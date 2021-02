Los delitos por los que no pagará "el gober precioso"

No sabemos si a la justicia mexicana le alcanzará para devolverle el “coscorrón” a Mario Marín, mejor conocido como “El gober precioso”; lo que sí estamos seguros es que no pagará todas sus culpas, que no se limitan al caso de tortura por el que finalmente ha sido detenido, sino que me refiero a las acusaciones que hizo la periodista Lydia Cacho, en su libro: “Los Demonios del Edén” , en el que señala como miembro de una red de pederastas al ex gobernador de Puebla, delito por el que hasta ahora no se prevé sea procesado.

Mario Plutarco Marín Torres, quien fue capturado el miércoles por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), en el puerto de Acapulco, es aquel personaje que tras ser evidenciado en un libro como pederasta, ordenó detener y torturar a la autora de dicho ejemplar para luego mofarse de su acción en una memorable conversación telefónica con el empresario textilero Kamel Nacif, y que fue ventilada en medios de comunicación en febrero de 2006.

De hecho, no es ocioso recordar aquella charla telefónica entre estos dos individuos, a los que se les escucha jubilosos comentando su proceder en esa conversación que fue prueba para demostrar su confabulación en la detención y abusos cometidos en contra de la periodista:

-Mario Marín. “¡Quihúbole, Kamel!”

- Kamel Nacif. “¡¿Qué pasó mi góber precioso?!,

-MM. ¡Mi héroe, chingao!.

-KN. No, tú eres el héroe de esta película, papá.

-MM. Pues ya ayer le acabé de darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona. Que aquí en Puebla se respeta la ley y aquí no hay impunidad y quien comete un delito se llama delincuente, que no se quiera hacer la víctima y no quiera estar aprovechando para hacerse publicidad.

-KN. Yo te hablé para darte las gracias, de lo que hiciste, que yo sé que te metí en un problema. Y para darte un abrazo te tengo aquí una botella bellísima de un coñac que no sé adónde te lo mando.

-MM. Pues a Casa Puebla”MM.

La “vieja cabrona”, se refiere a Cacho y el “coscorrón”, es el acto de tortura al que fue sometida por órdenes de Marín.

De acuerdo a la denuncia que posteriormente presentó la también autora de “Esclavas del poder: Un viaje al corazón de la trata sexual de mujeres y niñas en el mundo”, fue detenida el 16 de diciembre del 2005.

Los delitos por los cuales se le acuso fueron de difamación y calumnias, esto después de la publicación de su libro “Los Demonios del Edén”, en la cual denunció la existencia de una red de pederastia encabezada por el empresario Jean Succar Kuri, en donde también salió el nombre de Nacif Borge.

Detuvieron a Lydia Cacho en el estado de Quintana Roo y la llevaron a Puebla vía terrestre. En el trayecto, la periodista contó que fue torturada psicológicamente por los oficiales, quienes amenazaban con abusar sexualmente de ella.

En su testimonio, la periodista mencionó que cuando llegaron a Puebla, el trámite de su propuesta fue lento y tortuoso. La encerraron en un “calabozo inmundo” y le tomaron fotos desnuda al lado de un cuarto lleno de policías judiciales con una mampara transparente de por medio.

El 17 de diciembre salió libre a las 15:00 horas, luego de pagar una fianza de 70,000 pesos en efectivo.

“Lo que se orquestó fue una orden de aprehensión artificial para tener la posibilidad de infringirme el mayor castigo posible; una especie de vendetta por haberme atrevido a hablar de los poderosos. El traslado, el despliegue desproporcionado de recursos policíacos, la tortura física y psicológica y el típico sabadazo que intentaban aplicarme formaron parte de una maquinación que solo puede explicarse por la ‘compra’ de la justicia por un particular”, relató la escritora sobre su experiencia. (Infobae11/07/2020).

El “coscorrón” a Lydia, “se lo ganó”, luego de exponer en su libro: Los demonios del Edén, en 2005, que tanto Marín Torres como su ex subsecretario de Seguridad Pública del mismo estado, Adolfo Karam, y el empresario textilero Kamel Nacif, eran los responsables de mantener una red de pornografía y prostitución infantil con niños y niñas de entre cuatro y 14 años de edad.

Después de hacerse pública la grabación ya comentada, Cacho presentó diversas denuncias ante diferentes instancias pero se topó con la complicidad y tráfico de influencias de autoridades; debiendo llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en donde su caso tampoco prosperó y fue desechado con el voto incluso de la hoy Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien la mañana de ayer hubo de hurgar entre sus más rancios argumentos para justificar ante los medios de comunicación la postura que asumió en aquella ocasión. En la mañanera de este viernes, al final de la conferencia, fue cuestionada por esta decisión.

El 10 de enero del 2019, el gobierno federal emitió una disculpa pública a la periodista luego de que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas encontrara que su detención fue punitiva y arbitraria.

En ese fallo se determinó también que el Estado debía procesar, juzgar y castigar a los responsables. Dicha resolución fue resultado de una petición que hizo la organización de defensa de la libertad de expresión Artículo 19.

Finalmente, el 11 de marzo la magistrada María Elena Suárez, titular del Primer Tribunal Unitario del estado de Quintana Roo, emitió la orden de aprehensión en contra de Mario Marín y Kamel Nacif.

En sus redes sociales, Lydia Cacho reaccionó a la detención del exgobernador y escribió:

La ⁦@FGRMexico⁩ me avisó en cuanto detuvieron al ex gobernador #MarioMarin escondido en Acapulco. Llevo 14 años buscando justicia por haber sido torturada por este cómplice de redes de #PornografíaInfantil Vamos por todos. 🙏🏼 pic.twitter.com/LJX0qXZY8v — Lydia Cacho (@lydiacachosi) — Lydia Cacho (@lydiacachosi) February 4, 2021

El "gober precioso", podría enfrentar hasta 12 años de prisión por el delito de tortura que se le imputa, según ha advertido Artículo 19, la organización internacional de derechos humanos por la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, que ha seguido muy de cerca el caso en apoyo a la periodista agraviada.

Marín, en tanto, ha solicitado seguir su proceso en arraigo domiciliario, alegando padecimiento en el riñón, peligro de contagio de covid-19 al interior del Centro de Readaptación Social y su edad avanzada, pero la petición le fue denegada por el juez.

En entrevista con Carmen Aristegui, Cacho, aseguró existe evidencia de que Mario Marín no solo protegió una red de trata y a sus integrantes Kamel Nacif o Jean Succar Kuri, sino que, en esa protección también hubo consumo de pornografía infantil.

Señaló que hay videos y audios que demuestran que el ex gobernador mantuvo una relación sexual con una menor de edad, y adelantó que se buscará que el ex gobernador de Puebla sea vinculado por delitos relacionados con la trata y pornografía infantil.

Es de esperar un largo proceso judicial y ya se verá entonces hasta dónde la justicia puede alcanzar al llamado gober precioso, si todo queda en devolverle el coscorrón, o si verdaderamente se quiere llegar a fondo y hacerlo que pague por crímenes por los que hasta ahora no está siendo procesado.

