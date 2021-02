Estados Unidos va en primer lugar en aplicación de vacunas contra el bicho

México ocupa el sitio 19, de 30 reportados por la OMS.

San Antonio, Tx.- Don Héctor intentó bajarse de la camioneta donde viajaba desde su casa hasta el centro de vacunación Quality Urgent Care.

A sus casi 90 años las piernas apenas le respondían y cuando estaba a punto de apearse del mueble -como dicen en el rancho- un enfermero se acercó a él y le dijo que no era necesario, pues le pondrían la segunda dosis de la Pfizer ahí mismo, dentro del vehículo que conducía una de sus hijas.

A los cinco minutos, un médico se acercó a donde se encontraba en el espacioso estacionamiento, le pidió la tarjeta de control donde estaba asentada la cita a la que acudía y la fecha en que la primera dosis le había sido aplicada.

Don Héctor la había dejado en su casa. El médico le dijo que no se preocupara; tras medio minuto de espera volvió y le dijo que todo estaba en orden, después de haber consultado con el data-control de Quality Urgent Care, uno de los 6,780 establecimientos del giro médico y farmacéutico que fueron habilitados por el gobierno de EU para aplicar las dos dosis de la vacuna.

Este regiomontano, residente en San Antonio desde hace más de diez años, preguntó al enfermero si el segundo piquete le provocaría alguna reacción y al recibir como respuesta un categórico "no", don Héctor ofreció su brazo derecho para recibir el tan ansiado por el mundo, pase a la tranquilidad en medio de la pandemia del siglo XXI.

Estaba tan de buen humor, que cuando recibió el piquete, fingió que sufría una acalambrada, y provocó la risa del enfermero y de quienes atestiguamos el momento.

Minutos después, la segunda dosis de la vacuna fue aplicada a su esposa y ambos permanecieron en la comodidad de su vehículo por 15 minutos, tiempo que el protocolo médico establece para observar si se presenta alguna reacción en los receptores del antídoto contra el COVID-19.

Al no darse ninguna, el mismo médico del principio les entregó una especie de certificado de vacunación, un taba bocas y una T-shirt negra con el emblema de ¡I got my 2 COVID-19 vaccines!

"Igualito que en México", dirán los maloras. Y es que en nuestro país es penoso el proceso para quienes son vacunados y más lo es para quienes ansían serlo.

No quiero agriar el buen sabor de boca narrando aquí los avatares que tienen que sufrir los mexicanos de la 3a edad, que en teoría van por delante en la fila.

Son cuantiosas las evidencias de chanchullos cometidos por políticos -como el legislador coahuilense que se metió en la fila en Piedras Negras- por influyentes y por quienes fingen estar enfermos del corazón o ser diabéticos para ser vacunados.

La bronca en México es también que los inútiles ujieres de López-Gatell y los metiches de Ebrard, complican aún más las cosas, con el fin político que le están dando a algo que debe ser todo, menos política.

Como el caso de las vacunadoras del área de salud del gobierno de la CDMX, que ataviadas con uniformes donde el logo color moreno de la administración de Claudia Sheinbaum, sobre sale doble al triple de lo normal, al momento de aplicar las vacunas.

O como el de los vacunadores que fueron sorprendidos en la misma CDMX pidiendo la tarjeta del INE a los que serían vacunados, con el pretexto de verificar sus edades.

Eso a lo mejor estaría pasable, pero tomarles fotos con celulares a las credenciales de elector y negarles la vacuna a los que se oponían a ello, eso, es NO TENER MADRE, perdonando el grito de las mayúsculas.

Y ¿qué tal los vivales que fueron sorprendidos en una clínica de San Nicolás de los Garza, NL, vendiendo vacunas falsas a $11,000, ante la complacencia de las autoridades sanitarias de dicho estado, cuyo "gobernador" se ocupa más de la cosa electoral?

LA FRIALDAD DE LOS NUMEROS

Como decía, EU lidera la tabla en la aplicación de vacunas. Según datos que obtuve de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, cruzados con la OMS, con Bloomberg y con mi BigData, nuestro vecino del norte lleva al 23 de febrero 2021, 64 millones 177 mil 474 dosis dobles aplicadas, para un promedio de 19.33 personas por cada 100.

China: 40;500,000 2.89%

Reino Unido: 18;348,165 27.24%

India: 11,424,094 0.84

Israel: 7,445,596 82.26

Brasil: 7,080,711 3.37

Turquía: 7,076,161 8.51

Emiratos Árabes Unidos: 5,557,793 51.71

Alemania: 5,068,829 6.1

Francia: 3,726,513 5.75

Italia: 3,537,975 5.86

España: 3,090,351 6.65

Chile: 2,924,279 15.3

Polonia: 2,715,159 7.15

Marruecos: 2,575,684 7.24

Bangladesh: 2,308,157 1.39

Rusia*: 2,200,000 1.5

Indonesia: 2,009,120 0.75

México: 1,733,404 1.3

Canadá: 1,522,811 4.06

Rumania: 1,409,087 7.26

Serbia: 1,250,000 17.95

Países Bajos: 806,744 4.68

Grecia: 730,410 6.81

Argentina: 722,234 1.61

Portugal: 680,257 6.62

Bélgica: 672,987 5.87

Hungría: 654,462 6.7

Suiza: 613,346 7.18

Suecia: 585,843 5.67

* Rusia solo reporta el número de personas que han recibido una dosis.

Este día 23 de febrero se recibieron en México 511,875 dosis.

Según la Secretaría de Salud, el 2 de marzo llegarán otras 852,159; el 9 del mismo mes, 600,600 y 21 días después, 632,775.

El gobierno mexicano tiene un acuerdo con el proyecto chino-canadiense CanSinoBio para conseguir 35 millones de dosis y con AztraZeneca, 77.4 millones y debido a que el mexicano está catalogado mundialmente como de bajos ingresos, la 4T podrá acceder a 51.6 millones de dosis adicionales.

La estrategia de "Amtrack Joe" Biden dada a conocer el primer día de su mandato, fue vacunar a 100 millones de norteamericanos en 100 días y esto va en camino de lograrse.

¿El plan de México? Quién sabe cuál será

En EU se aligeró la chamba de los organismos gubernamentales dándoles juego a empresas ligadas a la medicina y la farmacéutica y ese ha sido uno de los factores claves del éxito que se está logrando en el afán de lograr una inmunidad de rebaño.

CAJÓN DE SASTRE

"Ahora solo falta que en EU no se relajen las medidas de cuidado y control y en el caso de México, ingas, con el desmadrito que se cargan los cuatreros, ni qué decir", expresa la irreverente de mi Kalifa.

HOY 24 de febrero, felicidades a todas las BANDERAS, no le hace que sean de los colores y olores de los partidos.