Prioridades de Astudillo: combate al Covid-19 e inseguridad

TRABAJO CONSTANTE.- Este jueves el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, junto con las autoridades civiles y militares que conforman la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, acordó un reforzamiento inmediato en los operativos de seguridad desplegados en las siete regiones de la entidad encaminados disminuir los índices delictivos, los cuales ya disminuyeron en un 17% en el rubro de homicidios dolosos con respecto al 2019. Asimismo, también se acordó instalar una Oficina de Enlace y Grupo de Reacción Inmediata para la Protección de Periodistas en el municipio de Iguala. **** Durante una reunión sostenida el día de ayer y en la que se dio seguimiento a los homicidios dolosos y las acciones delincuenciales registradas en las últimas horas, así como las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado en cada uno de los casos con el propósito de esclarecer los hechos y detener a los responsables de estos delitos y dar seguimiento a las distintas carpetas de investigación; el mandatario guerrerense solicitó reforzar los operativos y no bajar la guardia en las acciones contra la delincuencia para lograr detener a los objetivos prioritarios generadores de violencia en diversas regiones de Guerrero en coordinación con la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policía Ministerial y la Policía del Estado. Astudillo Flores también destacó que sostuvo la decisión de brindar resguardo al poblado de Petaquillas, ubicado en el municipio de Chilpancingo, para que no se vuelvan a instalar los grupos civiles armados sobre la carretera federal Acapulco–Chilpancingo, al tiempo de dar un reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por su apoyo en las acciones de seguridad con las instituciones estatales y federales. *** Y en otro tema de suma importancia, el gobernador de Guerrero ponderó que el trabajo realizado durante los operativos sanitarios contra el COVID19 en la atención de zonas de alto riesgo de contagio continúa de forma permanente, por lo que ya están coordinados los operativos para que grupos de la Secretaría de Turismo del estado atiendan los lugares más concurridos por turistas durante, como son las taquerías y las zonas de esparcimiento, así como la llegada de turismo en autobuses para concientizar a los visitantes de las medidas sanitarias y el uso obligatorio del cubrebocas. No queda de otra: Hay que seguir trabajando.

NO MÁS ABUSOS DE CONTRA MUJERES.- En el Estado de México la administración del gobernador Alfredo del Mazo Maza están trabajando a través de diversas dependencias y también con varios programas sociales para superar los rezagos referentes a la violencia de género. Y como botón de muestra podemos tomar lo hecho por el Secretario de Gobierno estatal Ernesto Nemer Álvarez, quien exhortó a todos los 125 presidentes municipales de la entidad para que sus policías locales en sus funciones durante las manifestaciones feministas que se realicen en el Edomex. Y es que, de acuerdo al funcionario mexiquense, todas las corporaciones están obligadas a proceder de acuerdo con los principios bajo los que fueron creadas éstas, por lo que deben comprometerse en todo momento a respetar las movilizaciones y a sus integrantes, por lo que deben evitar a toda costa de caer en conductas arbitrarias que atenten contra la libre manifestación de los ciudadanos; reiterando que las y los uniformados no deben caer en omisiones que discriminen, obstaculicen o impidan el goce y el ejercicio de los derechos humanos, principalmente de mujeres, jóvenes y niñas.

NOVEDOSA PROPUESTA EDUCATIVA.- En momentos tan complejos como los que actualmente se viven no sólo en México, sino en el mundo entero, es digno de aplaudirse que existan proyectos con una visión globalizada como el que se está presentando en nuestro país con el nombre de Kängaru Family, que no es más que una plataforma escolar para niños de preescolar y primaria que debido a coyunturas como la de la pandemia del coronavirus no tienen más remedio que el de estudiar en casa, por lo que es de suma utilidad que los estudiantes puedan contar con un programa educativo integral que promueva y detone su desarrollo cognitivo y socioemocional. Y por sus particularidades involucra también a los padres de familia para que desde el espacio de aprendizaje que designen en casa para sus hijos los incentive para que construyan su propio conocimiento y para esto no es necesario que todo el tiempo estén frente a una computadora o una pantalla de televisión, ya que los materiales que se utilizan son naturales, sumamente accesibles y reciclables. Además, todos los contenidos pedagógicos y las metodologías de dicha plataforma están basados y apegados a lo autorizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP). *** Para tener acceso al método Kängaru y todas sus actividades, las cuales son sumamente recomendable en estos tiempos de confinamiento social y también porque no requiere de las costosas erogaciones que implica tener a nuestros hijos en colegios privados, sólo hay que pagar una módica cuota mensual. Además este método de aprendizaje cuenta con una certificación emitida en los Estados Unidos la cual es válida ante la SEP y permite continuar con los estudios escolarizados de secundaria y también le permite a los niños estar al corriente mientras regresan a la escuelas a sus clases presenciales. Aquellos que requieran más información pueden ingresar a la página www.kangurufamily.com

¡NI CÓMO AYUDARLO!- Cuando escuchamos al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, intentar establecer un puente de comunicación atingente y asertivo con los representantes de los medios de comunicación, nos hace entender contundentemente el porqué prácticamente todas las encuestas habidas y por haber lo ubican como uno de los mandatarios estatales peor calificados.

