Ey, Ildefonso Guajardo, estás cabeceando para el lado del chingazo

Creo que ya te lo había dicho, pero por si no, harías bien en cantearte para el lado de Luis Donaldo...

Te platico: ahora recuerdo, sí te dije que al organizarle aquella comida en el quemadísimo Mirador, al dizque alcalde de Monterrey Adrián de la Garza, le diste el beso al diablo.

Acuérdate, dejaste fuera de las invitaciones a amigos -bueno, no sé si después del desaire que les recetaste lo sigan siendo- como Ricardo Brandi, Roberto Olivares, Bertha Castilla, Jorge Cuéllar, Polo Espinosa y otros priyistas de los de a deveras, no las migajas y oportunistas busca-fotos que fueron de gorrones.

A mi juicio, tienes tres opciones:

1

La que parece que ya escogiste. Servirles de corifeo y cheer leader o porrista a Adrián y a Paco, y en ese rol, te van a llevar al baile, porque te aseguro que no les vas a poder seguir el paso.

Además, Adrián va a perder horrorosamente, por lo que más adelante te voy a platicar.

Sí, en esta opción les vas a servir de bufón cortesano, a uno -Adrián- por dejado, y al otro -Paco- por mandado.

2

Hacer de tripas corazón y aguantarte seis años -es que tú quieres ser gobernador de NL porque crees que ni la alcaldía de Monterrey, ni una senaduría te merecen- para que se te quite el tufo peñanietista que todavía traes a flor de piel aunque uses desodorantes y perfumes alcanforados.

Además, en esos seis años podrías armarte un nuevo guion que no sea el gastadísimo estribillo que siempre usas sobre el Tratado de Libre Comercio de México con EU y Canadá, que no sueltas ni dormido.

Acuérdate, si te tiras a gobernar a NL se necesitan otras dotes de ti.

Bueno, quién sabe si las tengas, pero resulta que Luis Donaldo te reconoce como un cuadro muy valioso y me dijo que se iría de lado si te vas con él por la alcaldía de Monterrey.

La neta, todavía no sé en qué te ocuparía, porque tus habilidades T-MECistas creo que no se ocupan del todo en Monterrey, a menos de que el hijo del mártir priyista traiga entre manos algún proyecto de comercio internacional para devolverle a Monterrey la aureola de poder industrial que el inepto de Adrián y los jefes a quienes sirve, le dieron en su madre.

3

Salirte del PRI para irte con quienes en otros partidos, te valoran.

La neta, eran muchos, pero después de tu comida con Adrián, hasta los ipecos que te veían más o menos bien, ya no quieren ni responder los Whatssaps que insistentemente les sigues enviando. Así son ellos de mancornadores, por si no te habías dado cuenta.

El que más -porque he tratado tu tema con priyistas, panistas y de otros partidos misceláneos como la babosada esa llamada Redes Sociales Progresistas (RSP)- y el que más te pondera es Luis Donaldo y su MC.

Perdón por la digresión, pero en este punto no resisto la tentación de platicarles a mis lectores que ese conato de "partido", el RSP anda, alucinando a través de gente rara y bien difusa que sueña con contender por la alcaldía de Monterrey.

Ojalá que no se les ocurra semejante yuntada -la que tiran los bueyes- porque con dos peguntas que alguien les haga sobre la "profesora" Elba Esther Gordillo -dueña de ese engendro de "partido rémora del sistema 4T"- se van a hacer en los pantalones al no encontrar baño alguno que aguante sus excreciones, del verbo "excretar".

Los borregos esos no van a saber lo que significa esa palabra, estoy seguro, por eso les sugerí que "inviertan" los $200 de los que muy apenas presumen, para que se consigan a alguien que les quite lo silvestre, que lo dudo. En fin, volvamos al relato.

Ildefonso, te tengo una noticia que ni Paco ni Adrián saben:

El mero jefe de ellos, que vivía en un penthouse de Santa Fe; que con su "golden daddy" y su hermano tiene chingos de fraccionamientos en San Antonio; que de repente se viene a jugar golf a Las Misiones en un "thresome" -porque no encuentra a otro para el clásico "foursome"- se acaba de dar cuenta de que su alfil-criado, Heriberto Treviño Cantú -a la sazón presidente del PRI-NL- está metido hasta la madre con la "maña" que controla a las bandas del crimen organizado en el área metropolitana de Monterrey.

Los diezmos que esos cabrones pagan lo tiene vuelto un millonario, pero como no está educado, tiene problemas para mover tanta lana y ya se le "deshielaron las hieleras".

Perdón por escribir esto en clave, pero él sabe a qué me refiero.

A pesar de que mi BigData rara vez se equivoca, consulté este delicado tema con uno de sus achichincles -hoy ya en la nómina de mis "Deep Throat" porque le llegué al precio- y me dijo que de ahí viene su acaudalada forma de vida.

La bronca es que ni su mismo jefe jefe -el personaje de quien les platico que juega al golf con "parejas incompletas" bla bla bla- sabía de esto.

Y cuando se enteró, puso el grito en el cielo.

Es que hasta entre los bandidos hay códigos de conducta.

Y aunque la robadera entre ellos sea pan de todos los días, una cosa muy distinta es vivir en amasiato con los que piden piso; con lo que explotan por miedo a los vendedores ambulantes; con los que plagian a plena luz del mediodía, como los tres ex policías de NL que secuestraron al sampetrino en Valle de San Angel.

Ellos aplican el dicho de mi abuela la ranchera: "Se vale se cochino pero no trompudo".

Entonces, Ildefonso, este tercer punto dice que Paco y Adrián -al que le pagaste la comida del Mirador- se van a quedar sin la chiche que les da hasta ahora el que realmente manda en el priyismo de NL.

En serio, ese señor tiene tanto poder, que Alito va cada semana a Monterrey a darle las n... oticias de lo que pasa en el PRI nacional, de primera mano.

¿Qué quiere decir esto? Que Adrián y Paco van a ser dejados a su suerte y con eso, sí señor, ya sellaron su destino: a pesar de todo el poder del que presumen; a pesar de las noticias que todos los días hablan -bien- de ellos en voz de jilgueros bien aleccionado$, van a palmar, uno, su pretendido intento por ser gobernador de NL, y el otro, alcalde de Monterrey.

Ildefonso, en serio, reacciona, porque si no, te vas con ellos al despeñadero. Ups, perdón, se me salió el apellido de tu ex jefe.

CAJÓN DE SASTRE

"¿Quieren más o les guisamos un huevo?", pregunta la irreverente de mi Kalifa, ya a menos de 500 kilómetros del Súper Owl. Jeje, mañana o pasado les platico por qué me comí deliberadamente la "B" de Bowl...