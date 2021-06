Mi propósito de año nuevo: lograr que Carla Morrison o algún cantante reconocido, graben una composición mía

Hola Amigos, hoy voy a salir un poco de la temática de mi columna para hablarles un poco del músico frustrado que llevo dentro de mi... algunos no lo saben pero, a mi me gustaba componer creo ser buen compositor de temas... aunque nunca aprendí música siempre tuve buen oído. Incluso en mi adolescencia era vocalista de una banda de punk-rock y todo bien... típicos chavos de preparatoria que sueñan con ser rockstar… tocamos 2 o 3 veces... después me salí de la banda por algunos problemas... pasando el tiempo me di cuenta que eso de la música solo era un hobby para mí y me puse a componer un grupo de música norteña local grabo una canción mía. Después vinieron nuevas experiencias y cosas a mi vida y deje eso de componer a un lado. Hoy a mis 21 años de nuevo me entro esa inquietud de querer componer de nuevo porque me quedo algo pendiente. Hace 5 años me propuse a mi mismo componer una canción y lograr que alguna banda o algún cantante reconocido la tomaran. Sin embargo nunca lo logre, y me olvide de ello hace mucho. Pero hace unos días lo volví a recordar, y, ese será mi propósito de año nuevo además de fumar: componer canciones hasta lograr que una de ellas la grabe algún grupo de música o cantante reconocidos es como un capricho en mi vida y una espinita que me tengo que quitar tarde o temprano lo tengo que lograr. No me importa ser rico ni famoso, yo sé que con ayuda de dios, de las redes sociales y con algo de suerte sucederá muy pronto... ¿porque no?

En resumen: No espero dinero, ni nada. Solo quiero cumplir lo que un día me propuse. Quiero componer una canción regalársela a algún cantante o grupo reconocido que la graben, que sea un éxito y cuando tenga hijos decirles “mira escucha esta canción la compuse tu papá hace algunos años" y cantarla ellos y yo, solo deseo eso.

Posdata: Carla Morrison es una de mis cantantes favoritas, me gusta su estilo y quisiera escuchar un tema mío en voz de ella, me encantaría. Y si no, estoy abierto a cualquier propuesta...

(Soy alternativo)

Aquí les dejo esta canción que acabo de componer hace algunos días:

