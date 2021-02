Que sean sampetrinos los que gobiernen NL

“Izquierdistas, semos, pero en San Pedro andamos”

La controversia de Luis Donaldo Colosio en Monterrey

En medio del brete de que si Luis Donaldo Colosio Jr reside o no reside en Monterrey, (que si no es así, moralmente no debería ser candidato a la alcaldía) que si nada más tiene la credencial de elector, pero en realidad es vecino de Santa Catarina, (de un barrio de esos nuevos, pegado al Consulado Norteamericano, no vaya usted a pensar que Colosio Jr se avecindó en la popular y populosa López Mateos…)

En medio del griterío se escucha una voz razonable que dice que hay que cambiar la ley y dejar que los aspirantes a alcaldes de algún municipio de la Zona Conurbada de la capital de Nuevo León, puedan vivir en cualquiera de las 13 municipalidades que conforman esta zona, y que todo el mundo confunde con Monterrey.

Esto ya pasa en la práctica y aún con municipios que no quedan dentro de la demarcación proclamada como Área Metropolitana de Monterrey.

Casos: ahí tienen al alcalde de Pesquería, municipio que no es ni metropolitano por asomo. Pues bien, Miguel Lozano vive en San Pedro Garza García, como lo hace la mayor parte de la llamada “Clase Política”… Claro que Lozano fue cuidadoso e hizo que su hijo sacara credencial de elector en Pesquería, para que lo suceda, aunque sea por el PAN, pero esa es otra historia.

San Pedro y la zona "nice"

Lo que digo es que está buena la idea de borrar las imaginarias líneas divisorias de los municipios conurbados, al menos para eso, pero sí hay que tener cuidado, porque entonces, a ojos vistos, todos nuestros políticos de todos los colores y olores se harían sampetrinos. Es decir, se irían a vivir a San Pedro, porque es más “nice”.

Y si no me cree, pregúntele a Beto Anaya, el dueño del Partido del Trabajo, quien tiene su credencial de elector en la colonia lumpen de Tierra y Libertad, pero pernocta en una mansión, con mayordomo, sirvientes y chofer, en pleno centro de San Pedro Garza García.

O lo que es lo mismo: “Izquierdistas, semos, pero en San Pedro andamos”.

