INE, vacunas y paranoia

Fotografiar la credencial de elector para la vacuna, tanto como quejarse de ello, son síntomas de paranoia.

Sin fines electorales pedir credencial del INE en vacunación: AMLO

Los adultos mayores, al acudir a los centros de salud para recibir la vacuna contra el covid-19, se les ha pedido como requisito su credencial de elector (INE), la cual también ha sido fotografiada, generando reacciones negativas, las cuáles, son capitalizadas por la derecha, deseosa de explotar cualquier paso en falso de la 4T.

Aunque las quejas son exageradas y mal intencionadas, se fundamentan en una realidad: tomarle foto a la credencial de elector no tiene se sentido. Basta con anotar los datos en una lista y confirmarlos cuando la persona vacunada vuelva a mostrar su INE, al recibir la segunda dosis.

¿Para qué le toman la foto al INE?

Se entiende que la credencial de elector (INE), se pide como identificación, y comprobante de edad (pues ahora se están vacunando únicamente personas mayores a los 60 años), pero también me parecen válidas las cartillas, actas de nacimiento, pasaportes y otras identificaciones. El INE, por supuesto, es la credencial más fácil de tener y de mostrar, pero no es la única. Basarse solamente en ella, desarrolla la suspicacia de quienes encuentran una relación entre vacunas y elecciones.

Tomarle fotos es raro. Cuando uno ingresa a instalaciones donde piden identificación, no le toman foto a la credencial de elector (desde Televisa hasta la cámara de diputados), si un empleado lo hiciera, pasaría por depravado sexual.

¿Para qué le toman foto? ¿Desconfían de quien la muestra? ¿Quieren comprobar que sí la mostró? Me parece una paranoia exagerada.

Por otro lado, tener la foto de una credencial de elector no sirve de gran cosa para fines políticos aviesos, como tener todo un padrón. Suponer que se ve a cometer un fraude electoral (clonando credenciales) o para afiliar personas a Morena, es paranoia pura. Y si no se cree que se le un mal uso político, pero se divulga e insiste en ello, es “guerra sucia”.

Eran más grave cuándo antaño, algunas empresas obligaban a sus empleados a votar por el PRI (que dominaba un montón de nóminas), y para que no los corrieran o rebajaran el sueldo, tenían qué tomarle foto a su boleta, marcada con una cruz a favor del tricolor.

Aunque el INE y el gobierno federal guardan una tensa relación, el Dr. Hugo López-Gatell (encargado de la pandemia), y el consejero electoral Ciro Murayama, coincidieron en dejar de fotografiar la credencial de elector (INE).

Lo que a mí me parece mal, es que se excluya de la vacunación a quienes no presenten credencial de elector (ni identificación alguna), pues también se les debe considerar ciudadanos; merecen respeto y se debe cuidar sus vidas, por humanidad, así sean limosneros.

Aunque los pasen al final, que los inoculen (palabra que no me gusta nada porque me suena pornográfica, pero que ahora empleo para verme muy acá).