¡Qué mugrero!

Termoeléctrica de Manzanillo le da en la madre a ese otrora polo turístico mexicano. Bartlett sigue haciendo de las suyas. Y AMLO ¿dónde está?

Irreverente

Y a los moradores también, pues es de las pocas plantas generadoras de electricidad del mundo, que queman combustóleo para mover sus turbinas.

Les platico: no les hablo al producto de Clemente Jacques(1), porque tengo datos que obtuvo el BigData de mi DETONA mediante la intercesión de mi fuente en esa planta de la CFUE, que hasta hoy se mantuvo en el anonimato pero que hoy -de motu proprio- me ha pedido que revele su nombre porque precisamente el 1 de marzo de este pandémico año comienza su etapa dorada como jubilado de la empresa que mal dirige Manuel Bartlett.

Se llama Miguel Ochoa, se jubila como superintendente de la Unidad Generadora #8 y lo único que me pidió fue que no revelara los años de jale que bastaron para irse a tirar a la hamaca.

"Es que si dices lo poquito que uno tiene qué trabajar en la CFUE para jubilarse, muchos me van a mentar la madre", así, textualito me dijo.

Entonces le repliqué que si no tenía miedo de que al publicar su nombre se le irían encima los del sindicato y los de la empresa y me respondió que si lo intentan se las va a administrar doblada, citando la famosa, sexual y copulativa frase de Paco Ignacio Taibo II cuando López Obrador era apenas candidato.

"Es que les sé cosas que no les conviene que revele, por eso no me van a hacer nada. Tú túpele," me dijo el Ochoa, como le gusta que le digan en el puerto.

Prosigo: Tal vez se animó a que diga su nombre porque le voy a dar crédito por la excelsa foto que acompaña a este artículo.

El caso es que la mentada Termoeléctrica, con sus 12 unidades generadoras, produce apenas el 7% de la capacidad total instalada de la CFUE y es la 2a en emisión de las nocivas y muchas veces mortíferas partículas PM10 y PM2.5, a nivel nacional.

La primera -por cierto- es la de Nava, Coahuila, que surte el 13% de la energía que produce la CFUE, quemando carbón.

La de Manzanillo está peor, porque utiliza combustóleo, que es lo peor de los derivados del petróleo y es la razón por la cual AMLO está emperrado en Dos Bocas, refinería que va a quemar precisamente ese combustible chafa, que es el equivalente a los asientos residuales que quedan de la refinación para obtener las gasolinas.

O sea, el combustóleo es el lodo que queda como podredumbre después de convertir el petróleo en gasolina y diésel.

La termoeléctrica de Manzanillo lleva el nombre del General Manuel Alvarez Moreno, que sabrá el Dios de Spinoza quién fue, pero si yo fuera uno de sus descendientes, demandaría a Bartlett por semejante agravio a su memoria.

Están tan jodida la cosa, que los peces que tocan las aguas residuales que enfrían las turbinas de esta planta, se mueren a millones y por eso los pelicanos se dan un festín de padre y señor nuestro. Lo malo es que muchos de ellos mueren también envenenados tras semejante ingesta.

Mi BigData se metió a las bases de información de la CFUE y averiguó que oficialmente, este complejo termoeléctrico opera ocho unidades generadoras de ciclo combinado y cuatro de combustión dual a base de vapor mediante el uso de gas natural, combustóleo y una mezcla de ambos combustibles.

Pero el Ochoa me asegura que eso es una patraña que viene desde tiempos de Peña Nieto, porque casualmente una de sus chambas era las cargas de la unidad generadora que estaba a su cargo, su tocaya, la #8 y me asegura que ni madres de gas natural, pues es puro combustóleo el que le echan.

Tan es cierto lo que dijo, que la foto que me envió muestra una columna del humo negro característico de la quema de combustóleo, porque si fuera gas natural, sería incoloro o gris blancuzco.

MÁS QUE ELECTRICIDAD, GENERA MUERTE POR POLUCIÓN AMBIENTAL

Y para ponerle más mocos al atole, consulté con fuentes bien informadas que jalan en la Comisión Ambiental de México, EU y Canadá, con sede en Washington, y me dijeron lo siguiente:

La Central de Manzanillo es la segunda mayor generadora de partículas con un diámetro aerodinámico inferior a 10 micrómetros (PM10) en el país con 7,630 toneladas al año.

Es la segunda en aventar al aire partículas con un diámetro aerodinámico inferior a 2.5 micrómetros (PM2.5), con 5,561.

Es la quinta mayor generadora de dióxido de azufre, con 175,278; la quinta en óxidos de nitrógeno, con 13,808; también la quinta en dióxido de carbono, con siete millones 344,902; la décima en metano, con 82.26 y catorceava en óxido nitroso, con 32.32.

Y para acabarla de amolar, es quinta en el mortífero mercurio con 33.23 kilos al año.

Según mis fuentes, con dichos indicadores de daño al medio ambiente, esta Central debería estar cerrada desde hace muchos años, porque para las migajas de energía que aporta, no se justifica el terrible daño que provoca a la salud de cientos de miles de mexicanos y a la devastación de la flora marina de Manzanillo.

CAJÓN DE SASTRE

"Señor presidente López Obrador, ahora sí, con todo respeto, ¿qué diablos espera para mandar a su rancho suyo de usted en Palenque, al nefasto, ratero, mamón y cínico de Manuel Bartlett?", pregunta la ahora sí bien encabronada irreverente de mi Kalifa.

(1) Al chile.