¡Madrazos para LatinUs!

Levante la mano quien se haya sorprendido al enterarse que Roberto Madrazo y otros “grillos”, financian el medio “anti-Peje” de Loret de Mola.

Roberto Madrazo en LatinUs

El ex candidato presidencial priísta, Roberto Madrazo, confirmó que su hijo y su yerno sí están metidos en LatinUs, pero que él “directamente no” (que es lo mismo que decir: “Yo no me comí la pizza, solamente le arranqué las aceitunas y el salami”).

Me sorprendería más que “Brozo” se haga feminista, que enterarme que un grupo de políticos despojados de sus privilegios y corruptelas, pusieron el capital suficiente para un medio contra el régimen que dejó de favorecerlos (tampoco me sorprendería que Lorenzo Córdova hubiera aportado al menos cien mil “bolas”).

Millonarios contratos en el gobierno de Michoacán

En junio del 2020, el medio de marras publicó: “LatinUs es una plataforma de información ajena a grupos políticos”. ¿Neto?, pues no lo parece, al ver la “grillosa” lista ligada al medio, que revelara el periodista Álvaro Delgado: La ex Subsecretaria de Relaciones Exteriores Patricia Olamendi (y su hijo Miguel Alonso), Marco Antonio Estrada Castilleja, secretario del gobernador Silvano Aureoles; también Adrían Escobar y Vega, hermano del diputado federal Arturo Escobar y Vega, del PVEM; el priísta Federico Madrazo Rojas (hijo de Roberto Madrazo, y su yerno: Nickin Axiola, quien ha obtenido millonarios contratos en el gobierno de Michoacán, mismos que no ha declarado a Hacienda; a la mejor de allí sale para el maquillaje de “Brozo”).

Honestamente, no me sorprende que LatinUs haya mentido, cuando publicó que la plataforma es “ajena a grupos políticos”, pues la patrocinan políticos, y no políticos comunes y corrientes, ¡la patrocinan los mismísimos priístas!, maestros de la mentira, inventores del “chayote” y creadores de la frase: “la CTM condena el alza de precios”. Tampoco me sorprende que mientan, teniendo como cabecilla a Carlos Loret de Mola, amo del montaje y el fake news.

Priístas que invierten en producciones de TV

No me sorprende para nada que esos priistas tengan tanto dinero como para pagar la costosa producción del set que envuelve la total ausencia de humor de Víctor Trujillo, otrora indiscutible comediante. Tampoco me sorprendería que esa gente haya obtenido su dinero de forma deshonesta, ni que prefieran gastar su fortuna en carros último modelo, caballos, residencias en la playa, sexoservicios, parrilladas argentinas, alcohol y cocaína, antes que comprar un buen libro. Lo que me sorprendería es que esperen que la gente les crea (es decir, gente de a de veras, no bots, ni “chayoteros” ni aspirantes a “fifís”).

Pero, la verdad, ellos no esperan que la gente les crea. Los “madrazos” (los mediáticos, no los patrocinadores) no son para eso, sino para generar la imagen documentada y tergiversada, de un clima de descontento en México, que apoye los resultados de un fraude electoral.

El PRI y/o el PAN solo tienen tres alternativas para recuperar el poder:

1. El Fraude electoral.

2. Un golpe de Estado.

3. Brujería (pero con un brujo que cobre más que Galilea Montijo).

Me despido con una petición: Si por azares del destino se estuviera patrocinando LatinUs con dinero del erario (desviado por algún político), exijo que al menos “Brozo” se aplique con los chistes.