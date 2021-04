La vacunación y el miedo: EU empieza a abrir la vacunación para todos los adultos

Joe Biden busca que todos los adultos estén vacunados a finales de mayo, para celebrar el Día de la Independencia en familia.

Se extiende plan de vacunación para todos los adultos en EU

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha lanzado un ambicioso plan de salud donde se busca que todos los adultos estén vacunados para fines de mayo; Biden, busca que la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos sea de nuevo en familia.

Ese objetivo ha hecho que los planes de vacunación se extiendan a toda la población adulta de nuestro vecino del norte buscando que el país vuelva a la normalidad lo mas pronto posible.

El gran problema con el que se enfrenta el gobierno estadounidense es el escepticismo que existe de una gran parte de la población. Las vacunas existen en muchos lugares, solo faltan personas que se la quieran aplicar y tomar la segunda dosis.

Una de cada cinco personas, no se vacunaría: NYT

Como sabemos, los Estados Unidos son un gran crisol de diferentes culturas, grupos demográficos, creencias y religiones. Estos grupos se saben diferenciar unos a los otros de una manera donde pareciera que no solo hay un Estados Unidos, sino miles. Con este gran abanico de ideas y creencias, es bastante complicado trasmitir el mensaje de lo necesario que es la vacunación.

En un estudio publicado por el diario The New York Times, uno de cada cinco adultos dijo que no se vacunarían o que solo lo harían si esto fuera requerido por su trabajo o escuela. Algunos empleadores y escuelas están pensando en pedir la vacunación contra el Covid-19 como requisito. La Universidad de Rutgers esta pidiendo a los estudiantes que se apliquen la vacuna antes del periodo estudiantil de otoño de este año, con las excepciones de principios religiosos o condiciones médicas.

¿Por qué no se quieren vacunar?

Hay muchas razones por las cuales la gente no se quiere vacunar. Una de ellas es la confianza en el medicamento, otra es la desconfianza en el gobierno y la prisa que tienen en vacunar a toda la población. Razones con cierta lógica y razones bastante ilógicas han prevenido a muchas personas que se pudieran haber vacunado de aplicarse la vacuna.

Aun así, hay muchos otros motivadores para ponerse la vacuna. Al extenderse la vacunación a la población en general habrá mas personas para que los que se han negado a vacunarse lo hagan. Podrán ver que la vacuna no es mala, al saber que su vecino o un pariente se vacunó. Seguirán a otras personas que se han vacunado pues es gratuita y en algún momento se volverá obligatoria, de alguna manera.

Un plan para abrir las fronteras

En estados como Texas y Arizona, estados con frontera con nuestro país, la vacuna esta abierta para la población mayor a 18 años. Ya no tienes que ser viejito o enfermo para poder acceder a este beneficio que le están dando a la población. No faltará mucho para que estados como California y Nuevo México abran esta elegibilidad para que se vacunen todos los adultos y de ahí comience un plan para empezar a abrir las fronteras terrestres.

Si todo sigue como ahora, seguramente para otoño de este año veremos anuncios donde los comercios de la frontera inviten a todos los mexicanos, al menos los que frecuentan McAllen, Laredo, Phoenix, San Diego, Calexico y todos esos lugares a vacunarse en alguna de las farmacias aparte de hacer sus compras y dejar algunos pesos mexicanos transformados en dólares que mucho les hace falta.