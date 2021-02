Mañosos y p3nd3jos

DETONA es el primer medio de comunicación amenazado por la CEE en muchos años.

Les platico: A las 3:01 pm tiempo de Monterrey recibí un correo de Melba Mayela Salazar Treviño, jefa del -agarre "aigre" por favor- departamento de acuerdos y normatividad de la dirección jurídica de la comisión estatal electoral de Nuevo León.

Adjunto a dicho correo recibí un documento firmado por Jonathan Emmanuel Sánchez Garza, encargado del -vuelva a agarrar aigre, por favor- despacho de la secretaría ejecutiva de la comisión estatal electoral.

Lean bien esta perla del absurdo: el 9 de febrero de este año me aperciben para que dé respuesta en un plazo de 48 horas contadas a partir de la fecha del mentado oficio fechado el 30 de enero, a unas preguntas sobre la entrevista que le hice a Clara Luz Flores Carrales.

Lo primero que se me ocurrió responderle a Melba fue que iba a estar bien cabrón que cumpliera con su apercibimiento en "tiempo y forma" -como también dice el mamotreto que me enviaron- porque no tengo el don -todavía- de viajar al pasado.

Como no estoy manco, a pesar de que a primera vista parecía una tomada de pelo, consulté con abogados electorales y me preguntaron si me habían entregado el requerimiento en mis oficinas.

NO.

¿Entregaron el CD que conforme a las leyes electorales deben entregarse a quienes son sujetos de queja por delitos electorales?

NO.

Y entonces le envié un whatsapp a Melba diciéndole que aunque ellos mismos no cumplieron en "tiempo y forma" con los procesos para manejar este tipo de cosas, le iba a responder las preguntas que me hicieron... pero en público, para que mis lectores se enteren de las babosadas que cometen quienes se supone que deben evitar los chanchullos electorales.

Amenaza de la CEE a medio de comunicación en NL

Textualmente le escribí a su whatsapp: "Si hay guerra sucia entre los partidos, ustedes que son supuestamente imparciales, se están prestando a eso". ¿Verdad, Edgar Romo?

Entonces, doña Melba, don Jonathan, aquí les respondo las preguntas que me hicieron en el oficio que me llegó diez días después con el amenazante plazo de 48 horas para atenderlos a partir del 30 de enero. ¡Arre!

(Diga)

"1.-

Si recibió solicitud, instrucción, orden, contratación o mando para realizar la entrevista a la C. Clara Luz Flores Carrales, que se desprende del video que se acompaña como anexo (en mi correo no recibí ningún anexo, doña Melba, conste) al presente medio de comunicación."

Respuesta: NO.

"2.-

Fecha y hora en que se realizó la entrevista a la C. Clara Luz Flores Carrales".

Respuesta: JUEVES 14 DE ENERO A LAS 6:45 PM.

"3.-

En caso afirmativo señale el nombre, domicilio, fecha de nacimiento y cualquier dato de identificación y localización de la persona de quien recibió dicha orden, mandato, contratación o instrucción".

Respuesta: DE NADIE. ¿Mandato? ¿Orden? Ni de mi santa abuela recibía yo órdenes, nomás pa que se enteren.

"4.-

Motivo por el cual se realizaron y se difundieron el video que se acompaña en el Anexo".

Respuesta: Porque yo mero le pedí a Clara la entrevista -y la obtuve- como lo hice y obtuve con Víctor Fuentes -que contendió por la candidatura del PAN a la gubernatura de NL-; con Fernando Larrazábal; con Víctor Martínez; con Carolina Garza, que buscan suceder al nefasto Bronco por, yendo por el PAN, Independientemente y por el PES, respectivamente.

Ah, doña Melba y don Jonathan, les entero que también entrevisté a Luis Donaldo Colosio Riojas, quien busca la alcaldía de Monterrey para suceder al otro nefasto Adrián de la Garza, y fíjense que a todos ellos les hice las mismas preguntas que a Clara.

"5.-

En caso de que el video acompañado en el Anexo fuera contratado por un tercero y no dentro de su actividad periodística, mencione lo siguiente:

5.1 ¿Quién solicitó que se realizara la publicación?"

Respuesta: NADIE.

"5.2.- ¿Quién pagó la nota de referencia?"

Respuesta: NADIE.

"5.3.- ¿Cuál es el monto erogado por la contratación de la nota en mención?"

Respuesta: Ut... mmmdre, ¿pos no están leyendo que nadie la contrató? Entonces, NADIE PAGÓ por esa publicación.

"6.-

Mencione si actualmente se encuentra difundiéndose la nota de referencia".

Respuesta: ¡Claro! Y lleva cientos de miles de views y con esto que ustedes hacen, seguramente va a volar más alto.

Chingado, gracias, doña Melba y don Jonathan, uno no sabe nunca de qué lado va a llegar un extra del maná que el Dios de Spinoza nos manda desde el cielo.

Luego viene un choro o rollo que ni Cantinflas descifraría y del cual extraje que si no respondo en "tiempo y forma" a su apercibimiento, me van a aplicar una multa de hasta 3,000 unidades de medida y actualización.

Miren, doña Melba y don Jonathan, si están tomándose en serio su jale, ahora respóndanme ustedes -yo ya lo hice, conste-

1.-

¿Por qué chingados nomás mi entrevista con Clara les caló, si las otras cinco que llevo son i-gua-li-tas en tiempo y forma, (jejeje, usando su mismo lenguaje para retrasados mentales, con perdón de los retrasados mentales?

2.-

¿Cuál es la mano que mece su cuna como para andarme amenazando de esa manera?

3.-

Si se están poniendo conmigo a los chingazos, a ver ¿por qué no pueden pedirles cuentas al consultor y ex gobernador panista ni a los ex gobernadores priyistas?

Ah, es que están en el bote por corruptos electorales y de otras muchas más hierbas.

Doña Melba y don Jonathan, aquí tienen sus... respuestas y si no son capaces de averiguar cuál es la dirección de mis oficinas, les digo que si quieren les mando a sus casas una guía roji mostrándoles la ruta desde donde ustedes viven, y de una vez les paso copias de los estados de cuenta con las mensualidades -y años, en el caso de unos de sus compañeros- que deben del pago del predial y uno que otro que tiene pendiente su declaración anual como persona moral de la empresa que opera en Cadereyta...

Ustedes dicen... ¿le atoran? para pedirle a mi BigData que se ocupe del asunto.

Ah, y no es una amenaza, ni lo mande el Dios de Spinoza. Es una promesa, que hago extensiva a las manos priyistas que mecen las cunas de su mal dormir.

