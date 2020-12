Releyendo Mafalda… en Disney+

Aún no nos reponemos de la ausencia de un gran argentino… No, no es Maradona; no soy seguidor de deportistas tramposos quienes nunca se disculparon por ello… Que en paz descanse.

Hablamos de Joaquín Salvador Lavado Tejón, acaecido el pasado 30 de septiembre. El mundo lo conoció como Quino, cuya referencia inmediata es una niña que cuestiona todo a sus pobres padres, más ocupados en las labores diarias en la oficina y en el hogar, respectivamente, que en estar pendientes de las noticias.

Para seguirlo posicionando en nuestra mente, Disney+ acaba de dar a conocer un breve avance o “teaser” del documental “Releyendo Mafalda”; sólo se informa que es de los creadores de “Bios” y que muy pronto se presentará en la subplataforma National Geographic.

Los comentarios no se han hecho esperar: que si Mafalda ahora es propiedad de Disney -como han sido los recientes casos de Marvel, Star Wars y Los Simpson- que si eso es bueno o malo, que si será un gran homenaje a Quino…

Por lo pronto, habrá que hacerle caso al título del nuevo documental y releer, ya sea en los 12 libritos originales más “Mafalda Inédita” o en su edición de un gran libro, además de revisar la página oficial quino.com.ar… Ah, y reexaminar la serie de caricaturas con español mexicano, más la versión sintetizada en un largometraje con el español gaucho, los cuales siguen esperando su edición en Blu-ray.