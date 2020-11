¿Qué significa ser mujer?

Ser mujer es un privilegio y debemos sentirnos orgullosas de lo que somos, de lo que hemos logrado y de lo que podemos lograr.

Hace algunos ayeres colaboré en este periódico digital, SDP Noticias; por razones fuera de mi alcance tuve que dejar de escribir..

Recuerdo tanto aquellos tiempos, a mis compañeros, menciono algunos: @lamataviejitas, @hadamexicana, @lizfadame, @farreola, @fdezeric entre otros. ¿Y qué me dicen de don @Federicoarreola?

Pero no les vengo a platicar ni de don Fede ni de nadie más: les quiero contar qué ha sido de mí.

Pues bien, tenía una empresa de fotografía, colaboré para este periódico como columnista, fui social media manager de varios negocios, ¡ah que bellos recuerdos! También maestra de inglés en un colegio prestigiado de la ciudad de Monterrey, ama de casa…. Y todo lo que hacía siempre era con entrega, amor y pasión.

¿Pues qué creen? Un día estaba en la fila del colegio esperando la llegada de mis hijos y pensé:

Es ahora, es mi momento, quiero trabajar, hacer lo que más me gusta, ayudar y servir al que más lo necesita, estar cerca de todas esas personas y poder ayudarles.

Para no hacer largo el cuento, tuve la gran oportunidad de ingresar y trabajar en una dependencia de gobierno del Estado de Coahuila. ¡Ah!, para los que no me conocen soy de la ciudad de Saltillo, Coahuila.

Pues bien, aquí comienza una nueva historia, un nuevo capitulo en mi vida: conocí a la verdadera Lulyann Morales, la que llevaba en sus entrañas el servir a las personas y ayudarles, el ser funcionaria.

Pasados los días, en un evento de campaña de mi actual gobernador, el ingeniero Miguel Angel Riquelme Solís, una gran amiga me dice: ¿ya te inscribiste a la ENMPRI? (Escuela Nacional de Mujeres Priìstas). No, le contesto, en eso llega la mamá de nuestro gobernador, y empezamos a platicar; una señora tan agradable, que entre charla y plática olvidé el tema de la escuela, al día siguiente me marca mi amiga y me dice: ya te inscribí en la ENMPRI, no saben lo agradecida que estoy con ella ya que conocí a tantas mujeres.

Amigas de escuela, en realidad tenía compañeras, como cuando eras pequeña e ibas al colegio, nuestras clases eran todos los sábados de 9am a 3pm (clases presenciales) durante 6 meses y clases en línea entre semana, para no afectar nuestro trabajo, ya que la mayoría de mis compañeras trabajan, y esos eran nuestros horarios.

Gracias a la escuela conocí grandes amistades y aprendí muchas cosas, pero lo más importante y lo que se queda en el corazón son esas grandes amigas que siguen y seguirán siendo parte de mi historia. Fuimos la primera generación de ENMPRI: hubo graduación y todo el mitote, fue en la CDMX, una experiencia inolvidable.

Pasaron los días y una de mis amigas de la escuela me invita a pertenecer al ONMPRI (Organización Nacional de mujeres Priistas) presidido en aquel tiempo por mi gran amiga Hilda Flores; sigo hasta la fecha en esta organización.

Pasó el tiempo y les voy a mencionar algunos nombramientos que he logrado gracias al empeño y a la lucha que ha surgido desde que decidí hacer lo que más me gusta:

-Jefa de Red Amigos Municipal Saltillo

-Coordinadora de Saltillo Clubes de Servicio

-Propaganda y Comunicación Política

-Participación política de las mujeres vista a través de los diferentes medios de comunicación

-Mujeres ejerciendo un gobierno municipal, desde la inclusión e igualdad

-Coordinación de jefas de familia del Comité Estatal del ONMPRI en Coahuila

-Vocal ONMPRI Estatal

-Consejera política estatal

A cada evento, a cada clase que asistía, a las campañas políticas, cursos, giras, etc… iba documentando con mi celular cada movimiento, cada paso, en una app que todos conocen, Instagram, y no solamente en mi trabajo, sino también en mi vida cotididana, mi vida privada.

Una gran adicción así le llamaría y sin querer todas las mañanas les posteaba a mis seguidores mis rutinas de ejercicio, para motivarles y hacerles ver que vida solo hay una y que tu cuerpo es el motor de tu existir; fue creciendo mi cuenta de Instagram, hasta el momento tengo 41,500 followers.

¡Qué barbaridad! No pensé esto sucediera.

Al final les voy a dejar mi cuenta para los que quieran seguirme. Recuerdo un buen día que una gran amiga, la cual aprecio mucho, me invita a formar parte de su fundación, una hermosa fundación sin fines de lucro: Agrupación de Gente Activa Trabajando con Amor, sí, nuestra fundación “Agata”. Ayudamos y apoyamos a quien más lo necesita. ¨Hacemos posible lo imposible¨

Actualmente estamos apoyando a nuestros amigos de Tabasco y Chiapas junto con varias universidades de la ciudad de Saltillo, ya que nuestro presidente AMLO desapareció fideicomisos incluyendo los de gastos catastróficos, ¡qué caray!

Pero hoy no entro en detalles políticos, solo les platico quién soy para que me conozcan.

Pues bien, soy una mujer perseverante, fuerte, valiente, guerrera, disciplinada, constante, trabajadora, luchona, servicial, enojona, repelona, alegre, pachanguera, me encanta cantar, bailar, etc…también a veces quisiera tirar la toalla, pero soy madre de 4 hijos y eso me da fuerza y valor a seguir adelante junto a mi esposo y mi hermosa familia.

Hasta ahorita que escribo estas letras nunca me había preguntado, ¿qué significa para mí ser mujer? Quizá porque en realidad soy una persona plena que no busca explicar por qué es mujer o no es mujer. Es parte de mi plenitud y de mi ser. Yo no me entendería y no sería la que soy, si no fuera mujer.

Hay tres palabras que explican para mí qué es serlo:

Agradecimiento. No tengo más que agradecerle a la vida que me dio oportunidad de vivir este género.

Privilegio. Soy privilegiada porque realmente nací en un siglo lleno de oportunidades para crecer tanto a nivel educativo como laboral y familiar.

Trascendencia. Es muy importante que cualquier persona trascienda y creo que una mujer que trasciende es una mujer que genera impacto y ayuda para los demás.

Por lo tanto para mí, ser mujer no es otra cosa más que ser yo misma y ser plena, transparente.

Ser mujer, significa ser luz y fortaleza por siempre. Dedicarnos con amor y pasión a la familia, a los amigos y al trabajo, multiplicándonos siempre para dar lo mejor de nosotras. Ser mujer es un privilegio y debemos sentirnos orgullosas de lo que somos, de lo que hemos logrado y de lo que podemos lograr.

Ser versátil a lo largo de la vida. Gracias a mi feminidad he podido conquistar varias cimas, reinventarme y crear una gran red de mujeres que siempre han estado apoyando, sosteniendo y ayudando a seguir adelante. Me considero afortunada porque he podido tocar la vida de otras mujeres y estoy convencida de que todas mis experiencias de vida han tenido un propósito y estoy lista para compartirlas con más mujeres, y con todos los que quieran seguir mis pasos, mi historia, mi cuento de vida.

A veces nos cuesta empezar de nuevo pero si quieres salir adelante debes hacerlo. Deja el ayer en el pasado y no pienses en el futuro; disfruta tu presente

