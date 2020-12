Para el 16 de diciembre, Netflix Latinoamérica lanzará la serie “Rompan Todo”, la cual promete plasmar la historia del rock latinoamericano en voz de protagonistas como Charly García, Fito Páez, Soda Stereo, Café Tacvba y Los Prisioneros.

Hace varios años su servidor leyó “Apuntes de Rock por las Calles del Mundo” de Víctor Roura, un pequeño y elocuente libro sobre la censura que el gobierno de México hizo sobre el movimiento cultural más importante del siglo XX y que llegó a ser considerado como una amenaza nacional.

Se inventaron demasiadas historias sobre el festival de Avándaro, lo cual a su vez dio pie a la creación del Festival OTI donde se dio preferencia a baladistas, ciertamente grandiosos, pero para enterrar en definitiva a lo que oliera a rock.

Esto sucedía en los tiempos cuando Enrique Guzmán hacía versiones increíbles de sus clásicos con el grupo Náhuatl, con la inevitable influencia de Deep Purple; por cierto, Los Rockin’ Devils hicieron un excelso cover de “Hush”, el cual titularon “Murmullo”, pero ni de broma se programó en la radio de la época.

El tráiler no menciona a Rockdrigo González, “El Profeta del Nopal” y verdadero creador del “Metro Balderas”, mismo que se plagió El Tri a pesar de la negativa de su autor; no se ve a Chac Mool, el primer grupo de rock progresivo en español, con toda la influencia de Pink Floyd. Acabáramos, no se ve al referido Guzmán, el verdadero pilar.

Por otro lado vemos a Maná, altamente denostado en la comunidad rockera, mientras que sus paisanos Cuca brillan por su ausencia. No vimos tampoco a Ricky Luis, quien ya brillaba mucho antes que los integrantes del “Rock En Tu Idioma”.

Bueno, su servidor ya habló de lo que no vio en el tráiler de “Rompan Todo”; habrá que esperar a ver a quién sí incluye esta miniserie.