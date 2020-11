Ser empresario en México y no rendirse

Prometeo

El escenario de reactivación económica en el país, tiene diferentes estrategias. El tema es ejecutarlas, ideas, tenemos todos, pero ejecutarles, medirlas y respaldar en hechos es el reto. Las medidas de apoyo NUNCA han sido suficientes en especial para emprendedores, micro, pequeños y medianos empresarios. El capital ha sido el factor fundamental, la mayoría con algo de ahorros o capital propio semilla y sobre todo con apoyos familiares y de amigos en las primeras etapas.

Sí los negocios logran sobrevivir los primeros dos años y existen condiciones en el mercado y condiciones para canalizar financiamiento a través de los intermediarios financieros, en este caso la Banca que opera en México, las Entidades Financieras no Bancarias (SOFOMS, UNIONES DE CREDITO, entre otras figuras) y en especial la BANCA DE DESARROLLO (NAFIN, FIRA, BANCOMEXT y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario). Hace ya más de 7 meses que BANXICO trató de canalizar recursos a la MIPYMES por 750 mil millones de pesos. Que en términos comparativos representaría el 50% de la cartera total de BBVA, o el 100% de Bancos como Banorte, Santander o CitiBanamex. De ese tamaño es el recurso que BANCO DE MEXICO respaldaría para reactivar al sector productivo de MEXICO. El resultado no ha sido el esperado, pues las entidades financieras no han querido o no han bajado esos recursos, por motivos de garantías que buscan para que puedan canalizar ese recurso prometido a la MIPYMES y que simplemente no les llegan.

De qué tamaño es el mercado de las MIPYMES en México.

Con datos de INEGI, ECONOMIA, IMSS y SAT. Al cierre de 2019, existe 4 millones, 169 mil MIPYMES, el 97% son MICROEMPRESAS y el 3% son MEDIANAS EMPRESAS. El 50% del total de MIPYMES se dedica al COMERCIO, el 38% a los servicios y 12% a la INDUSTRIA. Las MIPYMES en MEXICO generan el 80% del empleo. Así mismo 4 de cada 10 empleos son mujeres, donde la mayoría son cabeza de familia y de igual manera 4 de cada 10 MIPYMES son dirigidas por una mujer en MEXICO, particularmente MICROEMPRESAS.

La Población y el Empleo

En MEXICO, tenemos una población total de 126 millones de personas (52% son mujeres y 48% hombres), de los cuales 96 millones de personas son mayores de 15 años, lo cual se considera Población Económicamente Activa (PEA).

De esa población el 60% está activo laboralmente, es decir 58 millones de personas activas, el 4% están desempleados, con 4 millones de personas (habrá que actualizar cifras en junio) así que el otro 36% son 34 millones de personas registradas por INEGI como inactivas (ese grupo lo integran estudiantes; jubilados, pensionados y personas que se dedican al hogar).

De los 58 millones de personas activas laboralmente, 38 millones son asalariados y 20 millones lo hacen por cuenta propia en diferentes actividades. El 10% son personas mayores a 60 años; 16% de 50 a 59 años; el 45% de 30 a 49 años; 22% de 20 a 29 años y el 6% de 15 a 19 años.

El Pensamiento Empresarial en México

Por diversas razones culturales del siglo pasado en especial en los años 50s, 60s, 70s, 80s y 90s, es decir por más de cinco décadas. A los mexicanos se nos formó para ser empleados, ser exitoso es que tuvieras título de licenciado a efecto de tener un trabajo estable en todos los sentidos en el sector privado o el sector público. Las crisis que nuestro gurús en economía y finanzas del sector público y también del privado, han provocado en diversas épocas, pero sobre todo en los 90s a la fecha, generaron una nueva generación de empresarios y en especial con los millenial, ha impulsado una nueva mentalidad, al principio por necesidad y después por orientación y vocación de negocios. Esto significa que si tienes que mover tus neuronas y hacer ejercicios serios de planeación y poner en práctica las ideas. Este nuevo grupo ha evolucionado en los últimos 290 años de manera decidida pese a la falta de apoyos, además las nuevas tecnologías los están desarrollando en manejo de facturación, inventarios, entrega de productos y en generar más alianzas comerciales entre ellos mismos en diferentes regiones, esto es una realidad. Los grandes corporativos y el sector público, ya no serán el objetivo de las nuevas generaciones, además de que ahora serán más exigentes contra políticas públicas y monopolios privados de mercado que prevalecían y quieren seguir imponiendo sin tomar en cuenta realmente al emprendedor, micro, pequeño y mediano empresario.

Como se Distribuyen las MIPYMES en MEXICO

Las MIPYMES geográficamente se concentran con el 48% en el Norte; 42% el Centro y el 10% en el Sur. Sin embargo, hay 10 zonas que generan la mayor aportación de empleos con 25 millones en global y que son clave para contribuir con el 52% del PIB: Valle de México con el 40%; Jalisco con el 12%; Veracruz con el 8%; Puebla el 8%; Nuevo León con el 7%; Bajío el 7%; Coahuila con el 6%; Baja California el 6%, Sinaloa el 5% y Sonora el 4%. Es necesario que esas zonas tengan estrategias específicas de gestión de asesoría y desarrollo por parte del sector financiero, que dejen de verlas solamente como mercados de nómina, cheques, bancas electrónicas y terminales punto de venta.

Hay que valorar que son empresas no atendidas, que la mayoría desconoce los apoyos financieros, como es el caso de lo que intenta BANCO DE MEXCIO, algo innovador y extraordinario, ya que los apoyos han sido en su mayoría a grades empresas y financiamiento a gobiernos.

Las MIPYMES no son solo modelos paramétricos, hay que hacer trabajo de campo, conocer a sus clientes no solo como metas y campañas mediáticas, es la hora de arremangarse las mangas y salir a buscar clientes, al estilo de la vieja escuela de banqueros que tuvo México y no es por volver al pasado, sino hacer lo correcto, es conocer los riesgos, las oportunidades y recuperar la confianza en la MIPYMES.

La última encuesta de INEGI la MIPYMES, señalo que el 85% desconocen los programas de apoyo para ellos, 75% buscaría apoyo financiero, pero el 15% no confía en los Bancos, el 60% considera que el crédito es caro, el 50% no cuenta con garantías y avales que pudieran pedirles, el 50% no tiene historial crediticio, se han apoyado en familiares, amigos y proveedores.

Estratificación de las MIPYMES

Se identifican en número de empelados y ventas, se aplica un factor compuesto de variables de ventas, personal y sector (Industria; Comercio y Servicios), lo simplificamos de la siguiente manera:

Micro Empresa, es de 1 a 10 empleados y ventas anuales hasta por 5 millones de pesos.

Pequeña Empresa, de 11 a 50 empleados y ventas anuales hasta 100 millones de pesos.

Mediana Empresa, en el caso de Industria hasta 250 empleados; para Comercio y Servicios hasta 100 empleados.

Sin embargo, las estadísticas de INEGI y la SE, también reflejan que un porcentaje superior al 50% no sobrevive al segundo año de iniciar operaciones. Se reciclan constantemente, lo que hace necesario, identificar bien al sector en especial a MICROEMPRESAS.

La burocracia operativa gubernamental, las limitaciones de financiamiento, un mal plan de negocios, o mal ejecutado o las circunstancias como las actuales afectan la continuidad de los negocios, sin embargo, después del quinto año la estabilidad es mayor al 60%.

Más del 70% del empleo está concentrado en personas de 15 a 49 años. Apoyar a las MIPYMES es mantener y desarrollar el 52% del PIB, así que considero que hay una magnífica oportunidad de hacer que las cosas sucedan favorablemente para las MIPYMES y para el Sector Financiero en su conjunto. Por otra parte su capacidad de aprendizaje y no caerse en el intento, de innovar, de generar ideas, refleje que en MEXICO, la empresas no se rinden, vuelven a intentarlo, estamos en el camino de no retorno, de un México más empresarial, aun empezando en pequeño, pero pensando en grande.

Mario Sandoval Chávez

PROMETEO (previsión/prospección)

CEO FISAN SOFOM ENR

Banquero en activo a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios.

Ex Presidente Nacional AMFE

[email protected]