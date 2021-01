Nuevo León: ¿Quién es quién de los diputados que buscan reelegirse con Morena?

Morena toma en cuenta la lealtad y la participación en el Senado de la República.

Once Varas

Hay que apuntalar una teoría que está más que planchada: no todos los diputados de todos los partidos merecerían el privilegio de reelegirse. Por chambones o porque se convirtieron en burócratas estilo vacas sagradas, muchos de los legisladores deberían de irse a sus casas a gozar de las ganancias que ya llevan en las chequeras y las cuentas.

De los que ya levantaron el dedo, al menos de entre los morenistas, hay que hacer una criba entre quienes merecen el privilegio de la reelección “para seguir sirviendo a la patria” y quienes, francamente son los que van a apoyar acarreando votos a favor de Clara Luz Flores Carrales en su cruzada a la gubernatura de Nuevo León.

Cuando un periodista utiliza la gastadísima frase de “me dicen mis informantes”, como para presumir que tiene una red tendida, a mí me suena a que no trae nada en el morral, pero mis cuates del ex Distrito Federal me apuntan que Mario Delgado Carrillo, el mero mero petatero dirigente nacional de Morena, confeccionó una lista oficial de quienes de sus actuales diputados federales merecen ser reelectos en el 2021.

El líder Delgado Carrillo tomó en cuenta la lealtad y la participación de estos legisladores en la Cámara Alta durante este periodo pero que también, analiza los nombres de esos diputados y ve si hay otros nombres de peso que le sumen electoralmente a los 15 candidatos a gobernador en el país que se jugarán en la tómbola electoral del próximo verano.

Pero desgranando la mazorca, acá en Nuevo León, hay que recordar que en el 2018 la alianza Juntos Haremos Historia se llevó 6 de las 12 posiciones federales, o curules, de las cuales: 2 fueron ganadas por PT, 2 por Morena y 2 más por el antiguo PES que ya no logró su registro.

Morena obtuvo 109 Distritos Federales de los 300 en disputa y se ganó 84 plurinominales para tener 193 en total en esos mismos comicios.

Hay que apuntar que en Nuevo León ganaron con bandera de Morena: el Distrito 2, Guillermina Alvarado y el 12, Paola González, mientras que con la bandera del PT ganaron el 3, José Luis García y el 5 Federal, el periodista Santiago González Soto.

Asimismo, con la bandera del PES antiguo, ganó el Distrito 8 el artista Ernesto D’Alessio y el 7 Laura Garza.

Así que viendo esos 6 distritos a bote pronto solo se ubica trabajo y obediencia de Guillermina y de Santiago, porque francamente al resto solo en sus casas los conocen.

(Apunte al margen se lleva Ernesto D’Alessio, quien a pesar de que su acta de nacimiento lo ubica como Ernesto Vargas Contreras, por la artisteada, se le ubica solo por su mamá la cantante Lupita D’Alessio y menos por su suegro, el dueño del Partido Encuentro Solidario o PES, el abogado Jorge Ruiz Velasco).

A esos 4 diputados restantes los deberían mandar a la congeladora y buscarle otras piezas que le aporten a la causa y al partido, pero según las malas lenguas de esos 4 se quieren reelegir 3, y solo D’Alessio deja el puesto por el sueño guajiro de buscar la gubernatura del estado por el nuevo PES y resulta que Laurita ya anunció su renuncia al PES anterior y se afilió a Morena para seguir en la nómina de diputada.

Los anolistos que también son analistas me dicen que hay que ver a qué partido le darán el distrito 8 federal, no vaya a ser que lo dejen para suerte algún hampón del Verde, de Nueva Alianza o del PT, además de las otros 6 posiciones federales que ya están perdidas de antemano, 5 con el PAN y 1 con el PRI.

De los diputados locales de Nuevo León mejor ni hablo, ya nos ocuparemos de ellos en otro baticapítulo pero están peor que los federales, tanto, que no merecen ni siquiera ser mencionados por su nulo trabajo.

[email protected]