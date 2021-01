Covid-19: Administración de la pandemia en Nuevo León y Jalisco de la Alianza Federalista

Y se podría pensar que son eventos aislados, pero no, son eventos de varios días.

Nuevo León esta cerca de llegar al semáforo rojo, por lo que tuvieron que empezar a hacer cierres extraordinarios de comercios y restaurantes. Con toda la disciplina que suponemos se lleva en el estado, los contagios empezaron a subir de manera fuerte y rápida.

La CANACO, la COPARMEX y la CANIRAC del estado de Nuevo León enviaron una carta abierta donde expresan su opinión sobre los contagios y como aseguran que estos no se están dando en los restaurantes o comercios sino por el comportamiento social de la población de la capital regia que ha sido bastante incorrecto.

En el estado de Jalisco, específicamente en Puerto Vallarta , están viviendo en un lugar donde parece que nunca hubiese habido pandemia. Fotografías de eventos sociales atiborrados de personas cuando la recomendación mundial es evitarlo. Y se podría pensar que son eventos aislados, pero no, son eventos de varios días.

Por más que López-Gatell esté de vacaciones y lo hayan fotografiado sin cubrebocas, no se le puede hacer responsable de lo que esta pasando en Puerto Vallarta y de la oleada de contagios que viene para el país en las próximas semanas.

Ambos gobiernos son parte de la Alianza Federalista que supone ser de estados de avanzada. Al parecer no lo son. En Monterrey cierran todos los comercios y restaurantes esperando contener los contagios cuando los contagios están en otro lado. En Jalisco están viviendo la vida loca porque según los datos tienen una ocupación en los hospitales del estado menor al 40%. Ninguna de las dos posturas es la correcta: la de Jalisco porque no se deberían de permitir este tipo de comportamientos por parte de la población, y los de Nuevo León porque los contagios no están en los comercios, están en las casas.

Uno de los mejores ejemplos de como llevar la pandemia lo tenemos en Japón. Con una población similar en cantidad a la que tenemos en México, en Japón solo han registrado un total de 2,487 muertes relacionadas al Covid-19. Esta cifra es mucho menor al que se ha registrado en otros países del primer mundo incluyendo a Alemania.

¿Qué han hecho los japoneses para tener una tasa de contagios tan baja? La explicación es sencilla, evitar el san-mitsu o las 3C’s por sus iniciales en inglés. Los japoneses evitan los lugares cerrados, los lugares con muchas personas y los lugares con interacciones cercanas.

Los investigadores saben que el contagio del virus se da de manera aérea y han hecho estudios al respecto. Dicen que un metro subterráneo tiene poco riesgo de contagio si los pasajeros usan mascarillas y llevan las ventanas abiertas. Los cines son seguros aun cuando la gente este consumiendo alimentos si las personas se sientan en diagonal y no en la misma fila que los demás.

El gobierno japonés señala que los lugares con más peligro son: cenas con bebidas alcohólicas, comer y beber en grupos de más de cuatro personas, hablar sin mascarillas en lugares cerrados, y usar cambiadores en una tienda de ropa.

Nishimura Yasutoshi, ministro encargado de las acciones del gobierno contra el Covid-19 dice: “en ocasiones hemos sido criticados por ser una sociedad demasiado homogénea, pero creo que esto ha jugado a nuestro favor en esta ocasión”, refiriéndose que a casi la totalidad de los japoneses está siguiendo las reglas propuestas por su gobierno.

Tienen razón los de las cámaras de comercio de Nuevo León, la solución no esta en cerrar los comercios, sino en que la población se comporte de manera responsable e inteligente. El cierre de comercios y restaurantes en Nuevo León afecta a la economía de la población y puede que no traiga los resultados esperados. El vivir como si no hubiera pandemia en Puerto Vallarta, traerá consecuencias graves a la población en menos de 15 días.

Lo que esta haciendo el gobierno japonés se refleja en los números de fallecidos por Covid-19 en esta isla. ¿Será muy complicado replicar este modelo de éxito en México? Al parecer esto es más complicado de lo que parece, al menos en nuestro país, aún siendo tan sencillo de ejecutar.