del Metro; y la peor tragedia que escaló a nivel Internacional, el desplome de la Línea 12 del Metro, en la que bomberos apoyaron sin ser reconocidos. Protección Civil de la CDMX, únicamente llega a revisar lo que ya hicieron los bomberos. Una total falta de respeto.

Bomberos de la CDMX Cortesía

Si el gobierno no respeta su contrato quedarán desprotegidos. Aproximadamente estarían ganando menos de $7,000 mil pesos al mes . ¿Así quieren que cuiden a los capitalinos? ¿Así queremos acabar con la corrupción?

Cocinas como perreras

Le cuento que la alimentación que les dan es de tercera, las instalaciones de sus cocinas, parecen perreras, y la higiene en los baños, que le cuento. No hay mantenimiento. Algo muy grave que está pasando con los bomberos es que no reciben apoyo psicológico , algunos han tenido episodios de gran impacto y no cuentan con un apoyo profesional. Algunos han visto cosas terribles y son ignorados.

Que espera el gobierno de la CDMX, ¿qué organismos internacionales, les regalen el equipo?. Sería una pena.

Para variar, al sindicato no les permite ingresar a las estaciones a dar información a los agremiados. Para la movilización les advirtieron- que fue más amenaza- desde jurídico de la Dirección General de Bomberos, que les iban a tomar fotos y videos, para así proceder en su contra y levantarles un acta administrativa.

Con los bomberos ¡No!, con quienes cuidan la ciudad ¡No! También tienen familia.

Para comprobar las malas condiciones que tiene los bomberos de la ciudad de México, se tiene una serie de material gráfico de algunas instalaciones, que recorrí hace unos días.

Comí en una de esas instalaciones y de verdad son verdaderas perreras.

Lamentable...muy lamentable...