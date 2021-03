México no puede repetir la historia

No nos podemos equivocar una vez más y relajar las medidas de sanidad frente a la tercera y mayor oleada de COVID-19.

No podemos bajar la guardia

Los mexicanos no nos podemos equivocar una vez más y relajar las medidas de sanidad frente a la tercera y mayor oleada de la pandemia por coronavirus COVID-19 que continúa azotando al mundo y significa un peligro latente ante el incremento de casos registrados en países de Europa que ya se resiente también en Estados Unidos de América, donde a pesar de que su proceso de vacunación ha sido un éxito al inocular a más de 100 millones de personas en alrededor de tres meses, los contagios han ido en aumento en los últimos días.

De tal suerte que en nuestro país ni de lejos podemos cantar victoria o siquiera imaginar que ha terminado o estamos próximos a combatir la pandemia; aunque si bien es cierto, ha descendido el número de contagios recientemente.

Y es que, de acuerdo con información procedente de Europa, el aumento de casos en aquellas latitudes ya tiene a los hospitales al borde del colapso en Francia, por ejemplo.

Además el viejo continente se enfrenta a las nuevas variantes del coronavirus, mucho más contagiosas que la original.

A partir del pasado viernes, Francia vivió su tercer confinamiento durante al menos un mes para intentar aplacar una tercera ola de coronavirus que tiene saturados a los hospitales.

Italia inicia un nuevo confinamiento

Pero la República francesa no es el único país que confinará a sus ciudadanos y cerrará sus comercios, dado que casi 40 millones de italianos iniciaron el pasado lunes un nuevo confinamiento por el aumento de los contagios debido a las variantes de coronavirus, con Roma y Milán desiertas y divididas entre la tristeza y la esperanza.

En Alemania, la canciller Angela Merkel, y los líderes de los 16 estados federados del país se reunieron este lunes 22 de marzo para decidir sobre posibles nuevos confinamientos debido a que Alemania registra un aumento “claramente exponencial” de los contagios por coronavirus, estando este aumento vinculado especialmente a la variante británica, según declaró el vicepresidente del Instituto de vigilancia epidemiológica Robert Koch, de acuerdo con la agencia AFP.

EU acelera notablemente su ritmo de vacunación

En el caso de nuestro país vecino del norte, como ya decía, alcanzó la semana pasada las 100 millones de dosis suministradas desde que comenzó la campaña de vacunación en diciembre, y ahora ya supera los 115 millones de inyecciones puestas, según los datos oficiales.

Medios de información dan cuenta que desde el cambio de poder en la Casa Blanca, Estados Unidos ha acelerado notablemente su ritmo de vacunación y ahora administra al menos dos millones de dosis al día. Más de 75 millones de adultos han recibido al menos una dosis de la vacuna y ya hay 40 millones completamente inmunizados, lo que equivale al 15.9% de la población estadounidense mayor de 18 años, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

Con todo ello, el país de las barras y las Estrellas no puede aún cantar victoria. El doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, admitió estar preocupado por la posibilidad de un nuevo aumento en los casos de coronavirus en el país, a medida que los contagios incrementan en algunos estados y Europa.

Frente a un comité de la cámara alta del Congreso, Fauci afirmó estar inquieto por la decisión de algunos gobernadores de retirar prematuramente las medidas impuestas tras la llegada del virus, en un momento en que Europa atraviesa un gran brote de casos que es visto como una muestra de lo que Estados Unidos podría enfrentar.

“Me preocupa que retrocedamos por estar en nuestro entusiasmo por el hecho de que estamos lanzando las vacunas y las cosas parecen ir bien”, dijo Fauci a los legisladores. “Podemos desencadenar otro aumento, y eso realmente nos haría retroceder en todas las cosas que estamos tratando de hacer”.

Aumento de casos de Covid-19

Los nuevos casos de COVID-19 en los EE. UU. Aumentaron un 5% a más de 394,000 la semana pasada, el primer aumento después de haber disminuido durante nueve semanas consecutivas, según un análisis de datos estatales, del condado y de los CDC.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también ya alertó que los contagios de coronavirus aumentaron en Europa por tercera semana consecutiva y advirtió contra un levantamiento precipitado de las medidas en los países donde las cifras han mejorado. De acuerdo con la OMS, la región europea registró la semana pasada más de 1.2 millones de nuevos casos, mientras que el número de muertes rebasó las 900 mil.

“El peligro es todavía claro y está presente”, aseveró en rueda de prensa el director de OMS-Europa, Hans Kluge, instando a permanecer “firmes” en la aplicación de todas las herramientas contra la pandemia.

Cuarentena en Chile

En el cono sur, este jueves 25 de marzo, más de 13 millones de personas volverán a cumplir cuarentena en Chile, según anunció este lunes el Ministerio de Salud de ese país, para combatir el incremento de casos de coronavirus. La medida se tomó debido a que la última semana, los nuevos casos aumentaron en un 17% y en las últimas dos semanas, en un 36%, según detalló el ministro de Salud chileno, Enrique Paris, pese a que la campaña de vacunación en el país es una de las más avanzadas en la región. Solo en las últimas 24 horas se detectaron 6.155 nuevos casos de covid-19 en el país y se registraron 80 fallecidos, de acuerdo con el Ministerio.

Brasil, marcha en dirección contraria

Brasil es un caso aparte. Doce meses después de los primeros contagios, el país marcha en dirección contraria al resto del mundo. La pandemia está desbocada. El martes se estrenó en el cargo el cuarto ministro de Salud desde el inicio de la pandemia. Lo recibió el enésimo récord de cifras (más de 2.800 muertos y 84.000 contagios en 24 horas). La última semana murieron 12.000 brasileños. Es sin duda el peor momento de la pandemia. Brasil, que partía con la ventaja de ver los errores y aciertos de China y Europa, no supo aprovechar esta experiencia. Subestimó la amenaza, y ahora suma más de 294 mil muertos y 12 millones de casos.

Por eso digo que México no puede volver a cometer los mismos errores que hace un año, cuando observó los daños que ya causaba la pandemia del otro lado del mundo y se pensó que no nos alcanzaría con la misma fuerza. Hoy, lloramos más de 200 mil muertes y no podemos repetir la historia.

