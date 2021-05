Por esto se cae la candidatura de Samuel García

Y por esto otro, Adrián de la Garza, aunque ganara, no será gobernador.

Irreverente

Les platico: a quienes todavía no me creían, 14 horas antes de que sucediera, les dije que Dante Delgado andaba en Monterrey; que venía a dar una rueda de prensa y que su mensaje sería: AMLO, saca las manos de las elecciones de NL.

Y así fue.

Pueden consultar mis artículos en DETONA y SDPNoticias

Bueno, pues hoy les digo que los principales responsables de lo que les ocurre hoy a Samuel García y a Adrián son ellos mismos.

También les platico que Samuel prácticamente ya perdió su lugar en la boleta del 6/6 y que Adrián, aunque ganara, también prácticamente no gobernará en NL.

Estos son los entretelones del culebrón que nos toca vivir a los nuevoleoneses. Arre!

PRIMERO, SAMUEL

Con su número 415 medio disfrazadón en la calle Río de la Plata de la Colonia Del Valle, por fuera parece uno más de los departamentos de esa zona sampetrina.

Pero Keerlab es un boyante negocio, cuya propietaria es una de las cuñadas de Samuel García.

Keerlab Plácido Garza

La hermana de su esposa Mariana casi ni asiste, pero su personal crece y crece en número a pesar de la pandemia... y también en clientes del género femenino, que consiguen una cita para alaciarse el pelo y otras gracias, si bien les va, hasta después de una semana de pedirla.

Keerlab Plácido Garza

Esto sería un digno ejemplo de emprendedurismo para el Tec o para el IPADE, de no ser por el hecho de que ahí en Keerlab , no se factura ni uno solo de los trabajos que se realizan. Es más, ni siquiera recibo dan.

Este botón de muestra en su familia política está detrás de la metidota de pata que Samuel se aventó al no declarar como gastos de campaña, los $3 millones que ha costado la aparición a todas horas y a todo día y noche, de su esposa en las redes sociales, haciendo un abierto proselitismo en favor del candidato del Movimiento Ciudadano.

Una investigación de mi Bigdata reveló lo de Keerlab y también que por mucho es el candidato que más dinero lleva gastado en su campaña en redes e incluso en la renta de los panorámicos que tapizan él área metropolitana de Monterrey, donde se concentra casi el 80% de los votantes.

El tema de su cuñada se le pasó denunciarlo a Adrián en su famosa rueda de prensa donde acusó a su adversario de usar recursos de dudosa procedencia, presumiblemente provenientes de lavaderos o blanqueadores, como les dicen ahora a las operaciones de “dación de pagos”.

Samuel se va quedar chiflando en la loma, pero no será porque AMLO haya metido su cuchara, sino por las p3nd3jadas cometidas por él mismo. Su lugar no hay más quien pueda ocuparlo que Luis Donaldo, si es que éste acepta cambiar de caballo a menos de un mes del 6/6.

ADRIÁN

Aunque ahorita anda en Washington consultando a un despacho de abogados “sabrá el Dios de Spinoza” para qué fregados, podría ganar, estando sujeto a proceso.

A pesar de que su delito electoral (comprar votos vía la tarjeta rosa) está debidamente tipificado para meterlo al bote, esto no será porque como alcalde con licencia, conserva el fuero.

Si Rodrigo Medina -perdón- si el PRI se agüeva en mantenerlo como candidato, aún ganando la elección no gobernaría por lo arriba señalado.

Los aprendices de abogados que conserva el PRI-NL, salieron ayer con la zonsera de que la mentada tarjeta rosa no es delito, porque lo mismo hicieron los candidatos priyistas en las pasadas elecciones de Coahuila.

Peeeero, se les olvidó que las leyes electorales cambiaron y aplican más severamente en ese tenor, para las del 6/6.

Ah cómo deben estar extrañando los del PRI a Héctor Gutiérrez, quizá uno de los más picudos abogados electorales que hay en México y que fue reclutado por las huestes de Clara Luz.

Para mí, esa fue una de las mejores incorporaciones al equipo de Clara. Ella sabía que esta puede ser una elección que se ganará en los tribunales y con Héctor tiene al mejor en ese campo.

CLARA

No necesitaba para nada todo el mitote que se armó contra Samuel y Adrián.

Después de su famoso video del perdón, comenzó a escalar puntos porcentuales en la única encuesta de a deveras que conozco en México, la que realiza una dama cuyo nombre no les doy porque esta columna no es espacio publicitario.

Fíjense que con estos ojos que serán cremados, estoy viendo esos reportes diarios y hagan de cuenta que es una cruz: los puntos que Clara ganaba antes de la metida... en escena de la FGR y de la UIF, los perdía Samuel. Esto, en la línea vertical de esa cruz.

Y en los extremos, estáticos en la horizontal, de un lado Larrazábal y del otro, Adrián.

Como esos resultados los veo 24 horas después de ser tomados, aún no sé cuál es el efecto de la intervención federal, en las elecciones estatales. Pero apenas los vea se los compartiré.

LARRAZÁBAL

El candidato serio, como yo le llamo, ahí la lleva, dejando -como dice mi ex alumno Toño Nelli- alma, vida y corazón en una campaña en la que se metió después de haberlo consultado con sus hijas.

Dejó su tranquila vida que llevaba, para andar en estos vericuetos y por eso, ora se aguanta. Quién le manda.

Veo al PAN con una renovada brigada territorial que ni los mismos panistas con quienes he platicado, sospechan que tiene.

En ese “departamento” lo veo a la par con sus adversarios y ésta es una noticia que les tengo, nomás pa que no se confíen.

El apoyo que recibió de los jefes de la Secretaría de Educación del gobierno de NL, fue evidente, pero yo me pregunto: y él de las tropas educativas, el de los maestros, lo tendrá también?

Algo me dice que en ese segmento, la iguana masca para el lado de Clara y lo digo para que a su vez, Fernando no se confíe.

¿ENTONCES...?

1.- Dante Delgado vino a Monterrey a soltarle los caballos a AMLO y no vio o se hizo guaje ante el hecho de que lo que le ocurre a Samuel se lo granjeó él solito.

Vino a tirarle cacayacas a AMLO por querer gobernar a NL desde el Palacio Nacional y Dante mismo quiere gobernará en NL desde su búnker en CDMX o desde su casona en el puerto jarocho?

ILDEFONSO

Ayer le llamé. Raramente no me respondió. Seguro estaba volando junto a Adrián a Washington.

Quería preguntarle si se ve ocupando el lugar de su asesorado, pero como no pude platicar con él, pues no puedo decirles aquí que aunque tiene peso y pesa en ciertos selectos sectores del electorado, se me hace que tendría que esperarse los seis años que le sugerí en persona, para quitarse de encima el tufo peñista.

Y qué les parecería Paco Cienfuegos entrándole al quite a la quitada de candidatura o gubernatura que sufriría Adrián? Podría ser, pero la bronca para él es que está haciendo campaña buscando la alcaldía de Monterrey, con los mismo equipos que andan promoviendo al otro hijo putativo de Medina.

Ahí se las dejo...

CAJÓN DE SASTRE

“Pues con todo esto, el 6/6 pinta para ser otro desembarco en Normandía. Qué casualidad que las elecciones serán el mismo día en que ocurrió ese suceso histórico”, nos refresca la memoria la irreverente de mi Gaby.