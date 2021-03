¿Samuel ‘Fosfo Fosfo’ García y Adrián de la Garza, líderes? ¿Y Clara Luz? ¿Y Larrazabal?

Todo ha cambiado en las elecciones nuevoleonesas.

En sus encuestas ha subido como la espuma —es lo que dice Samuel García. ¿Es verdad el ascenso vertiginoso del candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Nuevo León? En mi opinión, sí y no. Ha mejorado su posición, sin duda, pero solo por la caída —seguramente coyuntural— de la candidata de Morena, Clara Luz Flores.

Ahora bien, aclaremos las cosas: la crisis de la señora Flores, generada por la mala asesoría de estrategas que no conocen Nuevo Léon, no solo ha favorecido a don Fosfo Fosfo García, sino también al abanderado del PAN, Fernando Larrazabal, e inclusive ha beneficiado al representante del PRI, Adrián de la Garza.

He visto dos encuestas rápidas, aplicadas con el sistema robot de llamadas telefónicas.

En una de tales encuestas, el señor Samuel Fosfo Fosfo García está en empate técnico en primer lugar con Adrián de la Garza. Después aparecen, empatados en la segunda posición, Clara Luz Flores y Fernando Larrazabal.

En la otra encuesta, el priista De la Garza encabeza las preferencias con ventaja estadísticamente significante sobre las tres personas que están empatadas en el segundo lugar, el propio Samuel, de MC; Clara Luz, de Morena, y Larrazabal, del PAN.

Así están las cosas ahora mismo. Y sí, en más de un sentido Samuel García y Adrián de la Garza encabezan las preferencias electorales, pero se han movido tanto las campañas en Nuevo León que de ninguna manera están fuera de competencia Clara Luz Flores y Fernando Larrazabal.

Es milagroso que siga con ciertas posibilidades el panista Larrazabal, quien no ha hecho nada para destacar en la actual campaña electoral.

Por su parte, Clara Luz, si vuelve a lo que sí le funcionó —esto es, si le regresa la dirección estratégica de la campaña a Méntor Tijerina—, volverá a subir, y mucho. Tiene con qué, depende de ella hacer lo que le conviene y olvidarse de las malas estrategias sugeridas por gente que no conoce Nuevo León.

Posdata 1

Para los que no saben —era mi caso hasta antes de haber investigado— el alias Fosfo Fosfo de Samuel García viene de un video de Instagram con su mujer, Mariana Rodríguez, en el que ella presumió sus zapatos anaranjado fosforescente.

Posdata 2

Hace tres semanas Samuel García no tenía ninguna posibilidad de ganar la gubernatura nuevoleonesa. Ahora pelea el primer lugar. Quizá llegó la hora de que nos disculpemos con Dante Delgado, líder moral de Movimiento Ciudadano, a quien tanto cuestionamos por no haber pactado con el PAN llevando como candidato de esa alianza a gobernador a Luis Donaldo Colosio Riojas. El instinto no le falló al veterano político veracruzano.