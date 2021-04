La carnicería que viene

Y sobrevivirá quien ponga en práctica la importancia de saber guardar silencio.



Les platico: de bien cerca, por motu proprio o prácticamente siendo acosado para que les dé mi opinión, he tenido contacto con todos los candidatos a gobernador de NL, a las alcaldías de algunos municipios y a legislaturas locales y federales.

A la mayoría ya los entrevisté y a quienes no, es porque me han salido con barras y bateas de babas del tamaño de la Presa de La Boca, que secona y todo sigue siendo grande en babas, que no aguas.

Percibo en ellos un galimatías de opciones para los días que faltan hacia el segundo Día “D” del 6 de junio.

A mi juicio el primero será el del debate que será convocado por los “imparciales” magistrados de la Comisión Estatal Electoral, de quienes casi matan y se matan por servir a la ciudadanía desde el fregatal de puestos de elección popular que se juegan en las próximas e históricas por cuantiosas, elecciones.

Por cierto, y hablando también de historia, el desembarco de los aliados en Normandía - Día “D” de la 2a Guerra Mundial- fue el 6 de junio de 1944. Mira tú qué casualidad y también qué causalidad.

En mi análisis a poco menos de dos meses de las elecciones, veo esto:

CLARA LUZ

Con dos semanas de tener prácticamente silenciadas a sus redes sociales.

Percibo en ella un aire de sobria cautela por los motivos que casi todos los sabemos, y aquí se aplica la importancia de saber guardar silencio.

SAMUEL GARCÍA

El mismo día que fue requerido por gente de un medio de comunicación para que diera su opinión sobre algo grande que se le viene encima, difunde una video donde hace alarde de que él es “químicamente puro” y que los aires que harán volar por todos lados los trapos sucios de su tendedero, le hacen lo que el viento a Juárez.

Percibo en él un tufo de sobradez, ego y soberbia desbordantes, plagado de mamonería, de esa que al respetable público le cae como patada de mula. No sabe guardar silencio, está programado para la estridencia aturdidora de los youtubers y por más que quiere arrebatarle fans al insufrible Poncho de Nigris, no lo logra. Sufre cual junior-carga-palos-de-golf-sabatino de su apá.

ADRIÁN DE LA GARZA

Algún alucinado “asesor” de los muchos que tiene, debe haberle dicho que ya estuvo de dárselas de muy serio y reservado y llegó el momento de salir de debajo de las pesas del Gym y darse baños de pueblo, mascullando mientras se come una paleta y aprieta en sus quijadas la rabia de tener que andar haciendo cosas que le repatean, porque a él le gusta ser policía y no acaba de aceptar que lo hayan metido en ésta que él no quería.

Percibo en él unas ganas tácitas de que ya termine como sea este burdo teatrito que sus titiriteros le montaron para seguir ellos -y él de refilòn- mamando chiche. Si por él fuera, con tal de no andar dando lástima aquí, aceptaría hasta gratis el puesto de crupier que le ofrecieron en Las Vegas, donde guardar silencio es una virtud cuasi celestial. Chinelas...

FERNANDO LARRAZÁBAL

Yo sé que quiere pero se me hace que, en vez de uno, trae tres -o más- frenos de mano puestos.

Así, está medio cabròn meterle velocidad a la nave azul, porque mientras él pisa el acelerador, las patas de otros apachurran al unísono el pedal del freno y encima, el de mano.

Y cuando quiere guardar prudente silencio, ingas, no lo dejan los que le sobran como asesores locales y judíos defeños.

Mañana le sigo con los candidatos a alcaldías y a lo mejor me ocupo de uno que otro de los demás que quieren suceder al Bronco, y puede que hasta me alcance para algunos de los que quieren las diputaciones.

CAJÓN DE SASTRE

“Arre”, dice la irreverente de mi Gaby, viendo la foto de Samuel cabalgando al lado del candidato del MC a la alcaldía de Salinas Victoria.