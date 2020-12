Reformar la ley del Banco de México favorecerá a migrantes

La Política me da Más Risa

A FAVOR DE LOS MIGRANTES.- Sí, definitivamente es perfectible. Sin embargo, para el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara Alta, el senador zacatecano por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal Ávila, la iniciativa para reformar la Ley del Banco de México en materia de captación de divisas, tiene como objetivo principal proteger y fortalecer la economía de las familias, principalmente aquellas que dependen de las remesas que envían los migrantes mexicanos que radican y trabajan en los Estados Unidos; pues con la aprobación de esta ley finalmente se atenderán diferentes problemas con los que a diario se enfrentan miles de connacionales que mandan su dinero a nuestro país. Y en este tenor, otro senador morenista, el poblano Alejandro Armenta Mier, quien también funge como presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, esta iniciativa, que surge como una opción para atender los grandes problemas sociales que viven millones de paisanos que se encuentran en diferentes ciudades de la Unión America (Nueva York, New Jersey, Los Ángeles, Houston, Chicago, Las Vegas y Washington, principalmente) y que todos los días contribuyen considerablemente a la economía de sus familias y de entidades federativas como el Estado de México, la Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Chihuahua y Zacatecas, que son los principales estados expulsores de mano de obra mexicana. *** Cabe mencionar que el Banco de México señala que el 99% de las remesas llegan por vía electrónica a nuestro país y sólo el 1% son producto del flujo migratorio de nuestros hermanos migrantes (aproximadamente 10 millones anualmente) que regresan a su país de origen, sobre todo en la temporada decembrina, con los dólares que ahorraron a lo largo de todo el año trabajado, pero una vez que llegan a México enfrentan un verdadero viacrusis al tratar de cambiar sus dólares. Por lo tanto, el Estado mexicano está obligado a modificar su marco normativo para que los millones de mexicanos que regresan a nuestro país encuentren condiciones efectivas de tipo de cambio y puedan obtener el valor exacto al esfuerzo de su trabajo; así que bajo ninguna circunstancia se debe creer que esta iniciativa está a favor del lavado de dinero. Además, se tiene que ponderar que el Banco de México es un ente soberano, autónomo y respetado que operará a favor de nuestros paisanos. *** Y al insistirle sobre el tema del lavado, e Armenta Mier aseguró que nuestros hermanos migrantes no lavan dinero y que para investigar a quiénes sí lo hacen contamos conla Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera (UFI), la Procuraduría Fiscal y el Sistema de Administración Financiera (SAT). ¿Así o más claro?

SE RECUPERA DEL CORONAVIRUS… ¡A TRABAJAR!.- Tras enfermar de coronavirus y haber estado sumamente grave, el décimo primer regidor de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, Alonso Adrián Juárez Jiménez, ya totalmente recuperado del COVID19 se reintegró se lleno a sus labores, donde este jueves en cabildo explicó que se presentó la convocatoria para la realización del evento “Rodando por la Inclusión” que contaría con la participación de jóvenes con discapacidad. Sin embargo, el regidor explicó que dicha convocatoria por mayoría tuvo que ser regresada a comisiones para su revisión ya que, explicó, en estos momentos sería un verdadero acto de irresponsabilidad llevar a cabo este evento en razón de que este sector de la población son más vulnerables para contagiarse de COVID19. Explicó que él siempre estará a favor de la inclusión de las personas con discapacidad en los distintos ámbitos de la sociedad, pero que bajo la actual coyuntura no es apropiado convocar a reuniones masivos y que, por el contrario, la invitación a toda la población, no sólo a las personas con discapacida, es que se mantengan en casa y que por el momento se enfocará en los distintos proyectos que está impulsando como son “Del campo a la mesa” (comedores comunitarios que ofrecen una comida completa con un costo de 15 pesos por persona); “Coloreando Tlalnepantla” (en el que se proporciona pintura y otros materiales e insumos para embellecer las colonias del municipio); “Defensoría del pueblo” (apoyo jurídico y de testamentos a precio de septiembre durante todo el año) y el muy efectivo Programa de Bacheo.

VACUNAR AL PERSONAL MÉDICO PÚBLICO Y PRIVADO.- Al participar en la reunión virtual que sostuvo la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) con la titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Olga Sánchez Cordero y a la cual no se conectó ninguno de los mandatarios estatales pertenecientes a la llamada Alianza Federalista, donde se dio seguimiento a los temas de Salud y el trabajo de atención a programas contra la violencia de género, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores solicitó que en las etapas de vacunación no sólo se tome en cuenta al personal médico del sector público, sino también del sector privado que atiende áreas COVID19, por lo que la responsable de SEGOB mostró su disposición y pidió al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell Ramirez, tome muy en cuenta esta petición, pues en los hospitales privados también hay muchísimo personal médico que se encuentra en la primera línea de combate al coronavirus y que todos los días se expone a esta terrible enfermedad. Evidentemente, con el transcurso de los meses y las pocas certezas que a diario ofrece el doctor López-Gatell Ramírez, quien prácticamente de febrero a la fecha ya hizo un doctorado de vaguedades, imprecisiones y contradicciones, es lógico que los gobernadores aglutinados en la CONAGO se sientan inquietos y desconcertados respecto al tema de las vacunación y también en relación a la mitigación y control de los contagios, sobre todo ahora que ya estamos en plena temporada de influenza estacional.

¿SUICIDIO POLÍTICO?.- Se entiende que los naranjas, Movimiento Ciudadano (MC), no quiera ir en alianza en las elecciones intermedias de 2021 con los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI), pues ambos arrastran un desprestigio y una falta de credibilidad brutales. Sin embargo, querer ir solos evidentemente los pone en una posición de vulnerabilidad que podría poner en riesgo inclus su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Según ellos, traen un as bajo la manga llamado “Ahora”, con el cual esperan allegarse de destacados perfiles ciudadanos y así reivindicar la política. Pero, viendo los toros desde la barrera, a todas luces pareciera que están corriendo un riesgo innecesario y que no han calculado las consecuencias.

