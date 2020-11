Senado dice sí a ley para regular la cannabis

La Política me da más Risa

VICTORIA VERDE.- Pese a la oposición del Partido Acción Nacional (PAN) y al malestar de algunos grupos (principalmente de consumo lúdico), finalmente este jueves el Senado aprobó la despenalización del consumo de la mariguana para usos recreativo, científico, médico e industrial, por lo que ya sólo falta que el dictamen de la llamada “Ley general para la regulación del cannabis” sea turnado a la Cámara de Diputados para que sea revisado y aprobado antes de que concluya la actual Legislatura (15 de diciembre). Y ciertamente no se vislumbra algún obstáculo para darle luz verde a esta polémica norma, puesto que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) es mayoría tanto en la Cámara Alta como en San Lázaro. La votación de ayer, con 82 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones es indicativo de que México ya toca la puerta para terminar con la criminalización de los consumidores, pero sobre todo también para dar paso a la conformación de una industria que sin duda alguna generará importantes economías a escala. *** Al respecto, el senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y coordinador de los senadores morenistas, destacó que se trata de una legislación se avanzada, obviamente perfectible, que derrumba los mitos prohibicionistas del pasado. Además, celebró que los senadores de Morena fueron sumamente flexibles con sus homólogos de las demás bancadas, pues aceptaron “prácticamente todo” e incluso permitieron una adenda y reservas. Y desde su cuenta de Twitter, el legislador zacatecano señaló que “llegó la hora de dejar atrás la estigmatización de la cannabis; el Senado mexicano, la mayoría parlamentaria, impulsará una ley que regularizará su uso desde una perspectiva responsable y de avanzada. Se trata de un asunto trascendental para la nación”. *** Una vez aprobada esta nueva ley, poco a poco se empezará a construir un nuevo paradigma con respecto al consumo y usos de este enervante, que desde la trinchera médica ofrece alternativas a varias enfermedades; en tanto que desde el consumo lúdico también deberá ir creando una nueva cultura para aquellos que la utilizan, ya que desde las exigencias de estos grupos también tiene que haber una responsabilidad y un compromiso. Por vía de mientras, en lo que se define si será una ley general o federal, ésta permitirá cinco tipo de licencias: De cultivo, transformación, comercialización, exportación e investigación; se permitirá la conformación de “Sociedades Cannábicas”, grupos que como máximo tendrán 50 miembros que podrán organizarse para sembrar, cultivar y consumir su propia mariguana, pero previamente deberán registrase ante el Instituto Mexicano para la Regulación y Control de la Cannabis. Pero mucho ojo: Pertenecer a una Sociedad Cannábica no le da derecho o permiso a sus miembros de vender la yerba y sólo pueden compartirla con personas mayores de 21 años. Y aquellos que inviten, regalen o vendan la droga a menores de edad van a terminar en la cárcel.

100 MIL 104 Y CONTANDO....- De no creerse la arrogancia y la soberbia del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría, Hugo López-Gatell Ramírez, quien ayer señaló que los 100 mil 104 mexicanos muertos a causa del coronavirus representan una “cifra inusual que no se preveía”. Pero no sólo eso, el funcionario federal tuvo la desfachatez de curarse en salud argumentando que desde hace más de 10 años en México las principales causas de muerte están aparejadas con las enfermedades crónicas, lo que denota que no sólo se ha enredado en su propia retórica, sino que como supuesto hombre de ciencia ha perdido la capacidad de poder establecer escenarios fundamentados en el conocimiento que asegura poseer. *** Y sí, tiene razón cuando señala que no ayuda de mucho que los medios de comunicación contabilicen a diario la cantidad de muertos que se registran a causa del COVID19 en México. Sin embargo, vale la pena recordarle a don Hugo que esas cifras (proporcionadas por la autoridad federal, las que reconoce como oficiales) tienen que ver con personas, con seres humanos, con individuos que hasta antes de convertirse en una trágica estadística eran padres o madres de alguien, abuelos, tíos, hermanos, primos, sobrinos, ahijados, amigos, compañeros de aula, de oficina, de fábrica, vecinos y que desgraciadamente han vestido de luto a más de 100 mil hogares mexicanos, rebasando por mucho sus profecías de 6 mil, 8 mil, 12 mil, 60 mil fallecidos. Seguramente, por desgracia, en diciembre México ya estará dándole dos vueltas al “escenario más catastrófico” (60 mil muertos) del doctor López-Gatell Ramírez y éste seguirá sin responsabilizarse de la parte que le corresponde. Tristemente, el científico le falló al Presidente López Obrador, le falló a un país entero y se falló a sí mismo.

COMPROMISO MEXIQUENSE.- Tras la puesta en marcha de la primera etapa del Nuevo Modelo Laboral por parte del Presidente Andrés López Obrador, cuya implementación iniciará en Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México (punta de lanza de este proyecto), Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas, el gobernador del Edomex, Alfredo del Mazo Maza, afirmó que su administración está totalmente comprometida con esta reforma laboral impulsada desde el Gobierno Federal, pues está encaminada a fortalecer el bienestar y el desarrollo de todos los trabajadores, por lo que las instituciones mexiquenses la respaldarán en su totalidad para que se concreten todos sus beneficios y así lograr con todas las metas que se tracen a través de ésta. *** Ayer jueves, en gira de trabajo por el municipio de Xonacatlán, Del Mazo Maza sostuvo que este nuevo modelo garantiza los derechos de la clase trabajadora, así como los del sector empresarial. Además, permitirá que se resuelvan las diferencias en esta materia sin la necesidad de abogados o intermediarios, lo que le dará certeza y agilidad a los procesos, pues en la entidad se dispondrá del apoyo de más de 100 conciliadores especializados en la mediación de conflictos laborales. Cabe destacar que en el Estado de México ya iniciaron actividades los Tribunales de Justicia Laboral de Toluca, Tlalnepantla, Ecatepec y Texcoco, con personal especializado, calificado y certificado, entre otros menesteres, para hacer valer la libertad sindical y preservar la justicia en conflictos derivados de la negociación de los contratos colectivos de trabajo.

¡QUÉ BONITOS!- Ver para creer. Sucedió en Puebla: José Refugio Alejandro León Flores falsificó su título y cédulas profesionales para poder ser juez en Cholula. Literal, le cayeron en la maroma y lo separaron de su cargo. Pero una jueza de nombre Blanca Alicia Lugo Pérez ordenó que se le reincorporara a su puesto y que se le paguen los salarios que no percibió durante el tiempo que permaneció destituido. ¡Como México no hay dos!

