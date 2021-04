Úkela.

Les platico: en mi chamba, esa es una de las expresiones que más escucho cuando recibo información sobre algún tema relacionado con las regadas de tepache de la autoridá, sea cual fuere su alcance: federal, estatal o municipal.

Es más, hasta tratándose de temas contra las metidas de pata de los legisladores -que son infinitas y monumentales- escucho o leo ese estribillo a manera del “amén” que cierra todos los rezos cristianos o del “Al·lahu-àkbar” de los musulmanes.

Y para seguir con una expresión en el “modo religioso”, dándome el clásico golpecito de pecho de las misas, “confieso“ que me cae rete harto mal estar esperando que mi fuente lo diga, porque es una especie de “valentía de conveniencia” soltar sopa contra los estropicios de autoridades o legisladores y pedir que por favor, no se vaya a mencionar el nombre del sopero o como dije al principio: “te lo digo, pero es confidencial”.

Es que como diría mi abuelita la ganadera, “el miedo no anda en burro”, pero no le hace, porque denunciar con la condición del anonimato se me hace propio de un pueblo bicicletero, villamelón, pusilánime, miedoso, collón, rajón, sacatón y convenenciero, que dice estar cansado del mal servicio público pero que cuida su peculio, su parcela y su corral diciendo: que se sepa la mugre del político pero que no se diga el nombre de quien se ensucia con la misma mugre.

Por sistema desconfío del “patriotismo” del denunciante oficioso y antes de tomarlo en cuenta para mis escritos, le doy una buena despiojada con mi BigData y si sale bien de las “cruzadas de datos” , lo publico.

LAS CRUZADAS

Y es que eso es el periodismo de investigación de este incipiente y pandémico siglo XXI, algo parecido a las Cruzadas del medioevo, donde el santo grial que ahora buscamos los de mi oficio, es dar en el blanco y mover a la autoridá para que -al ser exhibida- corrija o enmiende.

Botones de muestra de esto fueron mis artículos sobre los grandes deudores del impuesto predial en SPGG, que provocó que el apoderado legal del Instituto Máter se acercara bien mansito a la Tesorería municipal y pagara de un solo tiro, $10 millones de los $13 que debía. ¿Quieren leerlos? Lo invito a que los lea en DETONA.

HEY, MIGUEL, ME DEBE$ UNA LANA



Por eso, medio en broma medio en serio le mando desde aquí un mensaje al alcalde de San Pedro Garza García, Miguel Treviño, diciéndole que me debe una lana, porque con mis irreverencias provoqué que no solo ese colegio, sino otros acaudalados morosos pagaran el friego de años que debían del predial.

Así, el municipio engordó sus arca$ y además no tuvo que pagarle la comisión del 17% al despacho de coyotes que tiene contratado para que le ayude a cobrar ese impuesto, siendo que la obesa burocracia municipal es la que debería hacer ese jale, pues para eso les pagamos sus sueldos.

HEY, LES AVISO, VOY A RAJAR LEÑA DEL TRONCO ELECTORAL

En fin, viene a cuento lo anterior porque en las semanas previas al “Día D 6/6”, divulgaré ciertos temas que a lo mejor influyen en la veleidosa opinión pública nuevoleonesa, que se parece mucho a la mexicana.

Las puntitas de esas hebras las encontré gracias a información que me está siendo proveída con la marca de la casa: “confidencialidad, por favor”.

Entonces, lo que mis amables lectores leerán de su detonante servidor en estos días, demostrará que las encuestas no son apuestas, y muchas sorpresas hallará quien las confunda.

También divulgaré el nombre y el trabajo de una organización que está haciendo algo inédito en Méxic o, aunque común en ciertos países, en materia de percepción del electorado con miras a unas elecciones como las que tendremos el próximo 6 de junio.

FARANDULEROS VERDULEROS

Daré evidencias del daño que le causan a la Patria, los partidos políticos que abanderan a faranduleros verduleros con miras a las próximas elecciones.

Así que por ahora, tan tan.

