Sonora avanza con Durazo y la 4T, eso duele al prianismo rancio que se resiste a perder el poder

En el marco del día internacional para eliminar la violencia en contra de la mujer, a la alcaldesa de Guaymas, Sara Valle Dessens, se le ocurrió que era muy buena idea apoyar a las Guerreras Buscadoras, un grupo de familiares de desaparecidos que se dedican a buscar en el monte con picos, palas, cubetas, guantes, y lo que pueden, (dicen algunas personas que hasta con las uñas), los restos de sus seres queridos, para poder darles la sepultura que merecen y ellas sentir la paz que tanto se busca, cuando un ser querido se va de este mundo.

Bueno, pues de manera grotesca, chusca, insensible, surrealista, increíble, Sara Valle consideró que lo correcto era darles el apoyo que según en sus propias palabras ellas le pidieron y que no solo eso, que ya desde antes se les apoyaba con gasolina, carros, y lo que se puede; ¿pero que hay de mal en todo esto? ¿por qué el ataque de la prensa a nivel internacional? ¿por qué la saña para atacar ese acto? Obviamente a la presidenta municipal, no le queda claro, que representa al Estado, al gobierno, que es quién debe de proveer de seguridad a las y los ciudadanos para que precisamente no los desaparezcan, para que no los asesinen, para que no los destruyan, para que no sean violentados.

No hay que confundir que una vez que se llega a puestos para representar al pueblo, se está en un nivel por encima de la media, al tener los medios necesarios para proveer de infraestructura, educación, salud y seguridad entre otras cosas, con el fin de que otorgar una mejor calidad de vida a las y los ciudadanos. Por otra parte, la sociedad civil organizada, es la que tiene la función de coadyuvar a las necesidades de la gente cuando el gobierno no se da abasto, como es en el caso de los países de casi todo el mundo, excepto los nórdicos que tienen una calidad de vida muy por encima de la media mundial.

Así que la alcaldesa no se debe confundir, no hay nada que las personas puedan obligarla a hacer para después sacarla como nota a nivel internacional y exhibir la ineptitud que ha demostrado en estos dos años de gobierno, hay ocasiones que estas personas deben dejar la soberbia de lado y reconocer que les quedó muy grande el puesto por el que lucharon durante años para llegar. En el caso de Guaymas, Sonora, por la falta de seguridad se debió presupuestar más recursos para sueldos de los policías, para más capacitación, para más y mejor equipo, para más gasolina, para más vigilancia y protección de las y los guaymenses, se debió tener dinero listo y disponible para liquidar a los policías que no pasaron el examen de confianza, pero no, en vez de eso, Sara Valle se dedicó a favorecer a familiares y amistades, mal direccionando los recursos del presupuesto municipal al iniciar su gobierno con el sello del nepotismo, amiguismo e influyentísimo, sin duda se desconectó de una realidad social muy dolorosa, y siempre que es exhibida busca culpable de los actos que de manera consciente o inconsciente ha cometido.

Hoy en la desesperación de no morirse sola en la raya, atropella a la 4T argumentando que los ataques hacia su persona son porque quieren atacar al candidato que lleva la delantera en Sonora y es más que obvio que nada tiene que ver el Dr. Alfonso Durazo Montaño en sus decisiones equivocadas, en este caso de haber dado como regalos, palas y cubetas a personas dolidas por las desapariciones de sus hijos e hijas que son víctimas de las malas políticas de administraciones anteriores. La soberbia tiene a la presidenta en la parte de la historia que se ha forjado, lo menos que puede hacer es pedir disculpas por la garrafal equivocación del acto que dio pie a todo y tratar de enderezar el rumbo en este medio año que le queda de gobierno.

Mi Guaymas, mi Sonora, es un lugar que representa mucho en la historia de México, tenemos que luchar por recuperarlo de las manos de personas insensibles que se han dedicado a perturbar la paz de los sonorenses. Hoy es nuestro momento para seguir reescribiendo la historia a nuestro favor, el camino de la 4T con Alfonso Durazo tiene que ser el rumbo que nos llevará al triunfo para beneficio de todas y todos en el 2021 y para eso debemos de trabajar arduamente desde las bases que son las que más sufren las consecuencias de un PRIANISMO fallido y en el que de ninguna manera confiamos, el despertar del tigre también llegó a Sonora para quedarse. Tenemos las de ganar, vamos a seguir adelante por nuestro bien y el de las futuras generaciones sonorenses, juntos tenemos que seguir haciendo historia. Abrazo grande y revolucionario.

@CPJannyBarrera