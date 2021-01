Mis preguntas a: "Sí Por México"

¿Quieren sumar futbolistas, artistas, luchadores? Busquen a los más capaces, no necesariamente a los más famosos.

Es de vital importancia que en cualquier democracia sana exista una oposición, quiero dejar muy en claro que soy un promotor convencido de que los contrapesos no solamente son deseables, sino que son INDISPENSABLES, ya lo decía Lord Acton: “El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

He seguido atentamente el proceso de formación de “Sí Por México” me sorprendió gratamente que todos los dirigentes de los partidos involucrados, (PAN) Marko Cortés, (PRI) Alejandro Moreno y (PRD) Jesús Zambrano, pudieran dejar de lado intereses personales y de los propios partidos para formar esta gran coalición cuya ideología debe ser simplemente estar a favor de nuestro gran país, a favor de la gente, a favor de los mexicanos; me agrada ver también respaldando este proyecto a mexicanas y mexicanos comprometidos como Beatriz Pagés, Gustavo de Hoyos y Claudio X González entre otros.

Hasta aquí todo va bien, pero en el camino me fueron llamando la atención ciertas cosas, número uno, yo hubiese considerado que lo mejor era hacer una GRAN ALIANZA en todos los estados que van a elegir Gobernador, en los 300 Distritos Electorales Federales e ir así juntos en todo, pero bueno, no fue así y ya veremos los resultados.

Otra cosa que llama poderosamente mi atención es que no veo que de manera “clara” se encuentre definida la manera en la que los ciudadanos podrán participar, sigo sin visualizar que se esté postulando a los mejores, sin importar militancia o pasado partidista, de hecho, veo que gente que incluso de manera por demás oportunista, llegó al cargo que actualmente tienen mediante el partido en el poder, de pronto hace una “maroma”, se afilia a otro partido, y como por arte de magia ya hasta se encuentran “anotados” como precandidatos de otro partido para este proceso, repito GENTE QUE LLEGÓ A SU CARGO ACTUAL, POR EL PARTIDO EN EL PODER.

En su momento realicé una crítica a Redes Sociales que estaba postulando a “Carístico”, “Tinieblas” “Blue Demon Jr” y a “la Barbie Juárez” que como pregunta un político al que respeto: “¿Si te duele la muela, tú vas con el ginecólogo?” todos sabemos la respuesta… como dice el sabio refrán “ZAPATERO A TUS ZAPATOS”.

Yo los invito a que PROFESIONALICEMOS la política, ¿Quieren sumar futbolistas, artistas, luchadores? Busquen a los más capaces, no necesariamente a los más famosos, busquen a los que han buscado “prepararse” para que así puedan así dar buenos resultados a la ciudadanía, piensen como estadistas y no solamente como simples “sumadores de votos”.

En mis redes sociales, disfruto de la plática, de la argumentación, y aprendo muchísimo de cada uno de ustedes, por eso me ha extrañado, que los mismos jóvenes, los que ayer eran “REVOLUCIONARIOS” hoy simplemente “CALLAN COMO MOMIAS” QUE LA JUVENTUD LES SIRVA NO SOLAMENTE PARA OBTENER “CUOTAS” EN CANDIDATURAS, que esta sirva para fijar posiciones, para innovar, para hacer las cosas de manera diferente y para así realmente lograr un cambio profundo en la política y por tanto incidir positivamente en nuestro país, no necesitamos jóvenes convertidos en sombras.

Quisiera ver a intelectuales, académicos, políticos destacados, gente capaz, honesta y preparada, siendo postulada en “Sí Por México” parafraseando a Maquío, invito a "Sí Por México" a sumar a la CIUDADANÍA, pues necesitamos a “TANTA SOCIEDAD COMO SEA POSIBLE” pero no a los que son conocidos SOLAMENTE por tener “fama” sino a los que se han preparado, a los que se esfuerzan, a los que tienen talento, que son empáticos y que con o sin cargos, han trabajado para el bien de los demás.

Mis preguntas a: "Sí Por México"

¿Permitirán que candidatos que llegaron a su cargo actual por el partido en el poder sencillamente “chapulinéen y de pronto se pinten ahora de su color?

¿Postularán a esos oportunistas?

¿Van a invitar a ciudadanos preparados, para ser postulados?

Si los van a invitar, ¿Cuándo y cómo lo van a hacer?

¿Postularán a las y a los MEJORES ciudadanos, o simplemente van a repartir candidaturas?

¿Quiénes han tenido un pasado partidista, han desempeñado un buen papel, pero hoy están alejados de la política y ya no pertenecen a ningún partido, serán invitados a sumarse?

¿Tendrán ellos cabida y oportunidades de sumar y de ser postulados?

Yo los invito a que PROFESIONALIZANDO la política, y sumando a la ciudadanía preparada y comprometida, “CONSTRUYAMOS JUNTOS EL MÉXICO QUE TODOS QUEREMOS”

Porque yo AMO A MÉXICO

RAFAEL BALCÁZAR NARRO

@Rafa_Narro