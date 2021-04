La carnicería que viene (2a parte).

Me ocupo ahora de los candidatos a las alcaldías, de los cuales sobrevivirá quien ponga en práctica la importancia de saber guardar silencio.

Para no cogérmelos en frío

Les platico que para no cogérmelos(*) en frío, aquí está la 1a parte donde escribí en SDPNoticias y en DETONA sobre los candidatos a la gubernatura de NL.

(*) NOTA DEL EDITOR: por mi conducto, el autor reitera lo que ha dicho anteriormente: los humanos no tenemos garras, por lo tanto no "agarramos", sino que "cogemos". Por lo tanto, en DETONA cogemos. Gracias.

Hoy me ocuparé de los candidatos a la alcaldía de Monterrey, con la venia de mis queridos lectores, y perdón que no use los excretables "las y los" que malamente se acostumbra y que critico en quienes los usan porque revela su ignorancia del lenguaje. A ellos les reitero: el artículo masculino "el" se refiere por igual a hombres y mujeres; ¿okay, babas?

Retomo el tema y comienzo con

LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS

Percibo en él una especie de mezcla de ego y sobradez, que debido a su falta de experiencia en las ligas mayores a las que se metió, le puede llegar a estorbar diamadre.

A mí y a mucha gente que lo contactamos , nos vale gorro que reciba 500 o 1,000 whatsapp al día y en ello se escude para no atenderlos.

Para eso tiene a un madral de gente a su alrededor y su habilidad estriba en saberlos coordinar -vulgo manejar o pastorear- de tal forma que no le vayan a provocar una colgadita en su tendedero de que es un mamón.

Eso por un lado. Por otro, quién sabe de dónde sacó eso de que rodearse de cartuchos quemados de otros partidos le haría bien a sus aspiraciones.

En lo que concierne a los ex panaderos que presentó con bombo y platillo en el Ambassador, le diré que ni para ir por las tortillas -menos por el pan- le van a servir porque todos traen un tufo de aguacates de 3a que no llegan ni a verde en sus posibilidades de ser degustados.

¿Gente de otros partidos? Por favor, como si no hubiera expertos en cada disciplina sin nexos partidistas, para ayudarlo en sus aspiraciones.

Es más, se equivocan él y sus colegas -también quienes buscan las gubernaturas y las legislaturas- en creer que se requieren grandes mariscales de campo para operar una campaña política que lo único que ocupa es un arsenal de mañas ya probadas.

Luis Donaldo supo guardar silencio cuando Cienfuegos, Adrián y uno que otro medio de comunicación le armaron el teatrito de su domicilio y los hizo tragar camote -a todos esos- cuando el mismito Adrián le tuvo que dar el certificado de residencia en Monterrey.

PACO CIENFUEGOS

Lo veo tapizado de chamba, porque por un lado tiene que operar su campaña en busca de la alcaldía de Monterrey y por el otro, es quien mueve los hilos de la de Adrián, por la gubernatura.

Es talentoso y trae un costal lleno de recur$o$ para partirle su madre al que se le ponga en frente.

Y si no, pregúntenle al periódico local, cuál fue la medida de su apaciguamiento cuando le sacó lo de la renta que pagan él y su títere en la llamada "Casa Alameda". No volvieron a tocarle el tema. Mmmmm ¿por qué $ería?

Cuando fui a platicar con él a ese que sí es un búnker hecho y derecho, le dije que si se confía en que la tiene hecha mediante los amarres territoriales de esa cosa a la que llaman el "voto duro", se va a llevar una sorpresa metropolitana, porque el bicho es capaz de cogérselos (*) parados.

Por favor, lean esto: las elecciones de todos los puestos las van a ganar aquellos que sepan descifrar el enigma de lo que hará el bicho con el abstencionismo sanitario.

Y el otro factor es la ayuda -o el boicot- que reciban de parte de los virreyes que aún ocupan los puestos que cambiarán de mano este junio 6.

VÍCTOR FUENTES

Hace como dos años, cuando fui a su primer informe de actividades como senador, tuve que pedir un Uber para que me llevara desde donde estacioné mi nave, hasta el lugar del evento. El salón estaba hasta la madre y fue arropado por Mauricio Fernández, el presidente del PAN, senadores, diputados y políticos de todos lados.

Es una incógnita para mí, por qué cayéndole tan bien a la gente no logró la bendición de la "santísima trinidad" para hacerse de la candidatura panista hacia la gubernatura.

La única explicación sería que cuando Chefo, Raúl y Víctor quisieron ponerle los grilletes que les ponen a todos sus entenados, Víctor los mandó al rancho de López Obrador.

El tema es que para ganar la alcaldía de Monterrey se necesita apasionar a las multitudes y este es un renglón torcido en los haberes del senador con licencia.

El paso de la muerte o cambio de caballo a la mitad del río que se aventó al irse del lado de Morena y sus rémoras aliadas para buscar la alcaldía, le genera más deberes que haberes.

Está irreconocible vestido de moreno-amarillo-verde-rojo-celeste. Yo creo que Víctor se va a morir siendo panista y en esto veo el designio sobre lo que le espera: un digno 3er lugar y vuelta al senado.

YOLANDA CANTÚ GARCÍA

La verdad, no la conocía, pero bastó que mi colega Raúl Monter platicara con ella en los zooms de DETONA para que arqueara las cejas cuando supe que ya tenía jale seguro en Qatar y debido a la pandemia se tuvo qué quedar varada acá y fue entonces que le echaron el ojo para contender por el PAN buscando la alcaldía de Monterrey.

El día que la vi bailando no sé qué ritmo pensé lo peor. Pero al escucharla, recuerdo haberle dicho a mis productores de DETONA que es el tipo de personajes es a los que se les debe apoyar.

Me resisto a creer que su rol como candidata fue orquestado por El Bronco y la "santísima trinidad" para que el PAN no opusiera un candidato de mayor calibre que le hiciera sombra al candidato -otra vez- del Bronco por la alcaldía: Paco Cienfuegos.

En serio, qué desmadre se carga NL con todo esto: ¡El gobernador independiente amafiado con los del PAN para que gane la alcaldía de Monterrey un priyista!

Yolanda merece mejor suerte que el 4o lugar que le espera en las elecciones del 6 de junio.

¿Y LOS DEMÁS?

Pfff, son una grotesca vacilada, comenzando con ese luchador que es más corriente que la 110 de las casas y la 220 de las fábricas, juntas, y que fue engañado por sus enemigos que lo convencieron de aspirar a la alcaldía. El golpe de realidad que recibirá debería de hacerlo reaccionar, pero lo dudo...

CAJÓN DE SASTRE

"Aquí va a venir ganando el menos pior y con eso, pobre Monterrey", dice la irreverente de mi Gaby.