Seguirá Clara Luz, Cristóbal Arias, David Monreal y Miguel Ángel Navarro en Morena

Los pronósticos seguirán arrojando nombres y apellidos de aquellos que encabezan las encuestas



Ayer se plasmó lo inminente: Layda Sansores se consolidó en la candidatura de Campeche. Era cuestión de tiempo. La dirección oficial de Morena que encabeza Mario Delgado, decidió apretar el proceso de selección de perfiles; fue lo mejor, en la recta final de este período donde se renovarán 15 entidades y la Cámara de Diputados, la grilla y la pugna interna comenzó a invadir a muchos que intentan colarse a sabiendas que, en realidad, jamás les favoreció los sondeos de casas encuestadoras de prestigio. Eso socavó la tensión innecesaria y el fuego amigo.

Por ello, destacó el anuncio que realizó Mario Delgado desde la dirigencia Nacional de Morena. A lo largo de estos días las emociones comenzaron a llenar de suspicacias a muchos grupos en distintos estados que exigen piso parejo. De eso no hay duda. La cancha está equilibrada para todos; hubo pluralidad y democracia en el registro excesivo, no obstante, hay algunos que destacaron y otros no. Así de simple. Esa es la gran diferencia. En la contienda hemos repetido que estarán los mejores perfiles. No se improvisa, porque sería un riesgo que puede dejar saldos muy negativos.

Los que han demostrado que jalan el voto, se ubicaran en las boletas. No se hagan bolas.

A lo largo de toda esa fase se ratificó en todos los estudios que, Layda Sansores, siempre lideró los ejercicios de investigación. Esa ventaja abrumadora terminó por ser definitiva. De ahí que el anuncio antes de que se cumpliera la fecha límite habla de organización. Mario Delgado es consciente: sabe que la oposición camina “sólida” a pesar de la serie de críticas que acumuló; entonces, Morena debe ser eficaz y exitoso- porque la coordinación, disposición, y unidad, serán infalibles para los rostros ganadores.

Lo que sucedió en la sede de Morena fue un avance sustancial. La decisión de dar prioridad a los perfiles: es la conclusión que apremió la importancia de la naturaleza de la elección. Está en juego la consolidación de la 4T. De acuerdo con estos ejercicios, y bajo la premisa de resolver los nombres de los demás abanderados, cada día se darán a conocer los candidatos de las 15 entidades.

Mediante el método de la encuesta resultó favorecida, Layda Sansores. La lógica tuvo razón. Hasta ahora, ese razonamiento imperó; entonces, es evidente que los pronósticos seguirán arrojando nombres y apellidos de aquellos que en calidad de preferidos, encabezaron las preferencias.

Ahí camina sólido David Monreal en Zacatecas; Cristóbal Arias en Michoacán; Clara Luz en Nuevo León y Miguel Ángel Navarro en Nayarit. De acuerdo con encuestadoras que detallaron algunas cifras contundentes, los perfiles anteriores tienen una ventaja abrumadora que destacó siempre su paso sobresaliente dentro de Morena. Por ello, seguramente en estos días estarán sellando su candidatura con el partido guinda para la elección electoral del 2021.

Hoy en día la única propuesta oficial es la de Layda Sansores. No obstante, los mismos resultados pronosticados ponen en la antesala de la candidatura a Clara Luz, Cristóbal Arias, David Monreal y Miguel Ángel Navarro. Todos esos perfiles ya están sumamente posicionados en cada una de sus entidades; y no solo eso, también, son favoritos para ganar la gubernatura con todo y el BOA. Esas proyecciones, actualmente los colocan muy por encima de los demás partidos, incluso con una gran cantidad en los porcentajes. Justamente eso movió a dar un giro anticipado de los tiempos a la dirigencia Nacional.

La votación efectiva según las cifras de casas encuestadoras como Enkoll, El Financiero y Alejandro Moreno, colocó a Morena con amplio margen. De acuerdo con esa proyección, son entidades ganables siempre y cuando participen las cartas más fuertes. Siendo así, lo primero que debe imponerse es la toma de decisiones y las candidaturas; si se trata de ganar, hay que poner lo más pronto posible sobre la mesa la organización y mostrar civilidad política. También, reconocimiento, lealtad a la 4T y disciplina. En Morena se acabó la grilla y las tribus, al menos, ese es un tema que ni el propio Andrés Manuel tolera.

Morena sabe perfectamente que la franja está abierta para que consolide su proyecto de Nación. A pesar de la gestación del Bloque Amplio Opositor, el contrapeso en México sigue padeciendo de confianza. Justamente eso aqueja a sus principales aliados; esa duda continúa prevaleciendo en la inmensa sociedad porque consideran que, tanto PRI como PAN, siempre fueron un binomio que trabajó una agenda común. Asimismo, en el marco de esa oposición, se sumó el PRD desde la firma del pacto por México. Nunca antes se había visto una alianza de esa naturaleza. Ahora, juegan en la misma cancha. Piensan que, su única oportunidad de poder doblegar al presidente, es a través de una coalición. Eso lo afirmó Zambrano, Cortés y Alito. Ninguno puede solo. Ellos mismos lo han reconocido. Sin embargo, será el mismo capítulo que vivimos en 2018, solamente, la autodestrucción en esta ocasión es definitiva para el Sol Azteca que juega prácticamente sin militancia.

Mientras eso pase, Morena aprovechará el declive para posicionarse y conquistar más terreno. Tiene fuerza, pero está en proceso de consolidación; el presidente de México continúa marcando agenda y de forma mediática borró a la oposición; eso dará injerencia al partido en el poder. En ese mismo campo electoral, a priori, continuarán nombrando a los ganadores de la encuesta en Movimiento Regeneración Nacional. Estos días el impulso preponderante de Clara luz, Cristóbal Arias y David Monreal, entrarán al escenario y a la alfombra que acreditará la victoria del ejercicio.