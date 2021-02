Regreso a clases en plena pandemia: ¿Es en serio?

20 mil escuelas privadas en crisis; valoran cierre definitivo.

Crisis, emocional, educativa y económica en pandemia

La Asociación Nacional de Escuelas Particulares esta pensando volver a las clases presenciales pues cerca de 20,000 instituciones privadas están a punto de cerrar definitivamente.

La ANEP anuncio en un comunicado que existe, además de la crisis económica, una crisis educativa y emocional en los alumnos derivada de la ampliación de la suspensión de clases.

El presidente de la ANEP, Alfredo Villar Jiménez, declaró en conferencia de prensa que ninguna autoridad podría multar a las escuelas particulares por esta decisión y si lo hacen, expuso, tendrían que fundamentar por qué.

“El Estado ha estado violando los derechos de la sociedad, sobre todo el de materia educativa y no se dan cuenta que violan el derecho a la salud, a través de que hay trastornos emocionales, mentales, de obesidad y de todo tipo, en estudiantes” Villar Jiménez, presidente de la ANEP.

Evalúan posible regreso a clases

Del otro lado vemos a Hugo López Gatell pidiendo que se evalué esta probable vuelta a los planteles sería una iniciativa desordenada y precipitada y que contribuiría negativamente al manejo de la pandemia. López Gatell manifiesta que el principal mecanismo de propagación del COVID-19 es la convivencia en espacios cerrados, cosa que pasaría con un eventual regreso a clases.

Me ha tocado platicar con directivos de colegios particulares y me han comentado que no tienen un plan especifico para un regreso a clases , ya sea de manera híbrida (parte presencial, parte virtual) o de manera escalonada. El regreso, de la manera que sea, será complicado, ya sea que vuelvan 50% o 100% de los alumnos.

Un eventual regreso a clases debe tener una planeación casi quirúrgica, con la menor cantidad de fallas. No se puede llegar al “ahí se va” solo porque a la ANEP se le ocurre que puede ser así.

La ANEP no es un órgano que tome decisiones de manera colegiada, lo que quiere decir que la declaración de su presidente no es el sentir de todos los integrantes de la ANEP, pero si puede ser de la mayoría.

En este momento de la historia de la pandemia, ¿Por qué se tiene que fastidiar el trabajo que están haciendo con las vacunas para los adultos mayores? Justo cuando los números de contagios están empezando a disminuir de manera global, no es el mejor momento para esa vuelta a clases.

Los trastornos son responsabilidad de los padres

Afortunadamente, en el colegio donde toma clases mi hijo mayor, no tienen planeado volver a clases el primero de Marzo, este colegio no pertenece a la ANEP por lo que no tiene obligación moral de volver.

Entiendo todos los argumentos de Alfredo Villar, pero creo que en muchos no se puede responsabilizar a los colegios. Los trastornos emocionales, mentales y de obesidad son responsabilidad de los padres y no de los colegios. Si fueran los colegios los responsables de esto, no hubiera estudiantes gorditos, violentos o agresivos, eso viene de casa.

Las autoridades educativas no están violando el derecho a la salud, imagine como estaríamos si estuvieran abiertos los colegios. Esperemos que el plan de la vuelta a clases no se concrete el primero de marzo y si es así, la responsabilidad de los contagios que se dieran por los niños tendría que ser responsabilidad de los colegios que abrieron y de las personas que mandaron a los niños a un lugar donde esta comprobado científicamente que hay una mayor posibilidad de contagios.

Esperemos