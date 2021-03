Yarrington, el engaño terminó

Yarrington, se declaró culpable de lavado de dinero en una corte de Texas; recordemos que en 2005 fue candidato a la Presidencia de México.

“Lobos con piel de oveja”, que se despacharon con la cuchara grande

Tomas Yarrington, es de esa camada de exgobernadores que se podría identificar como “lobos con piel de oveja”. Personajes que se despacharon con la cuchara grande, que se dedicaron a saquear a sus respectivos estados, que incurrieron en actos delincuenciales y en algunos casos llegaron a coludirse con el crimen organizado. Algunos de ellos, como el propio Yarrington, quien gobernó Tamaulipas de 1999 a 2004, tuvieron momentos de gran popularidad y aceptación. En el caso del hoy criminal confeso, su acogida fue tal, que se le llegó a ver como posible abanderado a la Presidencia de la República.

Eugenio Hernández, también ex gobernador de Tamaulipas; Roberto Borge, de Quintana Roo, y Rodrigo Medina, de Nuevo León, son de esa estirpe a la que me refiero, algunos se vieron obligados a salir huyendo del país, dejando su encargo con decenas de averiguaciones penales abiertas.

Yarrington, se declara culpable por lavado de dinero en Texas

El pasado jueves 25 de marzo, Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas, se declaró culpable de lavado de dinero en una corte del distrito sur de Texas, según dio a conocer el Departamento de Justicia de Estados Unidos a través de un comunicado.

El ex mandatario aceptó que recibió más de US$ 3,5 millones en sobornos que se utilizaron para comprar propiedades de forma fraudulenta en este país, dio a conocer la Fiscalía.

Como parte de la declaración de culpabilidad, Yarrington admitió que aceptó sobornos de personas y empresas privadas en México para hacer negocios con el estado de Tamaulipas, mientras se desempeñaba como gobernador, explicó el comunicado del Departamento de Justicia.

Según las autoridades, el exgobernador también aceptó entregar una de las propiedades objeto de la investigación.

Yarrington, candidato a la Presidencia en 2005

Tomás Yarrington Ruvalcaba, quien fue candidato a la presidencia de México en 2005, enfrenta una pena de prisión de hasta 20 años. La jueza federal de distrito Hilda G. Tagle aceptó la declaración de culpabilidad del exgobernador Tamaulipas y se espera que en los próximos días fije su sentencia.

Sin embargo, hay que decir que si por la decisión del gobierno federal mexicano hubiere sido, este personaje aún estaría libre e impune, y seguiría todavía paseando por el mundo disfrazado de próspero empresario jubilado muy alegre y campante, ya que en realidad poco o nada hicieron al respecto las autoridades mexicanas bajo la égida de gobiernos anteriores para lograr su captura, pues lo que ahora se sabe es que las causas contra el ex alcalde de Matamoros y ex diputado federal fueron incoadas desde hace años en el país vecino del norte en tanto que en el nuestro seguía sin indagatoria, como ocurre aún en relación a otros personajes con causa criminal abierta en los Estados Unidos y que para las autoridades mexicanas no existen en calidad de indiciados o prófugos.

Hay que recordar también que fue la petición de las autoridades de los Estados Unidos de América que solicitaron activar su labor a la Interpol entregando información captada a través del Departamento de Seguridad Interior o Homeland Security Department (HSD), como pudo concretarse el domingo 9 de abril de 2017 la captura en Florencia, Italia, de Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, quien sucediendo al polémico Manuel Cavazos Lerma ejerció el poder en esa compleja entidad fronteriza.

Es interesante recordar que Tomas Yarrington aspiró a ser considerado para la candidatura a la Presidencia de la República por su ex partido el Revolucionario Institucional (PRI) en aquel proceso simulado efectuado en el 2005 para postular al abanderado del PRI a la elección presidencial de julio de 2006, a la que finalmente fue designado como abanderado el que fuere varias veces legislador y Presidente del PRI Roberto Madrazo Pintado, quien traicionado por sus compañeros de partido sucumbió en esa contienda en la que sólo pudo lograr el tercer lugar en cuanto a la votación muy atrás del hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y de Felipe Calderón Hinojosa, al que le entregaron muy cuestionadamente el triunfo.

Yarrington integrante de "Todos Unidos Contra Madrazo"

Yarrington fue integrante de aquel llamado TUCOM o ‘Todos Unidos Contra Madrazo’ que conformaron además del tamaulipeco, el sonorense Enrique Jackson Ramírez, el hidalguense Manuel Ángel Núñez Soto, el coahuilense Enrique Martínez y Martínez y el mexiquense Arturo Montiel Rojas, quien tras una faramalla de elección interna de ese grupo fue designado precandidato para enfrentar a Madrazo, pero que como amante novato terminó su aventura muy precozmente al ni siquiera realizarse elección interna alguna y simplemente renunciar Montiel a contender internamente por la candidatura del PRI a la Presidencia de la República para el periodo 2006-2012, dejándole el paso libre a Madrazo para después dejarlo morir solo tras generar aquel famoso voto útil en favor de Calderón.

Aspiró pues a la gloria y posteriormente fue acusado de estar involucrado en delitos de narcotráfico y lavado de dinero de procedencia ilícita.

Y pensar que en 2005, Yarrington era visto como un personaje carismático y de buena imagen, que pudo ser el precandidato por el famoso TUCOM, quizá haber logrado la candidatura en vez de Madrazo, ya que no había quien diera el dedazo, pues el Presidente de la República era panista y no existía el gran elector por lo que quizá hubiere logrado los apoyos para ser ungido precandidato, después candidato y hasta hubiere tenido mejor suerte que Madrazo.

¿Hubiera llegado un capo a la Presidencia de México?

“Cosas veredes Mio Cid”, hubiera llegado a la Presidencia un capo, algo así como un lobo con piel de oveja, un criminal que engañaba con su actitud humilde y cortés, que se mostraba como el prototipo antitético del político tradicional prepotente y abusivo, pues Yarrington mostraba una imagen diferente y se le llegó a apreciar como una carta viable por el PRI, que quizá hubiere tenido mejor suerte en la lid electoral que la que tuvo el sacrificado Madrazo.

Tal vez hubiéremos visto un desenlace histórico distinto; de haber sido candidato Yarrington pudo haber ganado la Presidencia, un político que ahora se sabe que siendo alcalde de Matamoros prohijó corrupción y crimen, lo que acendró como Gobernador de Tamaulipas, cuna de muchos grupos crimínales.

Habrá que decir que México se salvó de un Presidente mucho muy manchado por su criminalidad, aunque quién llegó a la Primera Magistratura en 2006 fue igual o más nefasto.

Opinió[email protected]