Reactivación de Negocios en Tiempos de Covid-19

Prometeo

El proceso de reactivación de negocios es complejo e incierto para diversas actividades. Los escenarios por el incremento de contagios no son optimistas y no hay soluciones de corto plazo, aún con vacunas, es algo no inmediato. Lo que sí es real y preocupante es que no logramos bajar el exceso de movilidad y en consecuencia de contagios. Por lo que sí entidades y ciudades clave del país entran al semáforo rojo nuevamente en diciembre o enero, será catastrófico para la actividad comercial.

Incertidumbre y Riesgos en los Negocios.

La actividad de negocios o empresarial, requiere de un propósito, de innovar y desarrollar talento. No importa ser el hombre o mujer orquesta de una pequeña negociación o desde la cúspide de la gran corporación, todos los días se toman decisiones, algunas son de corto plazo, otras de mediano y largo plazo. Por ello la información objetiva, razonada y enfocada de manera práctica es fundamental.

Siempre hay temor e incertidumbre a lo desconocido, pero debemos atrevernos a reconocer lo que no sabemos y a partir de ese punto mover las neuronas y las emociones. El momento que vivimos es inédito a nivel global, o nos sentamos a contemplar como toman los espacios que dejamos. Para reactivar actividades comerciales hay que ser innovadores, participar en integrar grupos que fomenten el activismo de negocios que nos apasione, que nos motive que nos generen ideas. Todo ello en diversos aspectos, planeación, tecnología, temas legales y fiscales. Debemos generar un propósito y objetivos claros o de lo contrario los ingresos y la utilidad están en riesgo.

Nuevos Segmentos de Negocio y la Tecnología.

Todavía hace un año, nadie tenía en mente el desarrollo tecnológico que vendría en cascada de aplicaciones tecnológicas para realizar negocios. En México vimos llegar en los últimos años a Amazon o Mercado Libre, UBER, Rappi, DiDi, Airbnb, Booking, Cornershop, entre otras. Pero ojo, ya venían en la línea de producción, aplicaciones generadas por mexicanos de escuelas técnicas y universidades, así tenemos aplicaciones que hacen la transacción de mercancías diversas en el día y se entregan a las puertas del hogar o bien del home office o de la propia oficina o negocio. Solo imaginemos los datos que están acumulando día a día de sus clientes y proveedores.

Así vemos que TOKI en región sur oriente, destacando Puebla y Cancún. O el caso de Ferbis en Baja California, esto es que jóvenes mexicanos, está integrando sus habilidades tecnológicas y comerciales en buscar soluciones de entrega de productos el mismo día y porqué no, pueden competir con empresas extranjeras o complementarse, así hay aplicaciones en Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Torreón, Tampico, Veracruz, Tijuana, entre otras importantes ciudades. El tema es creatividad en los negocios, pues estas actividades comerciales se aplicarían en todas las ciudades aún en las pequeñas, desarrollando a proveedores locales, como mercados y centrales de abastos, carnicerías, abarrotes, papelerías, ferreterías y materiales, todo a través de un mismo proveedor. Eso apoya a las economías locales y regionales.

Para muchos negocios que ahora están limitados en sus ventas y presionados por sus gastos y costos fijos por la falta de afluencia a centros comerciales, almacenes e incluso los propios centros históricos de las ciudades o los centros de las pequeñas ciudades del país. Las posibilidades de desplazar inventarios de sus productos y artículos, se hace necesario de inmediato con el comercio electrónico, el internet lo hace posible y al alcance para hombres y mujeres de negocios desde las grandes ciudades hasta medianas y pequeñas poblaciones. Esto es necesario que lo entendamos y que formemos mercado, publicar en las plataformas como Mercado Libre o Amazon si es posible, son canales de venta y necesitan tanto de nuestros negocios, como nosotros de estas aplicaciones ( por ahora), para ser competitivos y evolucionar no solo sobrevivir.

Falta desarrollar con eficiencia, aplicaciones para servicios, es seguro que ya hay jóvenes mexicanos en esa tarea, ha habido algunas, pero no son tan efectivas aún. Ahí entran los servicios, como estéticas y servicios a domicilio de mensajería, plomería, electricidad, lavado de autos, mantenimiento en general de servicios a domicilio, esta integración debe ser local, similar a TOKI o Ferbis. Usando la metodología de Mercado Libre y él esquema de pago electrónicos con CODI o tarjetas bancarias de crédito.

La otra etapa que debe desarrollarse es la de asesoría y tramites financieros, ya google en USA, Mercado Pago y Amazon lo están realizando en sus primeras etapas, acá en México ya hay diversos bróker de crédito, pero no están certificados oficialmente, son franquicias y depende de cada uno el nivel de seriedad y profesionalismo. Ese segmento el financiero, debe evolucionar rápido, a través de aplicaciones serias y solidas en las que las autoridades financieras deben ser proactivas y no reactivas como es ahora.

Hay algunos gobiernos locales, que están haciendo algo y apoyando aplicaciones locales para mover el negocio, la Secretaria de Economía debe actuar más y generar un plan estratégico de mercado electrónico en cada entidad de la mano de cada gobierno estatal y municipal. El sector privado, debe apoyar a sus proveedores con canales de mercado electrónico, ser coach de vida empresarial. El sector financiero, dice que no presta porque no le piden prestado, eso no es del todo cierto, su vocación ha sido otra y se orientan mayormente al crédito al consumo y las hipotecas, así como al beneficio de las comisiones que cobran por todo, pero deben tomar en cuenta con que se van a pagar las tarjetas de crédito y las hipotecas sino desarrollamos al sector de negocios productivos verticalmente.

Varios lectores nos dan su punto de vista, al hablar de cerrar negocios, se sabe que es complicado, por eso es necesario asesorarse y no apasionarse. Los cambios en la ley y sin entrar en detalles técnicos, establecen que para cerrar el negocio hay 5 puntos clave: No estar en operaciones, No estar en concurso mercantil, No haber emitido facturas en los últimos dos años, No tener deudas con terceros, No tener adeudos fiscales, laborales, ni de seguridad social. Así que vale la pena determinar si solo es cerrar el negocio al público y bajar gastos, pero hay elementos que obligan a mantener viva la empresa. Entonces hay que pensar bien el cómo y el cuándo. Necesitamos el coaching empresarial, tomar en cuenta información y asesoría de personajes en el ramo en el que nos desenvolvemos con experiencia y que nos den sus consejos a efecto de ser tomados en cuenta.

Debemos buscar esquemas de fondeo que apoyen la liquidez y el capital de trabajo permanente, las fuentes son el Sector Financiero y el Sector Bursátil. Así que es momento de romper el cascaron y ser Empresarios de alto perfil, con ideas y propuesta, más que ser un departamento personal de quejas y conflictos. Desarrollar esquemas de garantías compartidas (gobierno y sector financiero y privado), que no sean fondo perdido, pero tampoco hipotecando el patrimonio familiar, sino la capacidad del propio negocio, sus frutos o los activos del negocio, quitarle esa idea al sector financiero de que se debe prestar sobre la casa propia, no se trata de promover a las casas de empeño hipotecarias (hipotecas de liquidez), debemos evaluar realmente los proyectos y valorar sus oportunidades y riesgo. Es como formamos mercado de crédito los banqueros, no de especuladores con careta de simpáticos prestamistas.

Oportunidades de Negocios para el Sector Bursátil Mexicano.

Es un hecho que el mercado accionario, es muy mencionado en medios y diversos especialistas, tocan el tema como verdaderos expertos y que para la mayoría les parece que hablan de algo difícil de entender para la persona común. Sin embargo, si lo explicamos de manera sencilla, se podrá ver el gran potencial y limitado desarrollo que se ha generado en la mentalidad de hombres y mujeres empresarios e inversionistas en nuestro país. Refiriéndome a las empresas que cotizan en el (IPC) solo son 145 empresas de las más de 4 millones que el SAT y Economía registran en sus datos oficiales. Por lo tanto, es micro la participación de empresas en el Mercado Bursátil de México. Sin duda grandes corporaciones, que entran y salen, son prácticamente las mismas, el mercado no se desarrolla, a pesar de que la actividad bursátil data en México desde 1850, sin embargo, no se desarrolló como debería, desde mi punto de vista esta sobre regulado para que no participen las PYMES, no hay formadores de mercado para ese perfil. Debemos desarrollar pool de emisión para Pymes con garantías financieras compartidas que atraigan a los fondos de inversión.

El mercado bursátil mexicano es muy pequeño con relación no solo a los países desarrollados, sino incluso en Latinoamérica, el valor del mercado bursátil mexicano no es mayor al 30% del PIB. En Brasil con el 50% de su PIB y con más de 500 empresas en su mercado bursátil, o el caso de Chile que representa su mercado bursátil el 85% de su PIB y con 400 empresas cotizando en su mercado accionario. El mercado coreano era más pequeño que el mexicano en los 60s, hoy su mercado bursátil es del 88% del PIB, con más de 2 mil empresas cotizando.

A pesar de que es un mercado muy pequeño el mexicano, existen 36 Casas de Bolsa, que compiten según ellos por el mercado bursátil mexicano. Pero solo 3 tienen el 70% del negocio: INBURSA, BBVA y Banorte.

México, cuenta con dos Bolsas: BMV y BIVA. El 85% de las empresas que cotizan en Bolsa tiene su sede en la Cd. de México, el otro 12% está en Monterrey y el 3% restante en el resto del país, es decir nada, fuera de los dos grandes mercados y en especial la capital. Su objeto de ambas Bolsas es desarrollar el mercado bursátil y no están cumpliendo esa función con las PyMEs.

La CNBV, tampoco apoya mucho el tema con la sobre regulación, afecta a las Casas de Bolsa que deberían estar desarrollando mercado, formando el pool de emisores (agrupación de empresas conservando su personalidad jurídica) en especial MIPYMES.

Los Negocios en el Sector Financiero Mexicano.

La Banca de desarrollo debería activarse, generando esquemas de garantías para ese pool de emisores, apoyando la integración y hacerlo por regiones, para evitar la concentración en solo algunas zonas, eso haría crecer la economía, generar interés de inversión de las AFORES, inversionistas profesionales nacionales e internacionales.

Los Bancos Comerciales y los Intermediarios Financiero como SOFOMES, Uniones de Crédito principalmente, son clave para generar economías de escala, alianzas estratégicas y producir volumen de negocios, que se respalde con la Banca de desarrollo y sus garantías financieras. Sumar ideas y propuestas objetivas, los negocios deben tener sus propósitos o se mueren por dentro cerrando sus puertas. Mi propósito como hombre de negocios es mover el mercado bursátil y financiero en apoyo de las MIPYMES mexicanas.

Mario Sandoval Chávez

PROMETEO (previsión/prospección)

CEO FISAN SOFOM ENR

Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios.

Ex Presidente Nacional AMFE

[email protected]