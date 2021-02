“Home Alone” versión LV

Hoy habrá “Tampa By...? o será “Tampa Bye?”

Irreverente

Tampa Bay, Florida.

Amanecimos en el gran domingo a 21oC, lloviendo a cántaros y con amenaza de tormenta por la mañana, pero gracias a los buenos oficios de la “Big Chief”- como le llaman sus allegados a la alcaldesa Jane Castor- el pronóstico para las 5:30pm es que habrá un sol radiante.

Les platico: primero, como les dije ayer, Jane fue Jefa de la Policía local durante cinco años y es dura de a madres contra los delincuentes.

Ni el mismito Tom Brady se escapó de sonoras multas y hasta amagos de detención cuando recién llegado de la fría Nueva Inglaterra a estas cálidas y bucaneras tierras del Golfo de México, se metió por error a una casa que no era la suya.

Y luego al ser sorprendido en plena pandemia cuando hacía ejercicio en un parque público, sin máscara ni cubrebocas.

Días antes del “Súper Owl”, la alcaldesa le concedió el indulto por ambas faltas, pero ahí quedó una muestra de su firmeza para que las leyes se apliquen.

Válgaseme semejante digresión para platicarles que hoy por la madrugada fue bastante estrepitosa la llegada de grupos de aficionados de los Kansas City Chiefs al hotel donde estamos la irreverente de mi Kalifa, “Jimmy” y este su servidor.

No les digo el nombre del hotel porque no vaya a ser que a alguno de los que me traen de ojeriza - sabrá el Dios de Spinoza por qué- en el chat de mi apreciado amigo Beto Frías, se le ocurra enviarme flores por cortesía de su patrona la Gordillo y de él mismo.

El caso es que estamos muy cerca del de donde pernoctan los del equipo campeón 2020, que ocuparon ellos, sus familias y directivos del equipo, todas todas las habitaciones, para que no tengan que andar topándose con peticiones de los caza selfies.

Les voy a platicar algo en EXCLUSIVA, que ni los reporteros de las grandes cadenas de TV de todo el mundo van a saber, porque puse en práctica mis “habilidades deepthroatianas” de las que ya se han dado cuenta en mis columnas.

Gracias también a mi “BigData”, supe por boca de uno de los meros meros chipocludos del hotel llamado “sede de los KC-CH’s”, que desde el mismito domingo en que concluyeron los juegos por los campeonatos divisionales, fue contratada temporalmente una legión de empleados para las áreas de mucamería, seguridad, mantenimiento, jardinería, botones, cocina y recepción.

Toda la gente que está cerca del servicio de que requieren Mahomes y su comitiva, no son los habituales del hotel, que fueron puestos en la modalidad de “Total Home” por quince días, para ceder su lugar al personal de una empresa tipo outsourcing de Houston, especializada en servicios hoteleros.

Fue a petición del alto mando del equipo campeón y el Alto Comisionado aceptó porque además de los naturales riesgos de seguridad, está ahora el tema sanitario, pero el factor de decisivo para que ésta inédita medida fuera acatada, tiene qué ver con otro tema:

Los jugadores y coaches no quieren arriesgarse a que un comentario indiscreto de alguno de ellos sea captado por un empleado nativo -fan de los Bucaneers, obvio- y les fuera con el chisme.

Sin ser un experto como lo es mi DETONAnte Head Coach, Yvette Serrano, deduzco que los Chiefs van a exhibir hoy armas inéditas.

Uno de los fans de ese equipo que llegó ayer,me dijo que el 100% del plan de juego, con todas sus variantes, fue armado especialmente y con dedicatoria a los pupilos de.....

Los “estrategas del penthouse”, como les llamo a los analistas de los Chiefs que ven el juego desde la parte más alta de los estadios, desmenuzaron nanotecnológicamente TODOS los partidos de los Bucaneers y el resultado lo veremos hoy, por ahí de las 8:30-8:45 de la noche tiempo del Este de EU.

Con esto no escondo mi vaticinio de que mi titular del artículo que escriba esta noche será:

TAMPA BYE.

CAJÓN DE SASTRE

“Por lo pronto, vamos a divertirnos en este domingo 7 y como es nuestro día/aniversario, que no se te vaya a olvidar la champaña; no le hace que sea de la misma marca que correrá como ríos en el vestidor de los Chiefs...”, dice la irreverente de mi Gaby.