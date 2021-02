¡Trump vive!

En las mismas narices del poder de "Amtrack Joe" Biden.

Los seguidores de Donald Trump y el "partido patriota"

Baltimore, Maryland.-

¿Cómo decirse entre ellos mismos que siguen apoyando las medidas de Donald Trump sin que se ganen el escarnio de los demócratas que viven en su vecindario?

"Pongamos visible una bandera de los Estados Unidos en las puertas y cocheras de las casas", acordaron.. y así lo hicieron.

Les platico: se llaman a sí mismos "Seed of the new Patriotic Party, "Semilla del nuevo Partido Patriota", que según ellos, Donald Trump está gestando desde la tranquilidad -y el calor- de su casa en Mar-a-Lago, de Palm Beach, Florida.

Aunque me los dieron, no puedo mencionar sus nombres ni los de las calles ni el suburbio donde estos "patriotas" le muestran de esa manera su simpatía al ex presidente.

Aceptaron que tomara las fotos que ilustran este artículo, pero siempre y cuando no arrojen suficiente "información" como para ser identificados... por ahora.

¿Qué les lleva a hacer semejante acto? Ellos le llaman "patriotismo" al reconocer que a pesar de la pandemia, la economía norteamericana sigue siendo más fuerte que incluso antes de que el bicho viniera a sentar sus reales en este mundo.

A la mesa de uno de estos vecinos -teniendo en frente una humeante tasa de café californiano, que cuando puse el tema a consideración de mi BigData, resultó que es producido en los valles de Kalihi y Niu cerca de Honolulu, en Hawái- me enteré de que los simpatizantes de Trump, promueven a través de sus redes y contactos, el consumo solo de productos y servicios netamente estadounidenses.

Esa es una de las formas para demostrar su patriotismo, porque anticipan que Biden pondrá en juego políticas comerciales que abrirán el mercado de EU a marcas y productos extranjeros.

Una de las pruebas de la solidez económica que Donald Trump le hereda a Biden -según los vecinos de las banderas- es que las tasas de interés bajaron a niveles históricos durante su mandato, a grado tal de que hoy, una casa de $250,000 dólares puede adquirirse al 1.3% de interés anual.

Este segmento de la población norteamericana valora mucho que pese a las dificultades provocadas por la pandemia, el gobierno republicano haya estimulado la toma de crédito de millones de familias, lo cual genera una espiral de consumo que se ve reflejado en rentabilidad para empresas que incluso fueron apoyadas con el aquí llamado "payroll", la nómina que tanta lata les da a los empresarios de México, que reciben cero apoyo de AMLO.

¿Se acuerdan que les he platicado de una fuente que tengo en el círculo más cercano a "Amtrack Joe"? Bueno, pues ya está muy bien posicionado en el staff de la Casa Blanca y cuando le consulté sobre lo que los vecinos trumpianos dicen de la formación del "Partido Patriota", me respondió que nada hay de eso de manera oficial, aunque reconoció que si tienen información de dicha iniciativa.

Por lo pronto, ahí les dejo esta.

CAJÓN DE SASTRE

"Valiendo madre llamando a Donald", dice la irreverente de mi Gaby.