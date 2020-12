Que EU entregue a México a traficantes de armas o… se vale soñar

Suponiendo sin conceder que nos entreguen a los traficantes de armas, qué vamos a hacer con ellos y dónde los vamos a poner



Entre otras cartitas a los Santos Reyes (que no a Santa Clos, porque Santa Clos simplemente no existe) la administración de la 4T salió con la ilusión, por no decir jalada de que pedirá al presidente electo de los Estados Unidos Joe Biden, que nos entregue a traficantes de armas para que paguen de este lado del Bravo por sus delitos.

Deveras que uno lee esas notas y se pregunta, de cuál té tomarían o de cuál yerba fumigada fumarían en el gobierno federal…

Escribir semejantes buenas intenciones solo nos demuestra que en la administración federal o son muy ingenuos o de plano, tienen un doctorado en picar los ojos del pueblo bueno.

Porque vamos a suponer que los gringos den su brazo a torcer y entreguen a los traficantes de armas, como dice una nota de hoy en Milenio “una decena de criminales, entre mexicanos y estadunidenses, que se encuentran presos o están prófugos, pero identificados; solo entre 2009 y 2011, con el operativo Rápido y furioso, entraron al país 2 mil 500 armas…”

Vamos a quedar como la canción de “Cerró sus ojitos Cleto”, del inmortal Chava Flores, que describe cómo apostaron el cadáver en un velorio y el que se saca la rifa dice: “Tengo en mi casa a Cleto… ahora donde lo meto”.

Creyente que soy de los milagros navideños y consciente del daño que hace el tráfico de armas, es una de las mejores intenciones de fin de año que han ocurrido.

Pero volviendo a Cleto, suponiendo que nos hagan los gringos el milagro y nos los entregan ¿en dónde los vamos a poner?

